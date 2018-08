Brigitte Gübeli rückt für die CVP ins Wiler Stadtparlament nach Nachdem Ruedi Schär an der vergangenen Sitzung des Stadtparlaments nach über 13 Jahren zurücktrat, ist nun bekannt, wer für ihn nachrückt. Es ist Brigitte Gübeli. Gianni Amstutz

Am 30. August wird Brigitte Gübeli das erste Mal an einer Sitzung des Stadtparlaments teilnehmen. (Bild: Kurt Zuberbühler)

Zwei Wochen vor der nächsten Parlamentssitzung am 30. August ist das Rätsel um die Nachfolge von Ruedi Schär gelöst. Die CVP präsentiert Brigitte Gübeli als Ersatz. Fraktionspräsident Christoph Gehrig freut sich, mit ihr «eine sehr gute Kandidatin gefunden zu haben». Brigitte Gübeli werde bereits am 30. August im Stadtparlament anwesend sein. Als erstes Traktandum an dieser Sitzung ist die Bestätigung der Wahl traktandiert. Das Parlament muss dann die Gültigkeit der Wahl bestätigen, was erfahrungsgemäss Formsache ist.

Mit Brigitte Gübeli steigt der Frauenanteil im Stadtparlament auf 25 Prozent. In der CVP-Fraktion liegt dieser neu mit 30 Prozent etwas über dem – immer noch tiefen – Durchschnitt. «Wir freuen uns, mit Brigitte Gübelis Engagement als Nachfolgerin von Ruedi Schär einen Beitrag zu einem ausgewogeneren Geschlechterverhältnis im Stadtparlament zu leisten», sagt Christoph Gehrig. Die CVP wolle in dieser Frage mit gutem Beispiel vorangehen.

Brigitte Gübeli ist 42 Jahre alt, Mutter eines Sohnes und wohnt in Wil. Nach jahrelanger Tätigkeit im Marketingbereich, hat sie sich 2016 selbstständig gemacht. Seither arbeitet sie als Ritualgestalterin. Dabei organisiert sie von Tauf- über Hochzeits- bis hin zu Abschiedsritualen. Ziel der Rituale ist es, bedeutende Momente stimmig zu gestalten, persönlich und individuell und frei von einem religiösen Korsett, wie es auf ihrer Webseite heisst.