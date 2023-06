Behindertensport Inklusion als klare Botschaft: Die Special Olympics verliefen für die Vertretungen aus der Region Wil durchaus erfolgreich Für eineinhalb Wochen dominierten Athletinnen und Athleten mit geistiger Beeinträchtigung die Sportwelt. In Berlin fanden die Special Olympics Summer Games statt. Aus der Region Wil durften die Rickenbacherin Manuela Sturzenegger und der Degersheimer Marco Ebneter die Schweiz vertreten - und taten dies durchaus erfolgreich.

70 Athletinnen und Athleten durften die Schweiz an den Special Olympics in Berlin vertreten. Bild: Claudio Kernen

Es waren herzerwärmende Bilder, die in der letzten Woche die Medien dominiert haben. Bilder, die uns wieder einmal aufzeigten, um was es im Sport eigentlich geht: Spass, Zusammenhalt, Inklusion.

Vom 17. bis 25. Juni fanden die Special Olympics in Berlin statt. Siebzig Athletinnen und Athleten reisten aus der Schweiz an, um ihr Land zu vertreten. Mit dabei waren auch die Reiterin Manuela Sturzenegger aus Rickenbach und der Degersheimer Radfahrer Marco Ebneter.

Drei Medaillen für Sturzenegger

Vor allem für Manuela Sturzenegger waren die Special Olympics überaus erfolgreich. Die Rickenbacherin konnte mit ihrem Pferd «FBI», das sie erst kurz vor den Wettkämpfen kennen gelernt hatte, drei Medaillen gewinnen. In der Kategorie «Englisches Reiten» holte die 23-Jährige Bronze. Zudem holte sie die Silbermedaille in einer weiteren Kategorie. In der Königsdisziplin, dem Dressurreiten, glänzte Sturzenegger und konnte sich am Ende über Gold freuen. Damit erreichte die junge Reiterin ihre Ziele, die sie sich vor den Special Olympics gesteckt hat.

Aus sportlicher Sicht gesehen etwas weniger erfolgreich verlief die Zeit in Berlin für Radfahrer Marco Ebneter. Der Degersheimer wollte ebenfalls eine Medaille gewinnen, musste sich im 15-Kilometer-Rennen aber mit dem sechsten Platz zufriedengeben.

Dabei sein, ist alles

Trotzdem war es auch für ihn ein erfolgreiches Turnier. Denn bei den Special Olympics geht es nicht darum, wer die oder der Beste ist oder wer in einer Disziplin am schnellsten ist. Die klare Botschaft der Special Olympics, bei der 7000 Athletinnen und Athleten aus der ganzen Welt angetreten sind, ist Inklusion. Diese Personen stehen etwas mehr als eine Woche im Rampenlicht und dürfen der Welt zeigen, dass es im Sport nicht immer nur um den Erfolg geht. Ganz unter dem olympischen Motto: Dabeisein ist alles.