Betreibungsämter Zahlungsbefehle, Pfändungen, Konkursandrohungen: So viele Fälle gab es in den Gemeinden der Region Wil Corona hat bei einigen ein Loch ins Portemonnaie gerissen – die Folge davon sind Betreibungen und Pfändungen. Die Betreibungsämter der Gemeinden in der Region Wil machen öffentlich, wie viele Fälle sie im vergangenen Jahr zu behandeln hatten.

Wird eine Rechnung nicht bezahlt, versucht der Gläubiger über das Betreibungsamt zu seinem Geld zu kommen. Bild: Susann Basler

Die Coronapandemie hat für zahlreiche Unternehmen – und damit direkt oder indirekt auch für Einzelpersonen – negative finanzielle Folgen. Wie vor kurzem bekannt wurde, ist die Zahl der Konkurse im Kanton St.Gallen im vergangenen Jahr von 627 auf 744 gestiegen.

Viel Arbeit hatten auch die Betreibungsämter in unserer Region. Sie sind die erste Anlaufstelle, wenn eine Person oder eine Firma die Rechnungen nicht mehr zahlen kann. Die «Wiler Zeitung» hat die Zahlen einiger Gemeinden für diesen Artikel ausgewählt. Sie werden von den Gemeinden in den Amtsberichten veröffentlicht.

Grössere und kleinere Gemeinden gleichermassen betroffen

Geht man von der absoluten Zahl der Zahlungsbefehle aus, fällt der Stadt Wil die Spitzenposition zu. 7925 stellte das Betreibungsamt im vergangenen Jahr aus. Bei der Einwohnerzahl von 24'112 Personen fällt somit statistisch auf fast jede dritte Wilerin und jeden dritten Wiler ein Zahlungsbefehl. In der Realität kann eine Person während des Jahres mehrere Zahlungsbefehle erhalten haben. Ausserdem sind einige auch an Firmen gegangen.

Ebenfalls einen hohen Anteil, gemessen im Verhältnis zu den Einwohnerzahlen, haben die Städte Uzwil und Flawil. 4061 Zahlungsbefehle wurden an die 13'446 Uzwilerinnen und Uzwiler verschickt. In Flawil, wo Ende Jahr 10'451 Personen ihren offiziellen Wohnsitz hatten, stellte das Betreibungsamt 3224 Zahlungsbefehle aus.

In Oberbüren stellte das Betreibungsamt insgesamt 687 Zahlungsbefehle aus. Höher ist die Quote, in Relation mit der Wohnbevölkerung, in Zuzwil. Dort bearbeitete das Betreibungsamt 1255 Zahlungsbefehle, dies bei 4819 Einwohnerinnen und Einwohner. Statistisch gesehen erhielt also jeder vierte Zuzwiler einen Zahlungsbefehl. In Niederbüren, wo 1509 Personen wohnten, wurden 201 Zahlungsbefehle ausgestellt.

Am meisten Pfändungen in Wil, am wenigsten in Niederbüren

Wird dem Zahlungsbefehl keine Folge geleistet und der Gläubiger stellt ein Fortsetzungsbegehren, kommt es zu einer Pfändung. Beim Schuldner wird entweder ein Teil des Lohnes abgezogen, oder es wird – falls vorhanden – das Vermögen gepfändet.

Auch bei der Anzahl Pfändungen belegt die Stadt Wil den ersten Platz. 4990 Fälle gab es im vergangenen Jahr. In Flawil war mit 1783 der statistische Anteil bei den Pfändungen höher als ins Uzwil, wo es 1978 Pfändungen gab.

In den Gemeinden mit weniger Einwohnerinnen und Einwohner ist die Zahl der Pfändungen tiefer. In Niederbüren waren es gerade einmal 111 Fälle.

Verlustscheine von 2,5 Millionen Franken in Flawil

Besitzt der Schuldner nichts, was verwertet werden könnte, stellt das Betreibungsamt dem Gläubiger einen Verlustschein aus. In der Stadt Wil war das im vergangenen Jahr 3318-mal der Fall. In Uzwil wurden 1126 Verlustscheine ausgestellt, in Flawil deren 982. Gemäss Angaben der Gemeinde beläuft sich die gesamte Summe der Verlustscheine in Flawil auf rund 2,5 Millionen Franken.

