Bildung In Zuckenriets Primarschule wird der Platz knapp: Jetzt muss ein Provisorium her Geburtenstarke Jahrgänge sowie Zuzüge von Familien führen in Zuckenriet dazu, dass die Kapazität der Primarschule nicht mehr ausreicht. Ein Provisorium soll Abhilfe schaffen.

Im nächsten Schuljahr erreichen die Zahlen an der Primarschule Zuckenriet einen vorläufigen Höhepunkt. Ennio Leanza / KEYSTONE

An der Primarschule in Zuckenriet wird der Platz knapp. Schon ab dem nächsten Schuljahr werden voraussichtlich nicht mehr alle Kinder im bestehenden Gebäude beschult werden können. Und dabei handelt es sich nicht um eine kurzfristige Situation. Voraussichtlich werde dies auch in den darauffolgenden Jahren ähnlich sein, schreibt der Schulrat im Gemeindeblatt. Grund dafür sind geburtenstarke Jahrgänge sowie Zuzüge von Familien.

Das Platzproblem durch einen Transport oder eine Verteilung der Kinder in andere Dörfer der Gemeinde Niederhelfenschwil zu lösen, will der Schulrat vermeiden. Stattdessen fasst er ein Provisorium ins Auge.

Wohl eher ein «Providurium»

Wie aus der Mitteilung im Gemeindeblatt hervorgeht, ist dies keine Wunschlösung. Verschiedene Grobkostenschätzungen, Vorabklärungen und die Anforderungen an Schulraum hätten gezeigt, dass es bei einem Provisorium nicht immer passende Möglichkeiten auf Lager gebe, ohne deutliche Einschränkungen hinnehmen zu müssen, heisst es. Zudem müsse man den Tatsachen in die Augen sehen, dass ein Provisorium nicht nur für kurze Zeit aufgestellt werde, nicht zuletzt um die Schulraumplanung ordentlich und ohne Schnellschüsse erarbeiten zu können.

Die Ausschreibung für ein passendes Provisorium wurde bereits lanciert. Die Rede ist dabei von einem «provisorischen Containerdorf, welches zusätzliche Kapazitäten für den Schulbetrieb der Gemeinde schaffen soll». Dieses soll schon in den Sommerferien 2022 erstellt werden, wie aus der Ausschreibung hervorgeht. Doch obwohl die Zeit drängt, hat sich der Gemeinderat dazu entschieden, das Provisorium ordentlich in den Budgetprozess 2022 einfliessen zu lassen. Somit haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger in dieser Sache das letzte Wort. (gk/gia)