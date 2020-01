Betriebe öffnen ihre Türen für Primarschüler: Drei Gewerbevereine der Region haben die Erlebnistage «Zoom» organisiert Im April findet erstmals das Berufswahl-Projekt «Zoom» für 5. und 6. Klässler statt.

Von links: Ernst Dobler (Präsident Gewerbeverein Oberuzwil), Marco Frauchinger (Rektor BZWU), Laila Saladin (Geschäftsleiterin H2K), Hildi Rutz (Präsidentin Gewerbeverein Oberbüren), Bernhard Gmür (Gmürdesign) und Rolf Raschle (Präsident Gewerbeverein Uzwil). Bild: tos

Metall schweissen, Haare schneiden, Lebensmittel herstellen – im April können Primarschülerinnen und Primarschüler der 5. und 6. Klasse einen Blick in 20 unterschiedliche Betriebe der Region werfen. Vom 14. bis 17. April finden erstmals die Erlebnistage «Zoom» statt, organisiert von den Gewerbevereinen Uzwil, Oberuzwil und Oberbüren.



Rolf Raschle, Präsident des Gewerbevereins Uzwil und Initiator des Projekts, erklärt die Idee dahinter:

«Wir wollen den Schülerinnen und Schülern unsere Betriebe näherbringen und ihnen ein Erlebnis bieten, das sonst im Alltag kaum möglich ist.»

Denn heutzutage sei es nicht immer einfach, einen Einblick in einen Betrieb zu erhalten. «Früher waren die Betriebe offener und es herrschte mehr Austausch», sagt Raschle. «Auch deshalb, weil es damals noch mehr Unternehmen als Familienbetrieb gab.» Das habe den Zugang erleichtert.

Druck von der Berufswahl nehmen

Hinter den Erlebnistagen steckt aber noch eine weitere Überlegung. Für Marco Frauchiger, Rektor des BZWU und Mitglied des Projektteams, geht es auch darum, die Berufswahl, welche die Schüler immer früher treffen müssen, vorzubereiten und zu erleichtern. Er sagt:

«Die Berufswahl in der Oberstufe ist eine ernste Angelegenheit. Da ist sehr bald der Druck da, eine Lehrstelle zu finden.»

Die Erlebnistage hingegen sollen den Schülerinnen und Schülern spielerisch und lustvoll verschiedene Berufe näherbringen. «Die Frage ‹Was will ich lernen?› steht dabei nicht im Vordergrund», sagt Frauchiger. Vielmehr gehe es darum, den Schülern eine positive Gesinnung gegenüber der Berufswahl zu vermitteln.

20 Firmen, 250 Plätze, 800 Schüler

20 Firmen aus der Region Uzwil, Oberuzwil und Oberbüren machen an den Erlebnistagen mit, von Baugeschäften über Bäckereien bis hin zu Werbeunternehmen. Bereits im Sommer habe man das selbst gesetzte Mindestmass von zwölf Firmen erreicht, erinnert sich Rolf Raschle, und ergänzt: «Bei manchen brauchte es etwas mehr Überzeugungsarbeit.» Zusammen bieten sie insgesamt 250 jeweils eintägige Workshop-Plätze an. Der Unkostenbeitrag beläuft sich auf fünf Franken, wobei die Teilnehmenden auch vor Ort verpflegt werden.

Dabei stehen die Erlebnistage Schülerinnen und Schülern der ganzen Region offen. Auch die Primarschulgemeinden in Zuzwil, Flawil oder Bichwil seien beispielsweise angeschrieben worden, erklärt Rektor Marco Frauchiger.

«Das Einzugsgebiet umfasst etwa 800 Schülerinnen und Schüler.»

Ob dann aber auch genügend unter ihnen Zeit und Motivation findet, an den Erlebnistagen teilzunehmen, wird sich zeigen. «Das abzuschätzen, war eine Herausforderung», erklärt Bernhard Gmür, der sich für den Auftritt der Erlebnistage verantwortlich zeichnet. Denn schliesslich finden die Erlebnistage zum ersten Mal statt – Erfahrungswerte fehlen also. Wie hoch die Rückmeldung ist, wird sich spätestens am 11. Februar zeigen, wenn die Anmeldung freigeschaltet wird.

Geht es nach den Organisatoren, sollen die Erlebnistage keine einmalige Angelegenheit bleiben – vorausgesetzt, die Rückmeldungen sind positiv. «Nach den Erlebnistagen wird es unter den Schülern und den Firmen eine Feedbackrunde geben», sagt Raschle.