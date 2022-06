Belebung Innenstadt Velofestival, Weihnachtsreise, Bühnenshows: Diese fünf Projekte werden mit dem Wiler Stadtfonds finanziert Mit dem Stadtfonds können jährlich mit insgesamt 200'000 Franken verschiedene Ideen realisiert werden. Sechs Gesuche sind bisher eingegangen, fünf wurden bewilligt. Die Umsetzungen stehen noch in diesem Jahr an.

Seit ein paar Wochen stehen in der Oberen Bahnhofstrasse Sitzgelegenheiten. Diese wurden mit dem Stadtfonds finanziert. Bild: Sabrina Manser

Die Wiler Innenstadt soll belebt werden. Dafür wurde der Stadtfonds geschaffen, mit welchem jährlich Projekte im Wert von 200'000 Franken finanziert werden.

Im Februar stimmte die Wiler Bevölkerung der Schaffung des Stadtfonds zu – der Vorlage stand die Initiative «30 Minuten Gratisparkieren» gegenüber. Vier Monate nach der Abstimmung hat die Verwaltung des Fonds fünf Projekte bewilligt, wie die Stadt Wil mitteilt. Insgesamt sind sechs Gesuche eingegangen, ein Projekt wird nicht unterstützt.

Mit diesen folgenden fünf Projekten soll die Innenstadt nun attraktiver werden.

Wil-Shopping plant ein Strassenspektakel mit mehreren Bühnen in der Oberen Bahnhofstrasse. Tanz, Magie, Musik, Kunst und Akrobatik stehen auf dem Programm. Schon vor der Abstimmung im Februar stellte Wil-Shopping diese Idee vor. Die Verwaltung des Stadtfonds hat nun 10'000 Franken gesprochen. Geplant ist «Viva Wil» im August 2022.

Bereits seit einigen Wochen fallen in der Oberen Bahnhofstrasse die holzigen Module auf. Jede der vier Sitzgelegenheiten ist etwas anders: Alle Holzmodule sind mit Pflanzen bestückt, die einen verfügen über eine Handyladestation mit Solarpanels, die anderen über einen kleinen Schrank mit Büchern aus der Bibliothek. Auch beim Sportpark Bergholz gibt es eine solche Sitzmöglichkeit. Die Pop-up-Piazza ist eine Initiative der Arbeitsgruppe Fussgängerzone. Das Projekt wurde mit 20'000 Franken bewilligt.

Die E-City-App ist eine digitale Plattform für die Geschäfte, den Tourismus und die Bevölkerung. Die App wurde im Dezember lanciert und soll nun weiterentwickelt werden, wie Stadtpräsident Hans Mäder dieser Zeitung sagte. Damals nannte Mäder folgende Funktionen, die in Planung sind: Es soll für den Mittag und Abend einen Menuplan von verschiedenen Restaurants geben, ein Sammelpass für unterschiedliche Geschäfte ist geplant, zudem soll der spielerische Teil, die «Missionen», ausgebaut werden.

Für die Weiterentwicklung der App wurde am meisten Geld gesprochen, nämlich 75'000 Franken. Die Arbeitsgruppe Fussgängerzone reichte das Gesuch ein.

Noch in diesem Jahr ist ein Velofestival geplant. «Pedale» soll auch in der Oberen Bahnhofstrasse stattfinden. Dabei gibt es Ausstellungen, Shows und Infostände rund um das Velo. Ziel ist – nebst der Belebung der Innenstadt –, die Leute für Velothemen zu sensibilisieren. Für das Festival vom Verein Velo Wil wurden 30'000 Franken gesprochen. Die Durchführung ist am 17. September 2022 geplant.

Das letzte bewilligte Gesuch reichte die evangelische Kirchgemeinde ein. Sie plant eine Weihnachtsreise. In der Einkaufsstrasse und in der Altstadt sollen an verschiedenen Stationen Weihnachtsgeschichten mit Schauspielenden erlebbar gemacht werden. Auch weitere biblische Erzählungen werden an verschiedenen Standorten vorgetragen. Die Fondsverwaltung sprach 3000 Franken. Am 18. Dezember 2022 soll die Weihnachtsreise stattfinden.

Fast den ganzen Fonds aufgebraucht

Die Gesuche seien gemäss den Kriterien des Stadtfondsreglements beurteilt worden, wie es in der Mitteilung der Stadt heisst. Vor allem der Zweck des Stadtfonds müsse erfüllt werden. Nämlich die Attraktivität der Stadt als Markt-, Einkaufs- und Begegnungsort zu steigern. Weitere Kriterien sind gemäss Reglement Innovation, Kooperation, Kundennutzen und Nachhaltigkeit. In der Fondsverwaltung sind der Stadtpräsident, der Departementsvorsteher von Gesellschaft und Sicherheit, jeweils ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin der Dienststelle Markt und Gewerbe sowie des Departements Bau, Umwelt und Verkehr.

Ein eingereichtes Gesuch wurde abgelehnt. Es handelt sich dabei um eine Idee von Wil-Shopping, auch diese wurde bereits vor der Abstimmung vorgestellt. Eine Allee aus Pop-up-Stores hätte für einige Wochen in der Einkaufsstrasse entstehen sollen. Das Budget betrug 29'000 Franken. Die Idee sei abgelehnt worden, weil gewisse Sicherheitsaspekte, wie zum Beispiel die Zufahrt von Blaulichtorganisationen, nicht erfüllt seien und die tatsächliche Eigenleistung des Gesuchstellers bei relativ hohen Gesamtkosten nicht klar ersichtlich sei, heisst es auf Anfrage bei der Stadt.

Mit den fünf bewilligten Gesuchen sind dieses Jahr bereits 138'000 Franken des Fonds aufgebraucht. Von den insgesamt 200'000 Franken werden maximal 50'000 Franken für die Vergünstigung von Parkplätzen verwendet. Aber auch hier gilt: Gelder werden nur infolge entsprechender Gesuche gesprochen. Für eine Parkplatzvergünstigung sind laut Stadt noch keine eingegangen.