Bronschhofen «Elterntaxis sind ein Problem»: Anwohner der Weiherhofstrasse fürchtet um die Sicherheit seiner Kinder – die Stadt Wil plant nun eine 30er-Zone Die Stadt Wil plant auf Schulwegen in Bronschhofen eine Tempo-30-Zone. Ein Anwohner hätte am liebsten ein Fahrverbot wegen der Elterntaxis. Der Elternrat und ein Gewerbler sehen vor allem die Strassenverengungen bei einer 30er-Zone kritisch.

Die Schulwegsicherheit bei der Weiherhofstrasse in Bronschhofen ist schon länger ein Thema. Nun soll eine Tempo-30-Zone entstehen. Bild: Sabrina Manser

Es ist kurz nach 11.30 Uhr. Einzelne Autos fahren auf der Weiherhofstrasse in Bronschhofen Richtung Schulhaus und Kindergarten. Es sind Elterntaxis. Sie parkieren am Rande der Strasse oder auf Vorplätzen. Nach und nach trudeln die Kinder von einem Schulweg auf die 50er-Strasse. Auf der relativ schmalen Weiherhofstrasse wird es eng. Die Kinder laufen in kleinen und grösseren Gruppen am Rande der Strasse – ein Trottoir gibt es nicht, die Elterntaxis wenden auf der Strasse und überholen die Kinder.

Mirko Bazzichet, Anwohner der Weiherhofstrasse. Bild: PD

Die Sicherheit der Schulkinder rund um die Schulhäuser in Bronschhofen ist schon länger ein Thema. «Die Weiherhofstrasse ist für die Schulkinder viel zu gefährlich», sagt Mirko Bazzichet. Er wohnt selbst an dieser Tempo-50-Strasse und seine beiden Kinder, die im Kindergarten und in der dritten Klasse sind, gehen auf diesem Weg zur Schule. Immer wieder könne er brenzlige Situationen beobachten. Nicht nur die Anwohnenden und das Gewerbe würden hier verkehren. «Die Elterntaxis sind ein grosses Problem.»

Der Quartierverein Bronschhofen reichte vor über drei Jahren zusammen mit 200 Mitunterzeichnenden ein Schreiben bei der Stadt ein. Sie forderten bei der Weiherhofstrasse eine Begegnungszone. Vergangenen Herbst diskutierte die Stadt mit den Anwohnenden verschiedene Massnahmen. Nun plant die Stadt definitiv eine 30er-Zone, heisst es in einer Mitteilung. Die Auflage folgt im Frühling, die Ausführung ist diesen Sommer geplant.

Eine gefährliche Stelle: Der Schulweg führt direkt in die 50er-Zone. Bild: Sabrina Manser

Auch Verengungen sind geplant

Konkret gibt es eine Tempo-30-Zone bei der Weiherhofstrasse von der Einmündung Hauptstrasse bis zum Bahnübergang, bei der Schulstrasse bis zur Brücke, bei der Bahnhofstrasse und Stationsstrasse sowie bei der Industriestrasse bis zur Entsorgungsstelle. Weiter teilt die Stadt Wil auf Anfrage mit, dass bei den Zoneneingängen Einengungen geplant sind. Bei der Bahnhofstrasse gibt es zudem zwei seitliche Elemente mit je einem Parkplatz.

Auf der Weiherhofstrasse sind nebst dem Eingangsportal bei der Einmündung des Postwegs und des Schulwegs zum Schutz der Kinder zwei seitliche Einengungen vorgesehen. Auf Schwellen verzichte man. Von einer Begegnungszone sehe man ab, da die Anforderungen nicht erfüllt seien.

Fahrverbot als mögliche Lösung

Mirko Bazzichet ist sich nicht sicher, was er von der geplanten 30er-Zone hält. «Grundsätzlich sind wir froh, dass es eine Veränderung in diese richtige Richtung gibt.» Er ist aber nach wie vor überzeugt, dass eine Begegnungszone die passendere Lösung wäre. «Auch 30 Kilometer pro Stunde sind noch zu schnell.» Eine Idee könne auch ein temporäres Fahrverbot während der Schulzeit sein, sagt Bazzichet. Ein solches gibt es etwa in Wittenbach. «Dann wäre das Problem mit den Elterntaxis vermutlich gelöst.»

Bazzichet läuft die Weiherhofstrasse hinauf und zeigt auf vier parkierende Autos am Rande. «Auch bei der Schulstrasse und neben dem Lehrerparkplatz warten die Eltern mit den Autos.» Sein Unverständnis ist spürbar. «Eine schmale 50er-Strasse, so viele Autos und Kinder: Das ist riskant», sagt der Familienvater. Hinzu komme, dass die Autos wenden und dieselbe Strasse zurückfahren. Ob er eine Einsprache bei der Auflage einreiche, wisse er noch nicht.

Auf der Weiherhofstrasse wird es schnell einmal eng. Bild: Sabrina Manser

Elternrat schlägt Drop-off-Zonen vor

Die Schulwegsicherheit ist auch im Elternrat der Primarschule Bronschhofen regelmässig ein Thema. Man unterstütze alle Massnahmen, welche die Sicherheit der Kinder erhöhe, sagt Jonas Bregenzer vom Vorstand. Zu den geplanten Massnahmen sagt Bregenzer: «Mehr Hindernisse führen nicht automatisch zu mehr Sicherheit – schlimmstenfalls kann sogar eine noch unübersichtlichere Situation entstehen.»

Auch er sieht das Hauptproblem der Schulwegsicherheit bei den Elterntaxis. Rund 350 Kinder gehen an die Primarschule Bronschhofen, die Quartierstrassen sind eng. «Unzählige gefährliche Situationen und sogar Unfälle sind das traurige Resultat.» Dabei lasse sich der Schulweg problemlos zu Fuss oder mit dem Velo machen. Dass die Eltern «zur Vernunft» kommen würden, glaubt Bregenzer nicht. Sogenannte Drop-off-Zonen sieht er als mögliche Lösung. Also Plätze, wo Elterntaxis die Schulkinder sicher ein- und aussteigen lassen können. Aber: «Leider ist der Platz um die Schulen sehr beschränkt.»

Rund um die Schulhäuser warten die Elterntaxis. Bild: Sabrina Manser

Nicht überzeugt von der 30er-Zone ist Adrian Knecht von der Knecht Schreinerei an der Weiherhofstrasse. «Wenn es mit der Temporeduktion Verengungen gibt, ist das Kreuzen nicht mehr möglich.» Da es kein Trottoir gebe, befürchtet er, dass es für die Kinder noch gefährlicher werde. Die Strasse ist ausserdem eine Sackgasse. «Es würde ein Chaos geben.» Weiter sagt Knecht: «Hier fährt kaum jemand mit 50 Kilometer pro Stunde durch.» Anlieferungen müssen für ihn weiterhin gut möglich sein.