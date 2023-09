BENEFIZ-FESTIVAL Degersheimer Kulturlandschaft bekommt Zuwachs: Das «All 4 One»-Festival hat grosse Ambitionen Förderung der regionalen Kunst und Unterstützung von Menschen in Not – das ist das Vorhaben des Degersheimer Benefiz-Festivals «All 4 One». Vor der Premiere in knapp zwei Wochen erzählt Organisator Stephan Meier, wie und weshalb es dazu kam.

Dass die Veranstaltung in der Dreamfactory in Degersheim stattfinden wird, war für Stephan Meier von Anfang an klar. Bild: zvg

In knapp zwei Wochen öffnet das Degersheimer Eventlokal Dreamfactory seine Türen zur Premiere: Zum ersten Mal überhaupt findet hier am 7. Oktober das Benefiz-Festival «All 4 One» statt.

Nicht nur ist der Eintritt für das Publikum kostenlos, die Künstlerinnen und Künstler treten auch ohne Honorar auf. Die gesammelten Gelder durch Spenden online und Kollekte vor Ort kommen der Hilfsorganisation Caritas zur Unterstützung von Opfern der Erdbeben in der Türkei und in Syrien zu Gute.

Mann für alles

«Ich habe schon immer einmal einen eigenen Event veranstalten wollen», beginnt Stephan Meier, Organisator des Festivals und Hip-Hop-Produzent das Gespräch. Die Realisierung habe sich nun angeboten, da er sich aufgrund des eigenen künstlerischen Erfolgs im letzten Jahr in der Szene etablieren konnte und viele neue Freundschaften geknüpft habe. Hinzu kommt: «Ich arbeite selber auch in der Dreamfactory, diese Gelegenheit musste ich also einfach nutzen», erklärt er.

Mit dem direkten Draht zum Eventlokal konnte Meier nämlich auch gleich die Suche nach einem Lokal abhaken. Er erklärt jedoch: «Abgesehen vom Veranstaltungsort organisiere ich alles alleine.» Laut Meier heisst das konkret, dass er die gesamte Veranstaltung finanziere, die Künstler engagiert habe und nebenbei noch so gut wie es geht Werbung machte

Ausser der «Dreamfactory» als Veranstaltungsort musste Stephan Meier von Grund auf alles eigenständig organisieren und finanzieren. Bild: zvg

Es sei ihm dabei durchaus bewusst, dass er ein gewisses Risiko eingehe. Da es sich um ein Pilotprojekt handle, könne er beispielsweise überhaupt nicht einschätzen, wie viele Zuschauer beim Event tatsächlich dabei sein werden. Der Organisator fügt lachend hinzu: «Bei unserem super Line-Up wüsste ich aber nicht, warum man nicht vorbeikommen sollte.»

Viele engagierte Künstlerinnen und Künstler aus der Ostschweiz

Apropos Line-up: Trotz vieler Kontakte in der Branche sei es nicht gerade einfach gewesen, genügend Künstlerinnen und Künstler zu finden. Denn: «Viele bekanntere Namen kommen nicht einfach so ohne Gage», sagt Meier. Dennoch sei es ihm gelungen, viele junge und talentierte Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Schweiz zu engagieren. Und er ergänzt stolz: «Die Headliner sind alle aus der Ost- oder Zentralschweiz.» Mit dabei ist unter anderem die Band Unlsh oder die Zürcher Sängerin Penelope Athena.

Der bekannteste Act des Festivals: Die Rock-Band Unlsh gewann 2022 den Musik-Contest BandXOst. Bild: zvg

Mit Blick auf den 7. Oktober verrät Stephan Meier: «Zusätzlich zu den Acts gibt es noch einige Überraschungen wie eine kleine Zaubershow oder ein Stand-up-Comedy-Auftritt.» Zudem stehe die kostenlose Spielhalle im Eventlokal zur Verfügung und es werde für Verpflegung gesorgt.

Längerfristige Durchführung zum Ziel

Bezüglich der ausgewählten Spendenaktion sagt der Organisator: «Die Erdbeben in der Türkei und in Syrien haben dieses Jahr so viele Menschen auf eine enorm katastrophale Art und Weise getroffen.» Falls sich das Festival etabliert, sollen in den kommenden Jahren für weitere Aktionen Spenden gesammelt werden.

«Ich hoffe wirklich, dass wir längerfristig ein Event in dieser aussergewöhnlichen Location auf die Beine stellen können», ergänzt Stephan Meier abschliessend. Dann wären in den nächsten Jahren sicherlich auch mehr Künstlerinnen und Künstler und Sponsoren interessiert.