Böögg «Es gibt wohl einen schönen Sommer»: Am Sonntag wurde der Funken in Flawil gezündet Die Ortsbürger Flawil haben die Tradition des Funkensonntags fortgesetzt. Schon nach zwölf Minuten explodierte der Kopf. Vor 30 Jahren wurde die Tradition in Flawil wieder eingeführt.

Der Holzstoss auf dem Landberg in der Abenddämmerung. Bild: Josef Bischof

Hans Fässler, Präsident des Ortsbürgerrates. Bild: Josef Bischof

Der Böögg auf dem Funken hielt es nicht lange aus. Schon nach zwölf Minuten explodierte sein Kopf mit lautem Knall. «Das ist ein Zeichen, dass uns ein schöner Sommer – und wahrscheinlich auch ein schöner Frühling und Herbst – bevorsteht», orakelte Hans Fässler, Präsident des Ortsbürgerrats Flawil.

Am Sonntagabend strömten zahlreiche Flawilerinnen und Flawiler, auch ganze Familien, auf den Landberg. Hier hatte Roman Stüdli, Flawiler Ortsbürger und Bauer auf dem weithin sichtbaren Hof, einen Holzstoss aufgeschichtet. Auf dessen Spitze thronte der von der Heilpädagogischen Schule gefertigte Böögg.

Roman Stüdli, seit 2015 für die Aufschichtung des Holzstosses auf dem Landberg zuständig. Bild: Josef Bischof

2019 hatte der Brauch wegen eines Sturmes abgesagt werden müssen. Auf die Durchführung 2020 war der pandemiebedingte Unterbruch im letzten Jahr gefolgt. In diesem Jahr hat der Flawiler Ortsbürgerrat die Tradition wieder mit gutem Erfolg weitergeführt. Im Mittelpunkt standen das freundschaftliche Zusammentreffen der Bevölkerung, das Konzert der Guggenmusik Wyssbach-Geischter sowie der Genuss von Grillwürsten und Punsch.

Der Böögg auf der Spitze des Funkes trotzte den Flammen nur zwölf Minuten lang. Bild: Josef Bischof

Wie beim Zürcher Sechseläuten wird auch in Flawil die Zeitdauer zwischen dem Anzünden des Funkens bis zur Explosion des Bööggs gemessen. Und auch hier wird daraus über die Qualität des Sommers gerätselt. Diesmal wurde allgemein auf einen schönen Sommer getippt. Im September wird das Rätsel gelöst sein.

Ein überlieferter Brauch

Mitglieder der Guggenmusik Wyssbach-Geischter. Bild: Josef Bischof

Das Abbrennen eines Funkens ist einer der ältesten Bräuche im Jahresablauf. Gegen Ende der kalten Jahreszeit galt der Brauch dem «Austreiben» des Winters. Er ist heute noch im schwäbisch-alemannischen Raum verbreitet, also in Teilen der Ostschweiz, in Vorarlberg, in Liechtenstein, in Süddeutschland, im Tirol und im Vinschgau. Jedes Jahr am Funkensonntag, heute teilweise auch am Samstag davor, werden die Funken abgebrannt. Funkensonntag ist der erste Sonntag nach dem Aschermittwoch.

Rund zehn Stunden Arbeit habe er mit seiner Familie in die Bereitstellung des Funkens investiert, sagte Roman Stüdli. «Das Holz im Innern sind Äste aus dem eigenen Wald und von Obstbäumen. Die Schwartenbretter als Verkleidung des Funkens habe ich beim Forstbetrieb des Klosters Magdenau bezogen. Die Stange in der Mitte musste einen Meter tief eingegraben und verkeilt werden.» Den Böögg haben auch diesmal Schülerinnen und Schüler der Heilpädagogischen Schule Flawil gefertigt. Die Feuerwerkskörper im Kopf aber waren von Roman Stüdli – polizeilich bewilligt – beschafft und erst am Sonntag eingesetzt worden.

Zweiter Schauplatz

Die Tradition des Funkensonntags war in Flawil durch den Ortsbürgerrat vor rund 30 Jahren zu neuem Leben erweckt worden. 20 Jahre lang ist der Funken auf der Weidegg angezündet worden. Ein neues Wohnhaus und die Nähe zu Bäumen machte die Suche nach einem neuen Platz nötig. Nach einem Jahr Unterbruch konnte der Brauch ab 2015 auf dem Landberg durchgeführt werden.