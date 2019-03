Bei Wil Shopping macht sich Zuversicht breit

Armin Eugster vom Gewerbeverein Wil und Umgebung informierte die Mitglieder von Wil Shopping über den Stand der Vorbereitung für die 1. Wiler Gewerbestrasse. «Sie soll vor allem auch kleineren KMU die Möglichkeit geben, sich zu präsentieren», erklärte Eugster. Der Anlass sei nicht auf eine Wiederholung ausgelegt und soll in einem einfachen Rahmen stattfinden. Doch ganz so klein wird die Gewerbestrasse nicht. Denn angesichts der grossen Anzahl von Anmeldungen – 86 sind es aktuell – würde der Platz in der Fussgängerzone nicht ausreichen, ohne die Geschäfte dort zu stark zu beeinträchtigen. Deshalb habe das OK eine Bewilligung zur Nutzung von Teilen der Dufourstrasse eingegeben. Damit würden sich die Stände besser verteilen. Die «dringend nötige» Bewilligung sei allerdings noch nicht erteilt worden. (gia)

Hinweis

1. Wiler Gewerbestrasse, Samstag, 31. August, ab 10 Uhr