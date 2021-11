Briefmarkenausstellung Sein Hobby ist vom Aussterben bedroht: Darum möchte Jan Siegenthaler aus Lichtensteig etwas dagegen tun Jan Siegenthaler ist 15 Jahre alt und ein begeisterter Sammler von Briefmarken. Mit seiner Heimatsammlung über Lichtensteig beteiligt er sich am Wochenende an der Schweizer Briefmarkenausstellung der Horgaphil'21. Er erzählt, warum ihn dieses Thema so fasziniert.

Jan Siegenthaler ist fasziniert von Briefmarken und möchte andere Jugendliche mit seinem Hobby begeistern. Bild: PD

Jan Siegenthaler ist 15 Jahre alt, kommt aus Lichtensteig. Er ist ein begeisterter Briefmarkensammler und wird auch als junger Philatelist bezeichnet, also jemand, der sich wissenschaftlich mit Briefmarken beschäftigt. Trotz jugendlichem Alter hat er eine Heimatsammlung über Lichtensteig angefertigt, die er an der Horgaphil'21 präsentieren wird. Die Ausstellung findet dieser Tage in Horgen statt. Eine Jury wird diesen Samstag um 11 Uhr die besten Briefmarkenausstellungen auszeichnen. Die Teilnehmenden haben bei diesem Wettbewerb die Chance, sich für die Stufe 1 der nationalen Briefmarkenausstellung zu qualifizieren. Sie findet 2025 in Biel statt.

An der Ausstellung nehmen fünf Personen teil. Ansonsten gebe es keine weiteren Teilnehmenden. «Wir sind die einzigen in der Schweiz», sagt der 15-jährige Siegenthaler traurig. Deshalb möchte er etwas dagegen tun.

Markenzeichen von Komiker hat ihn zum Sammler gemacht

Der junge Lichtensteiger wurde durch den deutschen Komiker Otto Waalkes zum Sammeln von Briefmarken inspiriert. Doch wie passt das zusammen? Siegenthaler sagt: «Ich habe einen Brief mit Briefmarke erhalten, auf dem das Markenzeichen des Komikers drauf war, nämlich den sogenannten «Ottifant». Dieser Ottifant als Briefmarkenbild hat mich fasziniert.»

So habe alles seinen Lauf genommen und sich weiterentwickelt. Seine Faszination für das Briefmarkensammeln ging so weit, dass er für eine Projektarbeit in der dritten Oberstufe ein Buch über Briefmarken gestaltet hat. Für diese Arbeit habe er Auktionshäuser aufgesucht und Interviews mit erfahrenen Sammlern geführt. Dabei konnte er die ersten Kontakte knüpfen. Siegenthaler sagt:

«Dass das Briefmarkensammeln vom Aussterben bedroht ist und immer mehr in Vergessenheit gerät, ist wohl kein Geheimnis.»

Er habe schliesslich selbst zu den Unerfahrenen gehört, die mit Briefmarkensammeln nicht viel zu tun hatten. Durch seine Projektarbeit konnte der 15-Jährige aber eine Verbindung aufbauen. Er sagt:

«Briefmarken sind nicht bloss ein Stück Papier. Dahinter steckt Kunst, Geschichte und viel mehr.»

Bis eine Briefmarke entsteht, könne es eine Ewigkeit dauern. Eine präzise und exakte Arbeitsweise sei dafür nötig. «Die Briefmarkensammler, die schon lange diesem Hobby nachgehen, haben sich viel Wissen angeeignet, das sie weitergeben können», sagt Siegenthaler. Die erfahrenen Sammler seien sehr offen und helfen anderen gerne.

Dieser Brief wurde von Lichtensteig nach Augsburg (Deutschland) verschickt und ist ein Teil von Siegenthalers Sammlung. Bild: PD

Über acht Millionen Euro für seltene Briefmarke

Selbst unerfahrene Menschen wissen, dass es Briefmarken gibt, die einen besonders hohen Wert haben. Wie zum Beispiel die rote Mauritius. Sie gehört zu den seltensten Briefmarken, die es gibt. Die rote Mauritius wurde für 8,4 Millionen Euro versteigert. «Natürlich ist es schön, wenn eine Briefmarke viel Wert hat, aber das ist nicht alles», sagt Siegenthaler. Es gehe vor allem um die Geschichte, die hinter den Briefmarken stecke. Für den 15-Jährigen bringe es deshalb nichts, wenn man sich nur nach dem finanziellen Wert der Briefmarken orientiert.

Der 15-Jährige zeigt begeistert seine Briefe und Briefmarken. Bild: PD

Bei der Lichtensteiger Heimatausstellung werde auf gestalterische Weise der Weg des Briefes beschrieben, erklärt Jan Siegenthaler. Er drucke dafür die Informationen auf ein dickeres Blatt Papier. Anschliessend befestigt er die Belege mit Fotoecken. Diese Blätter kommen danach in säurefreie Plastikhüllen, damit die Briefmarken nicht beschädigt werden.

Jan Siegenthaler würde sich freuen, wenn er an der Schweizer Briefmarkenausstellung ein paar Punkte erreichen würde. Aber es sei für ihn auch in Ordnung, wenn er andere Jugendliche vom Briefmarkensammeln überzeugen könne. Kontakte mit anderen Sammlern zu knüpfen und einfach dabei zu sein, sei ihm aber genauso wichtig.