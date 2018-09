Bei Baggerarbeiten

uraltes Hirschgeweih gefunden Das Botsberger Riet im Westen Flawils hat zum zweiten Mal Skelettteile eines Hirsches freigegeben. Entdeckt wurden das Geweih und die Halswirbelknochen bei Baggerarbeiten. Derzeit liegen die Fundstücke noch im Ortsmuseum. Andrea Häusler

Das Geweih hat einen "Spannweite" von rund 75 cm. (Bilder: PD)



Der 10000 Jahre alte Flawiler Rothirsch, der neben dem grösseren und um einige Jahrhunderte älteren Skelett des Niederwiler Elch im Naturmuseum der Stadt St. Gallen steht, erhält als «ältester Flawiler» Konkurrenz. Im torfhaltigen Boden im Flawiler Naturschutzgebiet wurden neuerlich gut erhaltene Reliquien aus der Vergangenheit gefunden. Und dies rein zufällig. «Wir waren mit der Reparatur einer Drainageleitung beschäftigt, als die Baggerschaufel auf das Geweih stiess», sagt Otmar Eisenring, der die Arbeiten im Frühjahr durchgeführt hatte. «Erst dachte ich, es wäre eine Wurzel».

Für ihn ist der Knochenfund eine Premiere, aber keine schockierende Überraschung. Er weiss, dass die in Torfmooren vorhandene Huminsäure Knochen vor der Verwesung schützt und es durchaus möglich ist, im Riet auf Überreste eines früheren Lebens zu stossen. Erstaunlich sei eher, dass das Geweih und der Halswirbelknochen nur rund dreissig Zentimeter unter der Glasnarbe lagen, sagt Eisenring.

Nebst dem Geweih wurde ein Halswirbelknochen entdeckt.

Das Geweih hat eine «Spannweite» von etwa 75 cm und befindet sich derzeit im Flawiler Ortsmuseum. Kurator Urs Schärli hat den Fund dem Kantonsarchäologen gemeldet, hofft jedoch insgeheim, dass die Skelettteile im Museum und damit in Flawil verbleiben.

Geweih bleibt im Besitz des Kantons

Ganz ausgeschlossen ist das nicht, wenn auch nur in Form einer Leihgabe. Denn archäologische Funde, und zu diesen zählen auch Knochen, gehören per se dem Kanton, sagt Martin P. Schindler, Leiter der Kantonsarchäologie St. Gallen. Zunächst muss das Geweih jedoch in Flawil abgeholt werden. Hernach soll es von Spezialisten auf besondere Merkmale – auch Spuren einer allfälligen Jagd – untersucht und schliesslich datiert werden. Für Letzteres ist laut Schindler das Labor der ETH zuständig. Eruiert werde das Knochenalter mit der sogenannten C14-Methode: «Dabei wird der radioaktive Kohlenstoff gemessen.» Dies könne allerdings mehrere Wochen dauern.

Der Kantonsarchäolgie werden immer wieder Knochenfunde überstellt. Wenn auch nicht allzu häufig, wie Martin P. Schindler sagt. Denn trotz Meldepflicht werde man längst nicht über alle Funde informiert: vor allem wohl aufgrund des fehlenden Wissens der Finder. Ob der Rothirsch im St. Galler Museum seinen Stellenwert als «ältester Flawiler» verliert oder Flawil einen zweitältesten Einwohner gewinnt, wird in einem bis zwei Monaten klar sein. Schindler geht davon aus, dass bis dann die Ergebnisse der Knochenanalyse vorliegen.