Bibliotheken in der Region Sommeraktion «Lesegruss»: Die Bibliotheken erhielten Postkartengrüsse – es hätten jedoch mehr sein können «Lesegruss» hiess die Aktion der regionalen Bibliotheken während der Sommerzeit. An der Schlusssitzung zogen die Bibliothekarinnen ein durchmischtes Fazit. Die nächste Aktion wird Anfang 2024 stattfinden.

Manuel Nadler zieht gemeinsam mit Bibliothekarin Martina Kappeler in der Bibliohtek Sproochbrugg die Postkarten der drei Gewinnenden. Bild: Zita Meienhofer

«Lesesommer» hiess die Aktion der regionalen Bibliotheken in den vergangenen Jahren. Dabei hatten die Kinder und Jugendlichen bis 16 Jahre während der Sommerferien fast täglich zu lesen oder sich vorlesen zu lassen. «Lesegruss» hiess es dieses Jahr. Für einmal konnten alle – Kinder, Jugendliche und Erwachsene – an der Aktion teilnehmen. Sie sie mussten auch nicht Mitglied einer Bibliothek sein. Bedingung war, dass die Teilnehmenden eine Postkarte mit einem Buchtipp in eine der regionalen Bibliothek sandten. Letztlich wurden die Mitmachenden mit einem Preis belohnt. Die Buchtipps wurden in den Bibliotheken unterschiedlich präsentiert und stiessen bei den Besuchenden – auch bei nicht Teilnehmenden – auf Interesse.

30 Prozent weniger konnten sich für die Sommerleseaktion begeistern

Jolanda Erismann, Leiterin der Bibliothek Uzwil sowie Projektverantwortliche. Bild: Zita Meienhofer

Kürzlich trafen sich die Verantwortlichen der acht Bibliotheken für einen Rück- und Ausblick. Dieses Jahr hatten 715 Personen mitgemacht, davon waren 177 Erwachsene. Das sind 30 Prozent weniger als bei der letzten Aktion im Sommer 2018.

Generell wurde festgestellt, dass die Schulen nicht mehr so gut bis gar nicht mehr für den «Lesegruss» gewonnen werden konnten. Ob das auf den Zeitpunkt des Starts – vor den Sommerferien – zurückzuführen ist, zu jenem Zeitpunkt, wenn die Schulklassen im Aufbruch sind, wurde hinterfragt. Zugleich wurde festgestellt, dass die Kinder und Jugendlichen übersättigt sind, da das Freizeitangebot gross und vielfältig ist. Ein weiterer Faktor liegt vermutlich darin, dass Kinder und Jugendliche während der Schulzeit ein zunehmend dicht gedrängtes Programm haben, sodass sie in der Ferienzeit nur noch ausruhen möchten.

Nächste Aktion ist Anfang 2024 geplant

Positiv werteten die Bibliothekarinnen das Miteinander der regionalen Bibliotheken. Jolanda Erismann, Leiterin der Bibliothek Uzwil und Projektverantwortliche, sagt denn auch:

«Die regionale Zusammenarbeit stärkt jede einzelne Bibliothek.»

Deshalb wurde an der Schlusssitzung einstimmig entschieden, wiederum ein gemeinsames Projekt aufzugleisen. Die Bibliothekarinnen aus Wil, Uzwil, Flawil, Degersheim, Oberbüren, Zuckenriet/Zuzwil, Kirchberg und Waldkirch-Bernhardzell sehen jedoch von einer Sommeraktion ab. Das nächste Mal wird das gemeinsame Projekt im Januar/Februar 2024 stattfinden. Während der Titel und der Inhalt der Aktion noch nicht im Detail gereift sind, ist klar, dass wieder alle – Kinder, Jugendliche und Erwachsene – mitmachen können.