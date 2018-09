Beide müssen

sich bewegen

Was sich derzeit in Lenggenwil abspielt, ist ein Klassiker. Jemand will bauen, jemand anderes will das verhindern und die Behörden stehen dazwischen. Gibt es keine Einigung, kommen die Gerichte hinzu. Das alles kostet viel Nerven, Zeit und Geld. Neutrale Beobachter erkennen unschwer: Beide Seiten können schützenswerte Argumente vortragen.