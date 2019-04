Bekanntes Familienmitglied: Dem Grossonkel in der Maturaarbeit auf der Spur Als Norbert Stöckli kennen ihn nicht viele. Dafür ist in der Region der Name Pater Fidelis geläufig, der als Missionar in Tansania wirkte. Joel Falk aus Niederuzwil hat sich in seiner Maturaarbeit mit der dortigen Mission befasst.

Christof Lampart

Joel Falk ist der Grossneffe des Kapuziners Norbert Stöckli, den viele in der Region als Pater Fidelis kennen. (Bild: Christof Lampart)

Was bringt einen 18-Jährigen dazu, ein «religiöses» Thema für seine Maturaarbeit aufzugreifen? «Norbert Stöckli ist mein Grossonkel, dem ich schon als kleiner Bub gerne zuhörte, wenn er von der Missionsarbeit erzählte», sagt Joel Falk. In seiner Maturaarbeit unter dem Titel «Im Auge der Mission» geht der Uzwiler Kantonsschüler zwei Fragen nach: Wieso konnte die Mission auch nach der Unabhängigkeit Tansanias im Jahr 1961 im Land bleiben? Und inwieweit war das Bleiben der Mission segensreich fürs Land?

Mission war segensreich fürs Land

Dass die Mission, der Norbert Stöckli angehörte, bleiben konnte, war dem Staatengründer Tanganjikas («Tansania» entstand erst im April 1964 durch den Zusammenschluss mit der Volksrepublik Sansibar und Pemba), Julius Nyerere, zu verdanken, der nach der Unabhängigkeit ein zwar freies, aber schwaches Land vorfand, das sich selbst überlassen war. «Nyerere nahm alle Hilfe von aussen an, die dem Land wirklich half», sagt Joel Falk. Während die Kolonialmächte nicht mehr im Land geduldet waren, konnte die katholische Kirche bleiben und den Glauben verbreiten, denn «die Mission tat viel für die Kinder und versorgte sie mit Essen und Bildung – was für das Fortkommen des armen Landes wichtig war.»

Dienst am Nächsten aus Mitleid

In den Gesprächen sei ihm bewusst geworden, dass der Dienst am Nächsten zuerst auf Mitleid fusste. «Es war ganz sicher ein gutes Werk der Missionare. Aber sie taten es, ohne wirklich die Bedürftigen zu lieben, weshalb bei dieser Zusammenarbeit die religiösen und kulturellen Werte der Afrikaner oft in den Hintergrund rückten», erklärt Joel Falk. Die geführten Interviews in seiner Maturaarbeit bestätigen diese Haltung.

Pater Fidelis erzählt: «Ich habe zuerst der Eigenart, den Gebräuchen und der Mentalität der Einheimischen nicht die würdige Wachsamkeit entgegengebracht. Zudem würde ich heute weniger für die Einheimischen tun, sondern mehr mit ihnen zusammen. Zusammen lernen und miteinander leben. Die Gesellschaft der Einheimischen war mir noch wichtiger». Später sei dann die Missionsarbeit stark vom Zweiten Vatikanischen Konzil geprägt gewesen. Diese pastorale und ökumenische Erneuerung habe die Stellung der Mission in Tansania gestärkt, da sie die Menschenwürde und Religionsfreiheit aller Menschen achtete, was dazu führte, dass sich viele Missionare an die Kultur des Gastlandes anpassten, sagt Pater Fidelis.

Joel Falk: «Die Fähigkeit der Missionare, die Welt aus einer sozialen Sicht zu sehen, fasziniert mich.»

Da durch die Mission immer mehr «Hilfe zur Selbsthilfe» geleistet wurde, war es nur eine Frage der Zeit, bis sich in Tansania eine eigene kirchliche Struktur mit Pfarreien und Bischöfen etabliert hatte. Aber auch beim Bau der Infrastruktur halfen die Missionare mit. «Spitäler, Krankenstationen, Werkstätten und Farmen wurden für die Missionsbedürfnisse gegründet, aber zur Schulung von Einheimischen weiterentwickelt», erzählt der Pater.

Rückzug im guten Einvernehmen

Die Missionare hatten am Ende ihre Schuldigkeit getan und konnten, im guten Einvernehmen mit der Bevölkerung und Regierung, nun gehen. Insgesamt bewertet Joel Falk die Arbeit der Mission als positiv: «Bei der christlichen Mission in Tansania überzeugt mich die Fähigkeit der Missionare, die Welt aus einer sozialen Sicht zu sehen. Ich bin beeindruckt, dass die Mission einen grossen Beitrag an die neugewonnene Selbstständigkeit in Tansania geleistet hat. Sie hat sich erfolgreich an die Bedürfnisse anderer angepasst und geholfen», sagt der Kantischüler.