Bei schulergänzenden Angeboten nicht ins Hintertreffen geraten – Veranstaltung will Inputs für Politik finden In den umliegenden Gemeinden entstünden laufend neue Angebote für die schul- und familienergänzende Betreuung. Wil müsse mithalten und sich weiterentwickeln, findet die SP Wil und lud deshalb zu einer Diskussionsrunde mit Workshop.

Welche Angebote braucht Wil? An der SP-Veranstaltung zu Tagesschulen und Tagesstrukturen wurde eifrig diskutiert. In der Bildmitte: Dora Luginbühl, SP-Stadtparlamentarierin und Mitorganisatorin. Bild: Ruben Schönenberger (Wil, 19. August 2020)

Die Lebensqualität in einem Dorf oder einer Stadt wird anhand verschiedenster Kriterien bemessen. In der jüngeren Vergangenheit verstärkt in den Fokus gerückt ist das Angebot an schul- und familienergänzenden Betreuungsangeboten.

Doch die Stadt Wil drohe hier ins Hintertreffen zu geraten, sagte SP-Stadtparlamentarierin Dora Luginbühl an einer Veranstaltung vom Mittwochabend im Hof zu Wil. Die Ungeduld habe mit jedem Zeitungsartikel über neue Angebote in den umliegenden Gemeinden zugenommen, sagte sie. Die Angst: «Die Stadt Wil könnte Mittelschichtfamilien verlieren».

Angebot an allen Standorten vervollständigen

Um dem vorzubeugen möchte die SP Wil das Thema politisch vertiefter bearbeiten. Zu diesem Zweck lud die Partei zur besagten Informationsveranstaltung. Zusammen mit Luginbühl erhofften sich Susanne Gähwiler, Valeska Stolz (beide ebenfalls Stadtparlamentarierinnen) und Schulrätin Miriam Schildknecht Inputs für ihre politische Arbeit. Rund 40 Personen folgten der Einladung.

Die Teilnehmenden konnten verschiedene Anforderungen an die Angebote in Wil gewichten. Bild: Ruben Schönenberger (Wil, 19. August 2020)

In Gruppendiskussionen gewichteten diese verschiedene Anforderungen. Deutlich wurde: Gewünscht wird ein vollständiges Angebot in jeder Tagesstruktureinheit. Die Kinder sollen auch während der Betreuung im Quartier und damit in vertrauter Umgebung bleiben können.

Räume werden knapp

Aktuell ist das Angebot nicht an allen der sechs Standorte identisch, gerade die Morgenbetreuung und die Angebote während der Schulferien unterscheiden sich, wie Schulrätin Schildknecht ausführte. Zudem stosse das Angebot an Grenzen, gerade auch in räumlicher Hinsicht.

Das bestätigte auch Schulratspräsidentin Jutta Röösli, die der Einladung ebenfalls folgte und über aktuelle Herausforderungen sprach. «Wir wollen das Angebot vermehrt in Richtung Tagesschulen entwickeln. Die Betreuung und die pädagogische Förderung sollen Hand in Hand gehen.»

Zuvor hatte Stadtparlamentarierin Stolz die Entwicklung von einem Pilotprojekt 2007 bis zur Etablierung 2016 aufgezeigt.

Anliegen für die weitere Arbeit

Einig war man sich an diesem Abend, dass das Thema wichtig ist und herausfordernd bleiben wird. Die SP wolle am Thema dranbleiben, sagte Stadtparlamentarierin Gähwiler. Als Input für diese Arbeit nahm die Partei zum Ende des Abends weitere Anliegen mit. Diese reichten von finanziellen Aspekten bis zur Flexibilität des Angebots.