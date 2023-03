Behinderung «Es ist, als ob man in Watte gepackt ist»: 33-jähriger Wiler erzählt vom Umgang mit seiner Hörbehinderung Fabio Rutschmann erkrankte als Kind oft an Mittelohrentzündungen, sodass er bald einen Teil seines Hörvermögens verlor. Vor zwei Jahren bekam er ein Hörgerät. Nun erzählt er, wie er mit seiner Behinderung umgeht und warum er trotzdem positiv bleibt.

Das Hörgerät von Fabio Rutschmann sieht man kaum und verwechselt man schnell mit einem Kopfhörer. Bild: PD

Es ist ein angenehmer Montagmorgen. In der Redaktion dieser Zeitung treffen sich Fabio Rutschmann und der Journalist zum Gespräch. Das Hörgerät in Rutschmanns Ohr ist schwarz und nicht grösser als ein Bluetooth-Kopfhörer. Das Gerät ist so dezent, dass Rutschmann selbst als Person ignoriert wurde: «Manchmal sprechen mich die Leute gar nicht an, weil sie glauben ich bin am telefonieren oder höre Musik.»

Heutige Hörgeräte versuchen, möglichst diskret zu sein. Bild: Reto Martin

Begonnen hat seine Geschichte im Kindesalter. «Ich hatte oft Mittelohrentzündungen», erzählt Rutschmann. Er musste sich schlussendlich unters Messer legen. «Der Arzt entfernte mir die chronisch entzündeten Stellen». Danach sank seine Hörleistung dramatisch. «Wer erkältet ist, verliert etwa zehn Prozent seines Hörvermögens. Aber es ist ein riesiger Unterschied, ob man von 100 auf 90 Prozent oder von 50 auf 40 Prozent Hörleistung geht», so zumindest empfand es Rutschmann. Er führt aus: «Bei etwa 40 Prozent Hörleistung wird es schwer, Sprache zu verstehen.»

«Es ist, als ob man in Watte gepackt ist.»

Immer wieder musste er sich operieren lassen, bis sein Arzt ihm riet, es mit einem Hörgerät zu versuchen. «Bei jeder weiteren Operation wird das Risiko auf totalen Hörverlust immer grösser», sagt Rutschmann. Seit zwei Jahren trägt er nun das Hörgerät. Seither sei seine Lebensqualität in die Höhe geschnellt. «Früher konnte ich meine Freundin nicht hören, wenn ich in der Küche stand und sie mir aus dem Wohnzimmer etwas zurief.»

Welttag des Hörens Am 3. März fand der Welttag des Hörens statt. Diese Aktion wird jährlich von der World Health Organisation (WHO) und teilnehmenden Nationen durchgeführt. Dabei geht es darum, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf die Prävention und Behandlung von Hörminderung zu lenken. Laut der WHO brauchen etwa fünf Prozent der Weltbevölkerung eine Behandlung ihrer Hörbehinderung. So seien etwa eine Milliarde junger Erwachsener gefährdet, ihr Gehör wegen schlechter Hörpraktiken zu verlieren. (elf.)

Auch unter seinen Freunden gab es durchs Band positive Rückmeldungen. «Sie freuten sich. Endlich müssen sie nicht mehr alles wiederholen. Zudem können wir uns so mehr erzählen», sagt er. Es scheint nach wenig zu klingen, doch genau diese kleinen Verbesserungen zeigen Rutschmann auf, was andere Menschen alles für selbstverständlich halten.

Moderne Hörgeräte besitzen oft Funktionen wie Bluetooth. Bild: Andrea Stalder

So auch auf der Arbeit. Heute arbeitet Rutschmann für die Bank Julius Bär in Zürich. Bevor er das Hörgerät erhielt, ging er nicht mehr zur Esstheke, weil er nicht dreimal nachfragen wollte, wenn er etwas nicht verstanden hatte.

Doch das Nichthören habe auch Vorteile, meint der 33-Jährige mit einem Lächeln. «Als ich noch kein Hörgerät besass, hörte ich von meinen Arbeitskollegen selten etwas. Das half mir beim Konzentrieren.» Es wurde aber schlussendlich zu seinem Nachteil. Er erklärt: «Bei meiner Arbeit ist es eben auch wichtig, mitzubekommen, an was andere gerade dran sind.» Sonst verliere man schnell den Überblick.

Seine Behinderung gibt Rutschmann immer wieder eine Perspektive auf sein Leben und darauf, wie gut er es hat. Er sagt: «Sehen und Hören schätzt man erst richtig, wenn man es nicht mehr hat.» Das ist genau, was ihm hilft, sich zu erden.

Während der Beginn des Treffens noch etwas holprig verlief, öffnet sich Rutschmann mit der Zeit. Immer energischer wird das Gespräch, die Themen schwenken auf die neuen Generationen Z und Alpha ab und wie sich der Arbeitsmarkt in den kommenden Jahren verändern wird. In seinen Augen flammt das Interesse auf, er ist weltoffen und hat spürbar Freude am Leben – trotz seiner Einschränkung.