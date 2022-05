Belletristik Das erste Kapitel entstand bei einem Waldspaziergang: Eine Bazenheider Autorin veröffentlicht einen Fantasyroman Bäume haben es der Bazenheider Autorin Barbara Tapasco angetan. Deshalb hat sie einen Fantasyroman geschrieben, in dem es um das Verhältnis zwischen Mensch, Natur und Macht geht. Er erscheint Ende Mai.

Die Autorin Barbara Tapasco veröffentlicht Ende Mai einen Fantasyroman. Bild: PD

Der Roman «Die letzten Eschen» spielt in einem Königreich, in dem die Bäume Träger der Magie sind. Doch nur die Nemeton – die Elite der Pflanzenkundigen – können diese Magie nutzen. Als eine Seuche ausbricht, macht eine junge Frau sich auf die Suche nach einem Heilmittel – und findet viel mehr als das.

Im Roman der Bazenheiderin geht es um Bäume, die Träger der Magie sind. Bild: PD

Der neue Roman der Bazenheiderin Barbara Tapasco erscheint Ende Mai, wie es in einer Mitteilung heisst. Auch wenn der Roman in einer Fantasywelt spielt, greift er aktuelle Themen auf: Die Seuche ist eines davon, ökologische Fragen sind ein anderes.

Das Buch gründet auf der Liebe zur Natur. Dabei faszinieren die Autorin verschiedene Aspekte an Pflanzen, wie sie erzählt: «Bäume werden meistens unterschätzt. Dabei sind Pflanzen nicht nur fundamental für unsere ganze Existenz, sie können viele unglaubliche Dinge, zum Beispiel sich klonen und selbst heilen. Sie kommunizieren miteinander mit Hilfe chemischer und elektrischer Signale und das konnten sie schon Millionen Jahre, bevor wir das E-Mail erfunden haben.»

Waldspaziergänge als Inspiration

Der Wald ist für die Autorin ein inspirierender Ort. Aufgewachsen ist sie auf einem Bauernhof in Eschenbach und durfte oft zum Spielen in den nahen Wald, wo sie zusammen mit ihren Geschwistern kleine Hütten für die Feen und Wichtel gebaut hat. Als Teenager spann sie während ihrer Joggingrunden um den Siessenweier Geschichten. Einige davon haben sie so gepackt, dass sie sie aufschreiben musste.

Ähnlich war es dann auch bei ihrem aktuellen Roman. Während eines Waldspazierganges an ihrem derzeitigen Wohnort Bazenheid formte sich das erste Kapitel in ihrem Kopf. Sie eilte nach Hause und machte sich Notizen.

Entstanden ist ein Fantasyroman. «Fantasy ist für mich wie ein Werkzeug, mit dem ich den Geist erweitern kann. Ich kann damit Dinge ausdrücken, für die mir sonst die Sprache fehlt, und Dinge erleben, die unmöglich sind», sagt Tapasco. Sie hat ihren Roman in einer typischen Fantasywelt angesiedelt. Es gibt Bäuerinnen, Magier und einen König.

Wenn Tapasco nicht gerade an einer neuen Geschichte sitzt, arbeitet sie als Primarlehrerin in Wil. Um den Austausch mit anderen Autorinnen und Autoren zu pflegen, ist sie ein Mitglied im Verein Schweizer Phantastikautorinnen und -autoren (VSPA). Ihr Buch wird deshalb an der Fantasy Basel, die vom 26. bis 28. Mai stattfindet, am Stand der VSPA auffliegen. Das Buch ist auch unter www.totechöpfli.ch erhältlich. (pd/mas)