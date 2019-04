Bei den Wasserbüffeln statt im Krieg: Ein Eritreer will in der Schweiz Bauer werden

Ziel der vom Trägerverein Integrationsprojekte St. Gallen (TISG) angebotenen Programme ist es, die Geflüchteten möglichst gut in die Gesellschaft zu integrieren. «Das ist für alle Beteiligten am nachhaltigsten», sagt Serge Baumgartner vom TISG. Dieser gründet auf eine Vereinbarung zwischen allen 77 St. Galler Gemeinden, mit dem Ziel gemeinsam die Integration umzusetzen. Jede Gemeinde leistet einen Beitrag gemäss der Einwohnerzahl. Damit werden die verschiedenen Projekte finanziert.

Baumgartner ist Leiter der Integrationsprojekte und der Regionalen Potentialabklärungs- und Arbeitsintegrationsstellen (Repas). Jeder Gemeinde steht ein Repas-Coach zur Verfügung, der die geflüchteten Personen bei der Integration in den Arbeitsmarkt unterstützt und ihnen als Ansprechpartner dient. So werde eine individuell angepasste Betreuung ermöglicht. Cornelia Mestka ist unter anderen für den Eritreer Fithawi Bereket zuständig. «Wir Coaches führen Gespräche mit den Geflüchteten, um herauszufinden, welche Stärken und Wünsche eine Person hat und welche Förderung Sinn macht», sagt Mestka. Aufgrund dieser Potentialabklärungen wird ein Integrationsplan erstellt, in dem die nächsten Schritte festgehalten werden.

Bis zur erfolgreichen Integration begleitet

Wenn die Wünsche mit den bereits erworbenen Kenntnissen vereinbar sind, wird versucht, dem Wunsch zu entsprechen. Einer von Mestkas Klienten wolle beispielsweise im Pflegebereich arbeiten. Er hatte mitgeholfen seine Grossmutter zu pflegen. «So versuche ich Schnuppertage und Praktika zu organisieren. Dabei kann die Person auch erleben, was es heisst den Beruf in der Schweiz auszuüben.» Neben Berufserfahrung wird auch das Deutschniveau gefördert. «Für eine erfolgreiche Integration braucht es mindesten Kenntnisse auf dem A2-Level», sagt Mestka.

So begleiten die Coaches der Repas die Geflüchteten bis diese erfolgreich in den Arbeitsmarkt integriert sind. Dabei bewegt sich die Repas in einem Beziehungsdreieck: «Die Repas-Coaches sind das Bindeglied zwischen den Klienten, den Sozialämtern und den Arbeitgebern. Dank der guten Zusammenarbeit stellen sich Erfolge bei der Integration in unseren Arbeitsmarkt ein», sagt Baumgartner.

Programme in verschiedenen Bereichen

Das neu gestartete landwirtschaftliche Ausbildungsprogramm reiht sich neben andere Projekte ein, wie beispielsweise jene in der Holz-, Fleischverarbeitungs- und Bäckerbranche. Daneben bietet der TISG mit dem Amt für Berufsbildung in der Regel einjährige Integrationsvorlehren in den Bereichen Gastronomie, Polybau, Mechatronik und Gleisbau an. «Wir arbeiten eng mit den jeweiligen Branchenverbänden zusammen», sagt Baumgartner. So wurden beispielsweise Praktikumsplätze mit Hilfe des St. Galler Bauernverbandes gefunden.

Das Ziel der Programme sei jeweils das gleiche: möglichst rasche und vollständige Integration der Personen. Dabei spiele die praxisnahe Erfahrung eine wichtige Rolle. «Praxis kann nicht nur durch Theorie erlernt werden», sagt Baumgartner. So ist beispielsweise die Projektwoche ein fester Bestandteil der zweimonatigen Beschulung vor dem Praktikum. Dabei lernen die Geflüchteten verschiedene Arbeitsbereiche kennen und erhalten so einen ersten Einblick in den Beruf. (dh)