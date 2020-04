«Beratungsbedarf ist nach wie vor da»: Wiler Hebammen beraten wegen Besuchsverbot am Telefon Weil Informationsanlässe und persönliche Beratungen derzeit nicht möglich sind, hat die Spitalregion Fürstenland-Toggenburg eine telefonische Beratung für werdende und junge Mütter eingerichtet.

Fragen zur Schwangerschaft, Geburt und der ersten Zeit danach beantworten Hebammen in Wil nun auch telefonisch.

Symbolbild: Ralph Ribi

(pd/rus) Obwohl Schwangere gemäss heutigem Erkenntnisstand nicht zu den Corona-Risikogruppen gehören, sind sie ebenso wie junge Familien nach der Geburt eines Kindes von der Pandemie betroffen. Die meisten Unterstützungs- und Beratungsangebote für die Zeit vor und nach der Geburt können derzeit aufgrund der Massnahmen zur Minimierung des Ansteckungsrisikos nicht oder nur beschränkt angeboten werden.

«Der Beratungsbedarf ist aber nach wie vor da, wenn nicht sogar noch grösser», wird Rahel Neuman in einer Mitteilung der Spitalregion Fürstenland-Toggenburg (SRFT) zitiert. Neumann ist Leitende Hebamme am Spital Wil. Am ebenfalls zur SRFT gehörenden Spital Wattwil werden seit geraumer Zeit keine Geburten mehr durchgeführt.

Auch ein Videoanruf ist möglich

Aus diesem Grund unterstütze das Team der Geburtshilfe Schwangere und Mütter nach der Geburt mit der neu eingerichteten telefonischen Hebammen-Beratung, schreibt die SRFT weiter. Alle Fragen rund um Schwangerschaft, Geburt oder den Umgang mit dem Neugeborenen können mit der Hebamme telefonisch besprochen werden. Bei Bedarf ist gar ein Videoanruf möglich. Ebenfalls möglich ist es, eine Frage per Mail einzureichen.

Die Hebammen-Beratung ersetze keineswegs die ambulante Hebamme im Wochenbett, sondern diene als Ergänzung, wird in der Mitteilung der SRFT einschränkend festgehalten. «Mit der Hebammen-Beratung bieten wir eine schnelle Hilfe für alle Mütter und werdenden Mütter in der derzeitigen Ausnahme-Situation an», sagt Rahel Neuman.

Auch auf die ambulante Stillberatung müssen die Mütter nicht verzichten. Diese Beratungen finden derzeit ebenfalls telefonisch statt.

Partner dürfen bei der Geburt weiterhin dabei sein

Viele Fragen drehen sich derzeit auch um die eigentliche Geburt. Dabei ändere sich durch die Corona-Pandemie jedoch wenig. Nach wie vor stünden alle Gebärmethoden zur Verfügung und auch Kaiserschnitte, sowohl geplante als auch notfallmässige, seien jederzeit möglich, versichert die SRFT.

Einschränkend sei aber das derzeit herrschende Besuchsverbot in den Spitälern. Die jungen Familien dürfen auf dem Wochenbett keinen Besuch empfangen. Selbstverständlich gilt dies nicht für den Partner der Gebärenden beziehungsweise der Wöchnerin. Nach wie vor dürfen sie bei der Geburt mit dabei sein und Mutter und Kind auch auf dem Wochenbett besuchen.