Bichwil-Oberuzwil «Nach Skepsis im Vorfeld war das Echo am Samstagabend wahnsinnig gut»: OK-Präsident Leo Neuländer zu den Neuerungen am Kreismusiktag Am Musiktag des Kreises Wil schien die neue Disziplin «Ständlimusik» mit Publikumsbewertung erfolgreich zu sein. Dass mehr Publikum am Parademusikwettbewerb anwesend ist, weil bewertet werden darf, war nicht der Fall. Die Musig Lenggenwil holte den Pokal bei der Parademusik, die Brass Band Zuckenriet bei der Ständlimusik.

Mit ihrer originellen Show «BMZ Ständlimix» unterhielt die Bürgermusik Zuzwil beim Ständlimusik-Wettbewerb. Bild: Zita Meienhofer

Am Samstag war ihr Tag. Die Musikantinnen und Musikanten der zehn Vereine des Kreises Wil sowie die beiden Gastvereine, Musikgesellschaft Eggersriet sowie die Universal Brass Band aus Wil, trafen sich zu ihrem Kreismusiktag. Gastgeberin war die Musikgesellschaft Bichwil-Oberuzwil. An diesem Tag gilt es, eine Standortbestimmung für den Verein einzuholen. Das ist bei einem konzertanten Vortrag und bei der Parademusik möglich.

Die Musikgesellschaft Bichwil-Oberuzwil wollte diese Veranstaltung etwas anders gestalten – innovativer. Dafür schufen sie eine dritte Bewertungsart mit dem Titel «Ständlimusik». Bei einem Auftritt auf der Festzelt-Bühne von zwölf Minuten wurden die Vereine nicht nur von den Experten bewertet, sondern auch vom Publikum. Eine Publikumsbewertung war auch bei der Parademusik möglich. Diese Bewertung, die via QR-Code auf dem Smartphone vorgenommen werden konnte, war einfach zu bedienen und funktionierte einwandfrei.

Leo Neuländer, OK-Präsident des Festes, sagt: «Es ist uns gelungen, nicht nur das musikaffine Publikum im Festzelt bei der Ständlimusik zu haben. Die Musikanten und Musikanten haben sich gut mit den Gästen vermischt.» Er sagt aber auch, dass dies bei der Parademusik auf der Flawilerstrasse nicht ganz geglückt sei. Das Echo der Vereine für die neue Disziplin «Ständlimusik» sei nach erster Skepsis positiv aufgenommen worden und das Echo am Samstagabend wahnsinnig gut gewesen.

Seit 25 Jahren in einem Musikverein aktiv, dafür wurden geehrt (von links): Kathrin Dreier (Flawil), Corina Jung (Uzwil-Henau), Silvana Ledergerber und Marcel Eggler (Niederhelfenschwil). Bild: Zita Meienhofer

Von der Musikschule bis zum Profi

Die Musikantinnen und Musikanten der teilnehmenden Vereine hatten nicht nur ihre Leistung abzuliefern, sie durften auch Musik geniessen. Am Vormittag von verschiedenen Ensembles der regionalen Musikschulen, die an diesem Tag «on Tour» waren. Während der Mittagszeit unterhielten die Bläserkids aus Wil und Abend spielte die Liberty Brass Band auf. Mit diesen drei Konzerten konnte das Publikum die Schritte miterleben vom Beginn im Musikunterricht bis zum Mitwirken in einer Band, die in der nationalen Höchstklasse spielt.

Experten und Publikum bewerteten nicht sehr unterschiedlich

Bei der Rangverkündigung stand fest, welcher Verein wie viele Punkte von den Experten und wie viele von seinen Fans bekommen hat. Die Experten Niki Wüthrich, Gilbert Tinner und Christian Speck bewerteten auf der Parademusik die Universal Brass Band mit 91 Punkten auf dem ersten Rang, gefolgt von der Musig Lenggenwil mit 90 Punkten und dem Musikverein Uzwil-Henau mit 89,7 Punkten.

Experte Christian Speck hat die Aufstellung der Musig Lenggenwil kontrolliert. Diese war gut. Sehr gut war der Vortrag insgesamt, sodass der Verein die höchste Punktzahl der Vereine im Kreis holte. Bild: Zita Meienhofer

Auch vom Publikum erhielten diese drei Vereine die meisten Punkte, weshalb sich letztlich auf der kombinierten Rangliste die gleiche Reihenfolge wie bei den Experten ergab. Der Parademusik-Pokal ging demnach nach Lenggenwil, da die Universal Brass Band als Gastformation mitspielte.

Ihr Sieg kostete Schweissperlen: Die Brass Band Zuckenriet erreichte beim Ständlimusik-Wettbwerb die höchste Punktzahl. Bild: Zita Meienhofer

Ähnlich zeigte sich das Bild bei der Ständlimusik. Dort erhielt die Brass Band Zuckenriet von den Experten 95 Punkte, die Musig Lenggenwil 90,3 und der Musikverein Henau-Uzwil 86,3. Die Publikumswertung fiel bei diesem Modus leicht anders als bei den Experten aus: Uzwil-Henau vor Lenggenwil und Niederhelfenschwil. Letztlich ergab sich aber auch hier die gleiche Reihenfolge der Rangliste wie jene der Experten: Zuckenriet vor Lenggenwil und Uzwil-Henau. Die detaillierte Rangliste ist ersichtlich unter kmt23-oberuzwil.ch/download/