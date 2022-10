Beschwerde abgewiesen Tempo-30-Zone und Erweiterte Blaue Zone im Wohnquartier «Obere Weidegg» in Flawil werden umgesetzt Alle Rechtsmittelverfahren für die 30er-Zone im Flawiler Quartier sind abgeschlossen. Das Verwaltungsgericht hat die Beschwerde abgelehnt. Die Bau- und Markierungsarbeiten können beginnen, wie die Gemeinde mitteilt. Zudem wird die Erweiterte Blaue Zone im letzten Sektor eingeführt.

Im Quartier «Obere Weidegg» wird die 30er-Zone eingeführt. Bild: Donato Caspari

Bewohnerinnen und Bewohnern des Wohnquartiers «Obere Weidegg» in Flawil beantragte dem Gemeinderat schon vor über fünf Jahren die Errichtung einer Tempo-30-Zone. Der Gemeinderat hat ein entsprechendes Projekt genehmigt und öffentlich aufgelegt. Dieses war seither durch Einsprachen blockiert.

Nun sind alle Rechtsmittelverfahren abgeschlossen und die Bau- und Markierungsarbeiten können beginnen, wie die Gemeinde mitteilt. Gleichzeitig wird im Sektor 6 die Erweiterte Blaue Zone (EBZ) umgesetzt.

Einsprachen bis zum Verwaltungsgericht gezogen

Das Projekt zur Errichtung einer Tempo-30-Zone im Wohnquartier «Obere Weidegg» lag erstmals vom 17. Januar 2018 bis 15. Februar 2018 öffentlich auf. Während der Auflagefrist gingen zahlreiche Einsprachen ein. Als Begründung wurden insbesondere die zu umfangreichen und damit zu kostspieligen baulichen Massnahmen zur Geschwindigkeitsreduktion angeführt.

In der Folge wurde das Projekt durch den Gemeinderat überarbeitet und die baulichen Massnahmen auf ein Minimum reduziert. Das optimierte Projekt lag vom 21. Oktober 2019 bis 19. November 2019 erneut öffentlich auf. Es gingen wiederum Einsprachen ein, allerdings deutlich weniger als bei der ersten Auflage. Die Einsprachen, die nicht gütlich erledigt werden konnten, wurden durch den Gemeinderat abgewiesen. Dagegen erhoben mehrere Einsprecherinnen und Einsprecher Rekurs beim Bau- und Umweltdepartement des Kantons St.Gallen, welches diese jedoch abwies.

Schliesslich wandten sich die Einsprechenden an das Verwaltungsgericht des Kantons St.Gallen, welches die Beschwerden mit Entscheid vom 20. Juni 2022 ebenfalls abwies und damit das Projekt bestätigte. Auf einen Weiterzug dieses Entscheids an das Bundesgericht wurde verzichtet, sodass nun mit den Bauarbeiten begonnen werden kann. Die Bau- und Markierungsarbeiten starten am 2. November 2022 und dauern je nach Witterungsverhältnissen rund sieben Wochen.

Erweiterte Blaue Zone in ganz Flawil

Parallel zur Tempo-30-Zone wird die Erweiterte Blaue Zone (EBZ) in Sektor 6, im Gebiet südlich der Wilerstrasse, östlich der Unterstrasse und westlich der Weideggstrasse, eingeführt. Seit dem 1. Oktober 2016 ist das Flawiler Parkierungsreglement samt Gebührentarif in Kraft.

Heute erstreckt sich die EBZ auf die Sektoren 1 bis 5 sowie 7 bis 9. Die Einführung der EBZ in Sektor 6 wurde bis zum Entscheid über die Einsprachen zur Tempo-30-Zone «Obere Weidegg» aufgeschoben. Aufgrund der Erfahrungen in den anderen Sektoren wird nun auch der letzte übrig gebliebene Sektor 6 dem Flawiler Parkplatzreglement unterstellt.

Auf den vielen schmalen Strassen im Gebiet des Sektors 6 soll mit der Einführung der EBZ das Parkieren ausserhalb der markierten Parkplätze verhindert werden. Damit bleibt die Durchfahrt für Fahrzeuge der Blaulichtorganisationen gewährleistet. Die Verfügung der Erweiterten Blauen Zone in Sektor 6 wurde durch das Polizeikommando des Kantons St.Gallen am 10. Oktober 2022 erlassen. (pd/mas)