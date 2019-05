100 Jahre Saatzuchtgenossenschaft: «Wir sind besser denn je aufgestellt»

Am Samstag lud die SGSG die Bevölkerung an den Mattenhof zum Tag der offenen Tür mit zahlreichen Attraktionen ein. Den ganzen Tag über nutzten Hunderte von Besuchern die Gelegenheit, alles über St. Galler Öl zu erfahren. Es gab vieles zu entdecken, das alle Sinne ansprechen sollte. Grossen Anklang fanden bei Gross und Klein die reichhaltig bebilderten Ausstellungen über die Entwicklung der Getreidezüchtung, die Kartoffelausstellung und der Saatmaisanbau. Für die Kinder gab es ein eigenes Programm mit interaktiven Elementen und spielerischer Wissensvermittlung.

So konnte beispielhaft und live erlebt werden, wie sich die Landwirtschaft und Anbautechniken in den letzten hundert Jahren veränderten. Nebst grosser Festwirtschaft und Ausstellungen in den Räumen bestand die Möglichkeit, Versuchsfelder zu besichtigen, um einen Eindruck zu erhalten, was quasi «vor der Haustüre» wächst. Eine Schaumühle offenbarte Einblicke, wie aus Weizen Mehl wird. Die kleinen Besucher nutzten die Gelegenheit, in die Kabine eines modernen Mähdreschers hochzusteigen, um zu erfahren, wie mit modernster Technologie die Ernte eingefahren wird. Viele Besucher erhielten die Gelegenheit, Detaillierteres über die kaltgepressten, extra nativen St. Galler Öle zu erfahren.

Von Samen zu Öl

Es wurde erklärt, dass Öle keine Heilmittel und Medikamente sind, jedoch durchaus das Wohlbefinden beeinflussen können. Für die Führung übers St. Galler Öl und die Besichtigung der Ölpressen nahmen sich die Mitarbeiter viel Zeit für ausführliche Schilderungen zur Verarbeitung von Samen und Nüssen zu Öl. Der Produktionsraum in Flawil ist kleiner, als sich dies ein Laie vorstellen würde. Trotzdem gibt es hier acht Pressen.

Im 200 Meter entfernten alten Trieurgebäude stehen eine Reinigungsanlage, mehrere Trocknungsanlagen und ein Fliehkraftschäler. Diese Maschine löst die Schalen von den Sonnenblumenkernen. Die handelsunüblichen Ölsamen wie Mohn, Leindotter, Hanf, Haselnüsse, Baumnüsse und Traubenkerne werden in Flawil in einer eigens eingerichteten Trocknungs- und Reinigungsanlage für die Ölherstellung aufbereitet. Die SGSG produziert keine grossen Ölmengen auf Vorrat. Damit die Nährstoffe in vollem Umfang erhalten bleiben und sich die Fettsäuren nicht verändern, muss Öl relativ frisch konsumiert werden. Die meisten Lieferanten stammen aus der Region. Dabei knüpft die Genossenschaft auch an alte Traditionen an, beispielsweise beim Leinenanbau. (isc)