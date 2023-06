biergarten Der neue Alte im Dorfzentrum: Darum steht vor der «Eintracht» in Kirchberg jetzt ein ausgewachsener Baum Weil er zu breit für den Verkehr war, musste er im Morgengrauen auf leerer Strasse nach Kirchberg gebracht werden. Der Baum, der jetzt vor dem Restaurant Eintracht steht, ist alt und weit gereist.

Für «Eintracht-»Wirt Bruno Metzger ist klar: Kein Biergarten ohne Baum. Bild: Pablo Rohner

Im Dorfkern von Kirchberg gibt es viele neue Häuser. Die Zentrumsüberbauung brachte neue Wohnhäuser, neue Geschäftshäuser. Seit Kurzem gibt es im Dorfkern von Kirchberg aber auch frisches Grün. Gut sichtbar vor dem Häne-Holzhaus neben der «Eintracht» steht ein neuer Baum. Es ist ein amerikanischer Amberbaum und er macht Freude. «Endlich ein stattlicher Baum im Dorfzentrum», so tönt es zurzeit im Dorf.

Kein Biergarten ohne Baum

Ein Hauch von Landgasthof umweht den Baum, wie er seinen Schatten auf das frisch eingestreute Kies vor der «Eintracht» wirft. Im Pandemiesommer 2020 hatte der «Eintracht»-Wirt Bruno Metzger einen provisorischen Biergarten auf Holzbrettern auf den Platz gestellt. Nun wird der Biergarten bleiben, auch das verkörpert der Baum.

Seit drei Monaten wird vor der «Eintracht» am neuen Aussenbereich gearbeitet. «Zum Häne» wird der Biergarten heissen, zu Ehren der langjährigen Besitzerfamilie des markanten Holzhauses, das Metzger vor ein paar Jahren gekauft hat.

«Ein Biergarten ohne Baum ist kein Biergarten», sagt Bruno Metzger. Seinen ausgesucht hat er in der Bernhard-Baumschule in Sirnach. Eigentlich wollte er einen Jungbaum, doch vor Ort habe er gemerkt, dass das in seinem Alter wohl ein etwas gar zukunftsträchtiges Projekt wäre. Also liess er sich einen grossen Baum zeigen, knapp 100-jährig, in einem riesigen Topf steckend.

Der ausgewachsene Schattenspender kostete zwar einen «niedrigen fünfstelligen Betrag», dennoch habe er sofort gewusst: «Das ist er». Die Stammlänge, die üppige Krone, alles habe gepasst, sagt Metzger und schwärmt vom «schönen Blattgrün» des Amberbaums im Frühling und vom satten Rot, das er im Herbst bekomme.

Vom italienischen Garten nach Kirchberg

Die Herkunft des Baumes sei nicht ganz gesichert, sagt Metzger. Mutmasslich stamme er aber aus Italien. Dort könnte er einst in einem Garten gestanden haben, bevor er in eine Baumschule kam und von dort aus weiter verkauft wurde.

Jetzt ist er also im Toggenburg gelandet. In nächtlicher Frühe, weil dann die Strassen noch leer sind, transportierten Metzger und ein Team einer Gartenbaufirma das stolze Gewächs nach Kirchberg hinauf. Mit Begleitfahrzeugen, weil die vier Meter breite Krone die ganze Strasse in Anspruch nimmt. Mit einem Kran wurde der Baum schliesslich an seinen neuen Standort gehievt.

Am frühen Morgen wurde der Baum mit Begleitfahrzeugen nach Kirchberg transportiert und eingepflanzt. Bild: PD

Er habe sich ohne Anpassungsschwierigkeiten eingelebt, sagt Metzger, müsse aber, weil es in den letzten Wochen kaum geregnet hat, jeden zweiten Tag gewässert werden. Das Einzige was ihm noch fehle, sei ein kreisförmiges Bänkli um den Stamm.

Eingeweiht wird der Biergarten am 6. Juli, wenn die Jubiläumsfeierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen der «Eintracht» als Konzertlokal unter Metzgers Führung beginnen.

An zehn Tagen werden auf der Bühne namhafte Musikerinnen und Musiker, darunter Lucky Wüthrich, Mark Sway und Black Sea Dahu, gratis zu sehen sein. Und tagsüber, wenn die Sonne auf das Kies brennt, wird der Amberbaum Schatten spenden.