244 Verlustscheine hat das Betreibungsamt von Zuzwil im vergangenen Jahr ausgestellt. Dabei beläuft sich die Summe auf über 980'000 Franken. In Oberbüren mussten 234 Gläubiger Verlustscheine akzeptieren. In dieser Gemeinde beträgt die Summe dieser Schulden fast 740'000 Franken. In Niederbüren gab es 25 Verlustscheine mit einem Wert von total rund 28'000 Franken.

Einige Firmen kamen ins Schlingern

Auch mit Firmen hatten die Betreibungsämter der Toggenburger Gemeinden im vergangenen Jahr zu tun. Leistet ein Unternehmen dem Zahlungsbefehl keine Folge, droht das Betreibungsamt auf Begehren der Schuldner mit Konkurs.

174 Konkursandrohungen fielen in die Zuständigkeit des Betreibungsamts in der Stadt Wil. Flawil und Uzwil liegen bei diesen Fällen mit 84 respektive 85 fast gleichauf. In Relation mit der Einwohnerzahl sind die 48 Konkursandrohungen in Zuzwil ein hoher Wert.

In Oberbüren wurde in 13 Fällen einem Unternehmen der Konkurs angedroht. In Niederbüren wurden drei Fälle verzeichnet.

So läuft ein Betreibungsverfahren ab

Kann oder will jemand eine Rechnung nicht bezahlen, wird er zuerst einmal gemahnt. Ist diese erfolglos und die Zahlung bleibt weiterhin aus, dann kann der Gläubiger beim Betreibungsamt verlangen, dass ein Betreibungsverfahren eingeleitet wird.

Das Betreibungsamt lässt dem Schuldner einen Zahlungsbefehl zustellen. Darin wird er aufgefordert, den geschuldeten Betrag mit Zinsen und Betreibungskosten zu bezahlen. Wenn der Schuldner Rechtsvorschlag erhebt, muss ein Gericht diesen zuerst mit einem Urteil aufheben, damit das Betreibungsverfahren weitergeführt werden kann.

Wird kein Rechtsvorschlag erhoben oder wird dieser durch ein Gericht aufgehoben, kann der Gläubiger innerhalb eines Jahres ein Fortsetzungsbegehren stellen. Dabei gibt es zwei Betreibungsarten:

Die Schuldner unterliegen der Betreibung auf Pfändung. In diesem Fall kündigt das Betreibungsamt dem Schuldner die Pfändung an. Für die Schuld wird das Einkommen bis auf das betreibungsrechtliche Existenzminimum gepfändet und – falls dieses nicht ausreicht, die Vermögenswerte des Schuldners geschätzt und gepfändet. Für alle Forderungen, die so nicht gedeckt werden können, stellt das Betreibungsamt dem Gläubiger einen Verlustschein aus. Die darin aufgeführte Forderung verjährt nach 20 Jahren.

Bei im Handelsregister eingetragene juristische Personen und Inhaber von Einzelfirmen gibt es keine Pfändung, sie unterliegen der Betreibung auf Konkurs. In diesen Fällen droht das Betreibungsamt nach Eingang des Fortsetzungsbegehrens durch den Gläubiger den Konkurs an.

Die Konkurseröffnung fällt in die Zuständigkeit eines Konkursgerichtes. In diesem Fall bildet das pfändbare Vermögen des Schuldners die Konkursmasse. Reicht diese nicht aus, um die Kosten des Konkursverfahrens zu decken, beantragt das Konkursamt beim Gericht eine Einstellung mangels Aktiven.

Ist es durch die Vermögenswerte oder durch die Verwertung – beispielsweise durch eine öffentliche Versteigerung – möglich, werden die Forderungen der Gläubiger bezahlt. Für die ungedeckten Forderungen bekommen die Gläubiger einen Verlustschein.