Bevölkerungsentwicklung Zuzwil ist nun eine halbe Stadt: Die 5000. Person ist zugezogen Die 5000-Einwohner-Grenze ist geknackt. Die Bevölkerung der Gemeinde Zuzwil hat sich in den vergangenen 30 Jahren verdoppelt. Das neue Raumplanungsgesetzt wird nun ein solch rasantes Wachstum bremsen, teilt der Gemeinderat mit.

Zuzwils Gemeindepräsident Roland Hardegger und die Leiterin des Einwohneramtes, Céline Osterwalder, begrüssen den 5000. Einwohner Kevin Nicolier (Mitte) in der Gemeinde Zuzwil. Bild: PD

Sie haben auf ihn oder auf sie gewartet, die Mitarbeitenden des Einwohneramtes der Gemeinde Zuzwil. Auf die 5000. Person, die sich in der Gemeinde niederlassen wird. Sie warteten auf die Person, welche die Gemeinde zur halben Stadt macht. Am 1. Mai war es so weit. Kevin Nicolier meldet sich auf dem Einwohneramt an – als 5000. Einwohner der Gemeinde Zuzwil.

Im neusten Mitteilungsblatt der Gemeinde ist nachzulesen, wie sich Zuzwil in den vergangenen 123 Jahren verändert hat – von der ländlich geprägten Kleingemeinde mit 1000 Einwohnern zur halben Stadt. Vor 123 Jahren, Zuzwil war damals bekannt für den Rebbau, öffnete die Stickerei bei der Grünegg-Kreuzung. Die Landwirte stellten Ende des 19. Jahrhunderts von Rebbau auf Ackerbau um, um mehr Zeit für die Arbeit in der Stickerei zu haben. Denn dies brachte Geld.

Das Goldene Zeitalter der Stickerei war angebrochen und hinterliess auch in Zuzwil seine Spuren. An nicht wenigen Häusern wurden Sticklokale angebaut, um die Arbeit auch zu Hause zu verrichten. Dies sorgte ebenfalls dafür, dass die Einwohnerzahl stieg, allerdings nur leicht. 1960 zählte Zuzwil gerade einmal 1100 Einwohnende.

Mit dem Bauboom kamen die Familien

Dann ging es rasant aufwärts. In den 1960-er Jahren begann in Zuzwil der Bauboom. Ackerflächen und Wiesen hatten Ein- und Mehrfamilienhäusern zu weichen. Zuzwil wurde ein begehrter Wohnort. Viele Familien mit Kindern zogen in die Gemeinde. Die gute Anbindung an die Zentren wie Wil, St.Gallen und Zürich, der Blick zum Alpstein sowie eine entsprechende Infrastruktur liessen die Einwohnerzahl nach oben schnellen. Waren es 1980 rund 2000, zählte die Gemeinde im Jahr 2000 schon knapp 4000 Einwohnende.

Mit Beginn der aktuellen Amtsdauer hat der Gemeinderat das maximal jährliche Wachstum auf 0,4 Prozent festgelegt. Diese Marke wurde jedoch in den vergangenen Jahren mit der Fertigstellung einiger Überbauungen deutlich überschritten. Dies soll sich jetzt ändern: Das neue Raumplanungsgesetz wird das Wachstum bremsen. Denn dieses schreibt eine Verdichtung nach innen vor. So heisst es im Mitteilungsblatt: «Nun sind einige Projekte in Planung, bei denen Altes Neuem Platz macht. Die Einwohnerzahl wird in den nächsten Jahrzehnten nur noch langsam steigen.» (pd/zi)