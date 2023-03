Bibliotheken Um die Welt reisen, durch Europa wandern oder Globi als Energiefachmann kennenlernen – am Biblioweekend werden «die Segel gesetzt» Zum zweiten Mal organisiert der Verband aller Schweizer Bibliotheken das Biblioweekend. Die regionalen Bibliotheken haben ein Programm für alle Altersklassen und Interessen zusammengestellt.

«Die Segel setzen» heisst das Motto des schweizweit stattfindenden Biblioweekends. Bild: PD

Vom 24. bis 26. März stehen die Bibliotheken im Rampenlicht. Zum zweiten Mal findet das Biblioweekend statt. Bibliosuisse – der Verband aller Schweizer Bibliotheken – organisiert diesen Anlass, an dem Bibliotheken aus der ganzen Schweiz teilnehmen. Dieses Mal zum Thema «Die Segel setzen».

Christina Ragettli auf ihrem Weg von Triest nach Monaco. Bild: PD

Bereits am Donnerstag, 23. März, ist in der Bibliothek Sproochbrugg, Zuckenriet, Christina Ragettli zu Gast. Sie liest aus ihrem Buch «Von Wegen». Die junge Frau aus Flims wanderte während vier Monaten auf der Via Alpina von Triest nach Monaco. Die Lesung beginnt um 19 Uhr. Anmeldungen an bibliothek@sproochbrugg.ch.

Nina Kobelt und Silvia Schaub sind bekannt für ihre Bücher, in denen sie Orte im Detail vorstellen. Ihr neuestes Werk heisst: «111 Orte in St.Gallen, die man gesehen haben muss». Die beiden Autorinnen sind am Freitag, 24. März, um 19 Uhr in der Bibliothek Uzwil zu sehen und zu hören. Anmeldung: 071 950 41 70 oder bibliothek@uzwil.ch.

Aus «111 Orte in St.Gallen, die man gesehen haben muss» lesen Nina Kobelt (links) und Silvia Schaub (rechts). Bild: Sabine Camedda

Andreas Neugebauer hat sich aus einem Tief in das Leben zurück gearbeitet. Er erzählt davon in seinem Buch. Bild: PD

Andreas Neugebauer liest am Freitag, 24. März, in der Bibliothek Kirchberg aus seinem Buch «Aufrechtgehen – es ist Zeit zu schreiben». Der Autor und Motivationscoach erzählt aus seinem bewegten Leben, das voller unglaublicher Geschichten steckt. Der Anlass beginnt um 19.30 Uhr. Anschliessend wird ein Apéro serviert. Anmeldungen unter info@bibliokirchberg.ch oder 077 422 32 50.

Die Verantwortlichen der Bibliothek Eschlikon haben Bücher eingepackt. Diese eingehüllten Bücher können nun am Freitag, 24. März, von 17 bis 19 Uhr, und am Samstag, 25. März, von 9 bis 12 Uhr, ausgeliehen werden. Welches Blind Date ausgewählt und wohin die Reise geht, erfahren die Lesenden erst zu Hause – beim Auspacken.

Angela Oberhänsli-Manser, Cartoonistin und Künstlerin aus Mosnang. Bild: Fränzi Göggel

Am Samstag, 25. März, von 9.00 bis 9.30 Uhr liest das Team der Bibliothek Münchwilen den Kindern zwischen vier und sieben Jahren eine Geschichte vor. Am Sonntag, 26. März, zwischen 10.00 bis 11.30 Uhr zeigt Cartoonistin und Künstlerin Angela Oberhänsli-Manser, wie eine Comicfigur entsteht.

Die Bibliothek Sirnach hat am Samstag, 25. März, von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Neben Ausleihen, Schmökern oder im Lesecafé geniessen werden Führungen durch die Bibliothek oder Informationen zur Digitalen Bibliothek Ostschweiz angeboten. Den Besuchenden werden Tee oder Kaffee und ein feines Stück Zopf offeriert.

Alles ist Energie. Diese einfache Tatsache vermitteln Globi und Atlant Bieri den Kindern und Familien in ihrer Show. Die Bibliothek Aadorf lädt dazu am Samstag, 25. März, um 14 Uhr in den Kleinkunstsaal, Aadorf.

«Rondom 2015 bis 2018: Auf Weltreise mit Urs Sturzenegger – 7 wilde Geschichten» heisst die Veranstaltung in der Bibliothek Oberbüren. Urs Sturzenegger, alias Sturzi, ehemaliger Heilpädagoge der Primarschule Oberbüren-Sonnental, erzählt uns von seiner unglaublich abenteuerlichen Weltreise. Der Anlass beginnt um 19.30 Uhr. Anmeldung unter bibliothek@thurzelg.ch oder 078 625 34 21. (pd)