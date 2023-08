BILANZ «Im Juli verabschiedete sich der Badesommer»: Die Badis der Region Wil und Toggenburg blicken auf eine durchmischte Saison zurück Das vergangene Jahr bescherte den Badis aus der Region einen Jahrhundertsommer. Dieses Jahr sieht das aufgrund von kühlen und regnerischen Tagen anders aus. Die Verantwortlichen erklären, welchen Einfluss das auf die Eintrittszahlen hat.

Im Raum Wil und Toggenburg hat es sich bald ausgebadet für diese Saison. Bild: Raphael Rohner

Die Badesaison neigt sich langsam dem Ende zu. Nach einem eher herbstlichen Juli lockt der sonnige August nun aber doch noch den einen oder anderen Gast in die Badi. Auf Anfrage dieser Zeitung blicken die Verantwortlichen der Schwimmbäder im Raum Wil und Toggenburg auf die vergangenen Monate zurück und erzählen, was sie sich vom Ende der Saison erwarten. Eines vorweg: Von Unfällen blieben die Freibäder bisher verschont.

«Mit knapp 50’000 Zutritten war der Juni 2023 ein Rekordmonat», sagt Sabin Rickenbach, Geschäftsführerin des Sportparks Bergholz. Aufgrund der kühlen und regnerischen Tage liegen die Gästezahlen im Juli und Anfang August aber unter denen des Vorjahrs. Mit dem Verkauf der Saisonkarten sei der Betrieb dennoch zufrieden.

Rickenbach sagt: «Bleibt uns das Sommerwetter noch erhalten, werden die Mittwochnachmittage und die Wochenenden sicherlich nochmals viele Leute in unsere Badi locken.» Dank der Abwärme aus der Eisaufbereitung, seien die Wassertemperaturen im Freibad Bergholz bis Mitte September angenehm. Am 17. September macht die Wiler Badi Schluss für dieses Jahr.

«Mitte Juli verabschiedete sich der bisher perfekte Badesommer mit sehr guten Besucherzahlen», sagt Bruno Frei, Präsident des Parkbads an der Murg. In den vergangenen Wochen herrschte dann «alles andere als Badewetter», was sich laut Frei spürbar negativ auf die Eintrittsstatistik auswirkte. Das Parkbad brauche nun, trotz gutem Saisonstart, einen schönen Spätsommer. «Wir müssen den Durchhänger kompensieren», sagt Frei.

Erfahrungsgemäss fülle sich das Parkbad zum Schulstart hin beträchtlich. Dafür muss es aber nochmals heiss werden. Frei sagt: «Die Prognosen stimmen uns optimistisch. Wir sind bereit und freuen uns, viele Badegäste begrüssen zu dürfen.» Bis am 16. September kann man im Parkbad an der Murg noch baden.

In Degersheim sieht die Situation ähnlich aus. Gemeinderatsschreiber Beat Stark sagt: «Die Verantwortlichen des Freibads Mühlefeld sind mit den Besucherzahlen zufrieden.» Im Juni verzeichnete die Badi gar mehr Gäste als im Juni vergangenen Jahres. Die Erwartungen an den Verkauf der Saisonkarten wurden laut Stark ebenfalls erfüllt. «Die Vorjahreszahlen wurden nicht erreicht, was aber vor allem auf den Ausnahmesommer 2022 zurückzuführen ist», sagt er.

Die Verantwortlichen sind zuversichtlich, dass bei schönem Wetter nochmals Badegäste ins Freibad Mühlefeld kämen. Die Saison endet am 3. September.

Im Flawiler Freibad Böden ist die Saison noch im vollen Gange, weshalb die Verantwortlichen noch gar nicht an eine Bilanz denken. Bis am 3. September können Besucherinnen und Besucher noch im grössten Pool der Gemeinde baden. «Wir werden erst dann auf die Saison zurückblicken», schreibt Markus Scherrer, Informationsbeauftragter der Gemeinde Flawil.

«Zum aktuellen Zeitpunkt ist die Besucherzahl etwas tiefer im Vergleich zum vergangenen Jahr», sagt Marcel Huber, Bereichsleiter Infrastruktur der Gemeinde Uzwil. Er betont, dass das Wetter in erster Linie verantwortlich sei für die Besucherstatistik einer Badi. «Bekanntlich war der Juni schön und der Juli dann eher durchzogen.» Auffällig sei in diesem Jahr zudem, dass viele Menschen für ihren Urlaub das Weite suchten.

Die Hauptverkaufszeit der Saisonabos ist laut Huber im Mai und Juni. Der Verkauf sei in dieser Saison durchschnittlich gewesen. «Sollte das Wetter im August schön bleiben, erwarten wir uns nochmals eine Besuchersteigerung», sagt Huber. Die Badi Uzwil schliesst am Abend des 31. August ihre Tore für diese Saison.

Im Wattwiler Schwimmbad scheint auch noch einiges los zu sein. Die Verantwortlichen hatten in den vergangenen Tagen keine Zeit, die Fragen dieser Zeitung zu beantworten. Die Badi ist noch bis am 17. September geöffnet.

Die Badi in Oberuzwil ist noch bis Anfang September geöffnet. Die Verantwortliche des Freibads stand dieser Zeitung nicht für eine Bilanz zur Verfügung.

«Wir hatten einen schlechten Mai sowie Juli», sagt Christoph Scherrer, Badmeister des Schwimmbads Lichtensteigs. Dies hatte, wie bei den anderen Badis, direkte Auswirkungen auf die Eintrittszahlen. Doch auch im Lichtensteig wurden mehr Saisonkarten als im vergangenen Jahr verkauft. «Der heisse Juni hat die Leute zum Kauf animiert», sagt Scherrer. Das Schwimmbad Lichtensteig schliesst Mitte September, bis dahin hofft das Team noch auf viele Gäste.

«Alles in einem können wir uns nicht über die Saison beklagen», heisst es aus der Badi in Ebnat-Kappel. Die Eintrittszahlen seien aber kaum mit jenen der vergangenen Saison vergleichbar. Ruedi Artho, Betriebsleiter des Schwimmbads sagt: «Letztes Jahr hatten wir nun mal einen Jahrhundertsommer.» Die Badi konnte dennoch mehr Saisonkarten als im Sommer 2022 verkaufen.

Das Schwimmbad in Ebnat-Kappel lädt noch bis am 10. September zum Baden ein. Dieses Jahr speziell: Am letzten Badetag gehört das Schwimmbecken ab Mittag den Hunden. «Wir sind gespannt, wie viele vierbeinige Freunde den Weg zu uns in die Badi finden», sagt Artho.

Auch zwischen dem Säntis und den Churfirsten, in der Badi Unterwasser, kann eine mehr oder weniger positive Bilanz gezogen werden. Badibetreiberin Cornelia Lusti sagt: «Wir hatten einen durchschnittlichen Sommer, keinen Spitzensommer wie vergangenes Jahr.» Während dieser Saison gab es auch vermehrt Regentage, was sich in den Eintrittszahlen widerspiegle. «Der Verkauf der Saisonkarten war aber genau so gut wie in den Vorjahren», sagt Lusti.

Die Badi Unterwasser hat, sofern es das Wetter erlaubt, noch bis am 3. September geöffnet. Lusti ist zuversichtlich, dass die nächsten drei Wochen trotz Ende der Schulferien einige Badegäste anlocken werden. Sie sagt: «Wir befinden uns im Einzugsgebiet und haben deshalb auch viele Gäste aus Zürich, Deutschland und Holland.»