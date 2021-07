Bronschhofen Der Weg zur Schule hat einige Schwachpunkte: Stadtrat will brenzlige Stellen entschärfen Die Sicherheit auf den Schulwegen in Bronschhofen und Rossrüti lässt zu wünschen übrig. In einer Umfrage bei den Eltern schneiden sie nur knapp genügend ab. Jetzt handelt der Stadtrat und will bis Ende Jahr 20 Massnahmen umsetzen.

Kinder sollen den Weg zur Schule selbstständig und sicher zurücklegen können. Bild: Nana do Carmo

Die Schulwegsicherheit in Bronschhofen ist suboptimal, um es in den Worten des Stadtrats auszudrücken. Dies, weil viele Schülerinnen und Schüler auf dem Weg zur Schule oder zum Kindergarten die viel befahrene Hauptstrasse überqueren müssen und es einige unübersichtliche Stellen gibt. Der Handlungsbedarf sei unbestritten, liess der Stadtrat deshalb im März verlauten.

Bereits im vergangenen August warf FDP-Fraktionspräsident Adrian Bachmann dem Stadtrat in einem Vorstoss vor, der Schulwegsicherheit nicht die nötige Priorität beizumessen. Der Stadtrat widersprach und kündigte eine baldige Besserung der Situation an. Nun tut sich tatsächlich etwas.

Schulweg erhält nur Note 4,2

Mit einer Umfrage bei Schülerinnen und Schülern sowie Eltern aus Bronschhofen und Rossrüti wurden potenziell gefährliche Stellen ausgemacht. Zudem konnten die Eltern ihre Einschätzung zur Schulwegsicherheit abgeben. Auf einer Skala von 1 bis 6 Schnitt diese mit 4,2 gerade noch genügend ab. Ein Ergebnis, das weder die Eltern noch den Stadtrat zufriedengestellt haben dürfte.

Aufgrund der Rückmeldungen der Eltern wurden Gefahrenherde identifiziert. Diese sollen nun schnellstmöglich behoben werden. Denn der Schulweg sei für die Entwicklung der Kinder sehr wichtig, heisst es im Konzept der Stadt. Und weiter: «Das Kind lernt sich selbstständig im Verkehr zu bewegen, knüpft Kontakte zu anderen Kindern und sammelt vielseitige Erfahrungen in der Natur, im öffentlichen Raum und im Umgang mit anderen Menschen.»

Risiko auf Schulweg senken

Im Raum stehen verschiedene Massnahmen in Bronschhofen und Rossrüti. 20 davon sollen schon bis Ende Jahr umgesetzt werden und das Risiko auf dem Schulweg senken. Dabei handelt es sich um kleinere Anpassungen, die einfach realisierbar sind.

Die meisten der Sofortmassnahmen werden in unmittelbarer Nähe zu den Schularealen realisiert. Alle Details seien aber noch nicht spruchreif, wie Philipp Gemperle, Leiter Kommunikation der Stadt, auf Anfrage mitteilt. Vorerst geht es jedoch um Dinge wie Poller, die montiert werden, sowie Markierungen an brenzligen Stellen. Diese sollen damit ohne grossen Aufwand entschärft werden.

Doch dabei will es der Stadtrat nicht belassen. In einem zweiten Schritt sollen bis Ende 2024 und einem dritten bis 2028 weitere Massnahmen folgen. Auch die von 200 Petitionären vorgeschlagene Tempo-30-Zone im Gebiet rund um den Ebnetsaal in Bronschhofen könnte dann zum Thema werden. Dass solche Massnahmen erst später umgesetzt werden, liegt daran, dass dafür Strassenumklassierungen nötig sind. Zudem müssen Gutachten zeigen, ob neue Tempo-30-Zonen an den dafür in Frage kommenden Standorten überhaupt sinnvoll sind.

Der Kampf gegen Elterntaxis

Die Verbesserung der Sicherheit auf den Schulwegen der Stadt ist für den Stadtrat aus vielerlei Hinsicht wichtig. Denn sogenannte Elterntaxis – Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule fahren – sorgten in Wil in der Vergangenheit wiederholt für Schlagzeilen. Mitunter dürfte die mangelnde Schulwegsicherheit das Phänomen Elterntaxi befeuert haben.

Doch ausgerechnet wegen der Elterntaxis kommt es im Umfeld von Schulen immer wieder zu unübersichtlichen und gefährlichen Szenen. Wenn der Schulweg also als unsicher eingeschätzt wird und die Kinder deshalb chauffiert werden, erhöht sich das Risiko dadurch zusätzlich.

In Bronschhofen und Rossrüti sind Elterntaxis allerdings nur eine Randerscheinung. Bei der Umfrage gaben lediglich 3,3 Prozent an, ihr Kind regelmässig mit dem Auto zur Schule zu fahren. Auffallend sei aber, der hohe Anteil von 10,9 Prozent an Kindern, welche gelegentlich mit dem Auto in die Schule gefahren werden, heisst es im Bericht. Ob die Erhöhung der Schulwegsicherheit diesen Anteil zu reduzieren vermag, muss sich erst noch zeigen.