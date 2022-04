BERGHOLZ Das längste Wiler Challenge-League-Spiel aller Zeiten: Wenn auch der Präsident und Geschäftsführer zur Schaufel greifen Eine halbe Stunde Verspätung, 25 Minuten Pause: Anhaltendes Schneetreiben brachte das Heimspiel des FC Wil gegen Aarau an den Rande einer Absage. Doch es wurde gespielt. Der Match wird als das längste Wiler Challenge-League-Spiel aller Zeiten haften bleiben

Piste gut im Bergholz. Auf diesem Untrgrund wurde am Freitagabend tatsächlich Fussball gespielt. Bild: Claudio Thoma, Freshfocus

Kurz vor 23 Uhr am späten Freitagabend war es geschafft. Schiedsrichter Alain Bieri pfiff die Partie des FC Wil gegen den FC Aarau ab und besiegelte damit die erste Heimniederlage der Äbtestadter im Jahr 2022.

Lange war allerdings äusserst fraglich, ob überhaupt gespielt werden kann. Denn am späten Nachmittag war der Regen in Schneefall übergegangen. Dieser setzte zwar weder auf den Strassen der Stadt noch auf den Stehplätzen des Stadions Bergholz an, aber auf dem Kunstrasen, der über keine Rasenheizung verfügt. Zuerst war versucht worden, mittels Wässerung dem Schnee den Garaus zu machen. Vergebens.

Schneeräumen als Sisyphusarbeit

Die für Fussballer so ungeliebte weisse Pracht setzte an. Zwar konnte der Kunstrasen maschinell mit zwei Traktoren geräumt werden. Doch bis dies erledigt war, hatte es am anderen Ende schon wieder Schnee drauf.

Es schneite im Sportpark Bergholz während des gesamten Spiels. Mal mehr, mal weniger. Bild: Claudio Thoma, Freshfocus

Wenige Minuten vor Spielbeginn, als sich die Teams bereits warmgelaufen hatten und im Spielertunnel zum Einmarsch bereit machten, ordnete Bieri eine weitere komplette Platzräumung an. Er hatte das Wetterradar konsultiert und gehofft, dass der Schneefall weniger werden würde. Selbst FC-Wil-Präsident Maurice Weber und Geschäftsführer Benjamin Fust griffen zur Schaufel und halfen bei der Schneeräumung.

Schnee nicht als Vorwand

Mit 30 Minuten Verspätung konnte doch noch angepfiffen werden. Doch die Verhältnisse waren äusserst schwierig. Nach gut einer halben Stunde musste unterbrochen werden, um die Linien vom Schnee zu befreien. Die Pause sollte fast doppelt so lang dauern wie geplant, da eine neuerliche Räumungsaktion nötig war. Danach liess der Schneefall etwas nach.

Der erfahrende Schiedsrichter Alain Bieri erklärte dem TV-Sender Blue Zoom, unter welchen Umständen noch gespielt werden kann. Bild: Claudio Thoma, Freshfocus

Doch war das Ganze noch regulär? Im Wiler Lager nahm man die prekäre Unterlage nicht als Vorwand für die 3:4-Niederlage. Trainer Brunello Iacopetta sagte aber:

«Es ist schade, dass ein solches Spiel bei diesen Bedingungen stattfinden musste. Es war ein ganz anderer Match, wie wenn es keinen Schnee gehabt hätte.»

So wird das Spiel als der längste Wiler Challenge-League-Match in die Geschichte eingehen.