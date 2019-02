Bilinguales Modell des BZWU spricht Lehrlinge an

Seit Sommer 2017 bietet das Berufs- und Weiterbildungszentrum Wil-Uzwil die Kauffrau-/Kaufmann-Ausbildung auch zweisprachig an. Die ersten Erfahrungen sind äusserst positiv. Trotzdem muss sich der Lehrgang noch etablieren. Nicola Ryser

Kompetent in Wirtschaft und Englisch: Die Lernenden des BZWU finden Gefallen an der bilingualen Ausbildung. Bild: Ralph Ribi

Immersionsklasse. So nennt das Berufs- und Weiterbildungszentrum Wil-Uzwil (BZWU) ihren bilingualen Berufsschullehrgang für Kauffrau/Kaufmann im E-Profil, den sie 2017 mit einer ersten Pilotklasse einführte. Das Ziel: In Zeiten von Globalisierung und Internationalisierung sollen die Berufseinsteiger ihre Englischkenntnisse für die Arbeitswelt festigen. Folglich wurden die Fächer Wirtschaft und Gesellschaft, Überfachliche Kompetenzen sowie Sport mehrheitlich auf Englisch unterrichtet, die Lernenden dadurch in ein fremdsprachiges Umfeld versetzt. Immersives Lernen eben.

Hohe Voraussetzungen für die Aufnahme

Nun sind eineinhalb Jahre vergangen, die Pilotklasse befindet sich im vierten von sechs Semestern. Zeit für eine erste Bilanz. Und die fällt laut Pascal Kopp, Bereichsleiter Kaufmännischer Berufe am BZWU, sehr positiv aus: «Wir befinden uns erstaunlich gut im Zeitplan. Die 18 Lernenden der Pilotklasse sind engagiert und haben Freude am anspruchsvollen Lehrgang.»

Bereits vor einem Jahr wurde eine erste Evaluation anhand einer Umfrage durchgeführt. Da habe sich gezeigt, dass das neue Modell gut ankomme, erklärt Kopp: «Alle würden die Immersionsklasse weiterempfehlen. Zudem würden sich über 90 Prozent der Lernenden bei einer zweiten Gelegenheit erneut für den Lehrgang entscheiden. Auch sei niemand überfordert mit dem Stoff.» Der Lehrgang gestalte sich zwar äusserst anspruchsvoll, doch weil man für die Klasse nur Lernende mit hohem Leistungspotenzial aufnehme, sind mit Ausnahme von einer Lernenden noch alle dabei «und sie scheinen das auch durchziehen zu können».

Für den Eintritt in die Immersionsklasse wird ein sehr gutes Schulniveau, sprich ein Notenschnitt von mindestens 4,8 in den Kernfächern der Sekundarschule, erwartet. Auch ist im Englisch ein Mindestdurchschnitt von 4,5 die Voraussetzung zur Aufnahme. «Mit einer solchen Klasse sind wir nun genau auf dem Level, auf dem wir sein wollen.»

Pilot mit digitalen Lehrmitteln

Wegen des vielversprechenden Beginns mit der Pilotklasse startete das BZWU im Sommer 2018 erneut eine Klasse für den bilingualen Lehrgang. «Hier haben wir bereits 24 Lernende.» Mit dem neuen Jahrgang konnte man nun bereits erste Anpassungen im Vergleich zum Vorjahr vornehmen. «Mit der Klasse von 2018 wollen wir auch vermehrt digital arbeiten. Die Pilotklasse war noch stark papierorientiert», sagt Kopp. Das neue Lehrmittel heisse «Bring your own device».

Pascal Kopp, Bereichsleiter Kaufmännischer Berufe BZWU

Die Klasse lerne, über OneNote – ein digitales Notizbuch – zu kommunizieren und darin in Gruppen zu arbeiten sowie Learning-Apps anzuwenden. «Es geht darum, neue Lernplattformen zu schaffen. Es gibt ja bereits einige digitale englische Lehrmittel.» Ab Sommer 2019 wird «Bring your own device» flächendeckend eingeführt und alle Lernenden in allen Berufen werden ihre Ausbildung am BZWU mit einem eigenen Gerät starten.

Ziel ist eine Immersionsklasse pro Jahr

Doch trotz all den positiven Erfahrungen und Rückmeldungen funktioniere noch nicht alles einwandfrei, attestiert Pascal Kopp. Da es immer noch ein sehr neuer Lehrgang sei, müsse man ihn weiterhin stark bewerben: «Im letzten Sommer mussten wir einige Lehrbetriebe anschreiben und telefonisch nachfassen, um genügend Lernende für die Klasse zu gewinnen. Wir sind ja auch die Einzigen im Kanton, die so etwas machen.» Im Vergleich seien bilinguale Klassen an Kantonsschulen bereits um einiges etablierter und bekannter.

«Natürlich ist es noch kein Selbstläufer. Wir verbessern das Image der Immersionsklassen von Jahrgang zu Jahrgang.»

Längerfristig setze man sich zum Ziel, jedes Jahr eine Immersionsklasse zu stellen. Bei insgesamt fünf E-Profilklassen – also Kauffrau-/Kaufmann-Lehrgänge mit einer zweiten Fremdsprache – sei dies absolut realistisch. «Wir gehen davon aus, dass wir jährlich jeweils eine Klasse mit 20 Lernenden führen können.» Und Kopp denkt bereits an eine Ausweitung auf andere Bereiche: «Vielleicht können wir auch schon bald in anderen Berufen wie beispielsweise im Detailhandel eine Immersionsklasse einführen.»

Gespannt sei man jedoch zuerst darauf, wo es die Lernenden aus den Immersionsklassen einmal hinführen werde, «wir haben ja noch keinen Jahrgang zum Abschluss gebracht und somit auch noch keine Erfahrungen gemacht». Man erwarte jedoch, dass die Lernenden vom bilingualen Unterricht stark profitieren. «Unsere Lernenden vertiefen ja die wichtigen wirtschaftlichen Themen, mit Ausnahme vom Recht, alle auf Englisch, und schliessen in dieser Sprache auch auf einem höheren Niveau ab als normal. Und gleichzeitig haben sie im Deutsch und Französisch ebenfalls gute Kenntnisse.»