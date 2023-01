BESCHWERDE Windpark-Streit geht in die nächste Runde: Wuppenau zieht vor das Verwaltungsgericht Auf dem Hügelzug zwischen Wuppenau und Braunau ist ein Windpark in Planung. Doch es gibt Widerstand. Die Gemeinde Wuppenau hat nun eine Beschwerde beim Verwaltungsgericht eingereicht.

Seit bald sieben Jahren gibt der geplante WIndpark in Wuppenau zu reden. Symbolbild: Robert Jaeger / APA

Seit 2016 ist er im Gespräch: Der Windpark, der auf der Hügelkette zwischen Braunau und Wuppenau entstehen soll. Doch er hat bei der Bevölkerung einen schweren Stand. Vier bis fünf grosse Windräder sind geplant, jedes mit Rotoren mit einem Durchmesser von 114 Metern. Der höchste Punkt, den die Rotorblätter erreichen sollen, liegt 200 Meter über dem Boden. «Monströse Giganten» nannte die Gegnerschaft die Windräder schon damals. Es hagelte Petitionen, Initiativen und Leserbriefe. Dennoch hat die Regierung des Kantons Thurgau im Jahr 2019 die Windkraftanlage in den Richtplan aufgenommen.

Wie nun im aktuellen Mitteilungsblatt der Gemeinde Wuppenau zu lesen steht, hat der Gemeinderat beim Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau Beschwerde eingereicht. Denn der Kanton hat die eigene Ortsplanung im Bereich Windenergie nicht genehmigt. Betroffen sind der kommunale Richtplan und das Baureglement. Die Beschwerde geschieht in Rücksprache mit der Politischen Gemeinde Braunau. «Wir stützen uns auf unsere verfassungsmässig zugesprochene Gemeindeautonomie», schreibt der Gemeinderat.

Martin Imboden, Gemeindepräsident von Wuppenau. Bild: Thurgauer Zeitung

Gemeindepräsident Martin Imboden präzisiert auf Anfrage das Anliegen der Gemeinde Wuppenau. Weil der Kanton in seinem Kantonalen Richtplan das Windenergiegebiet Braunau ausgeschieden hat, habe die Politische Gemeinde Wuppenau ihrerseits in der kommunalen Richtplanung und im Baureglement dazu Stellung genommen. Solche Reaktionen seien ein übliches Vorgehen.

Die Stellungnahmen stützen sich auf die fortgeschrittene Meinungsbildung in der Bevölkerung mittels gut besuchter Informations- und Mitwirkungsveranstaltungen und Gemeindeversammlungen in den vergangenen Jahren, so Martin Imboden weiter. «Und diese Stellungnahmen wurden nun seitens Kanton in der Ortsplanung teilweise nicht genehmigt.» (pd/ser)