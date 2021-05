Bronschhofen 113 Schüler suchen ihre Grenzen: Die Oberstufe Bronschhofen stellt sich einem Marathon-Marsch Die Schüler und Lehrpersonen der Oberstufe Bronschhofen liefen am vergangenen Montag zwischen 27 und 42,1 Kilometer – und nahmen dafür Blasen an den Füssen und schwere Beine in Kauf.

Da nicht alle Teilnehmenden gleich fit waren, gab es drei Niveaus am Marathon-Marsch. Zu Beginn waren aber noch alle fit. Bild: PD

(pd) 113 Schülerinnen und Schüler und zehn Lehrpersonen der Oberstufe Bronschhofen haben ihre körperlichen Grenzen gesucht: In einem Marathon-Marsch liefen sie am vergangenen Montag von Bronschhofen nach Arbon an den Bodensee. Da nicht alle Teilnehmenden gleich fit waren, gab es drei Niveaus: Einige liefen 27 Kilometer, andere 34,1 und manche sogar 42,1 – und somit also die Strecke eines Marathons. Der Start erfolgte in sieben Gruppen.

Mit der Unterstützung einiger Eltern und Bekannten stellten sich die Teilnehmenden der Langstrecke. Eine Verpflegungstruppe versorgte die Laufenden mit dem Mittag- und Abendessen, damit sie ihre Kräfte schonen konnten. Sie trugen lediglich genügend Flüssigkeit und die nötigste Zwischenverpflegung mit sich.

Blasen an den Füssen werden zahlreicher

Kurz vor 7 Uhr traten die ersten Gruppen in Bronschhofen zum Marsch an. Weitere Gruppen fuhren mit dem Zug nach Henau und Kradolf und starteten von dort aus.

Die Teilnehmer trugen nur die nötigste Zwischenverpflegung und genügend Flüssigkeit bei sich. Für den Rest sorgte eine Verpflegungstruppe. Bild: PD

An einem gemütlichen Ort an der Thur wartete die erste Verpflegungsstation mit dem Znüni. Danach ging es weiter in Richtung Sitterdorf, wo bereits das nächste Verpflegungsteam mit dem Mittagessen parat war.

Einige Jugendliche pausierten am Mittag an einer Grillstelle. Bild: PD

Wieder unterwegs wurden die Kilometer langsam länger, die Beine schwerer und die Blasen an den Füssen zahlreicher. Der Ehrgeiz wuchs, die gegenseitige Unterstützung ebenso, aber auch Erschöpfung zeigte sich. Zwei Notfallautos sammelten ein paar wenige Jugendliche auf, denen ein Weiterlaufen nicht mehr möglich war.

Den dringend benötigten Zuckerschub lieferten bei der Zvieristation eine Glace und etwas zu trinken. Mit Sicht auf den Bodensee nahmen die Marschierenden danach die verbleibenden Kilometer in Angriff. Diese waren geprägt von Teamgeist, gegenseitigem Motivieren und Unterstützen.

«Es war hart»

Bereits kurz nach 17 Uhr trafen die Ersten an der Grillstelle in Arbon am See ein. Während die einen zum Ziel joggten, wankten andere auf den letzten Metern oder kamen gar ohne Schuhe an, gestützt von Kameraden. Alle Emotionen lösten sich. Es wurde gelacht, geweint, gewitzelt. «Ich habe es mir viel schlimmer vorgestellt», sagten manche Jugendliche. «Es war hart, wir mussten beissen», sagten andere. Es sei eine coole Erfahrung gewesen, aber man müsse sich gut einschätzen – und gutes Schuhwerk haben.