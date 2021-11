Oberuzwil Viel Herzblut für ein einladendes Bichwil: So sehen die neuen Begrüssungstafeln aus Der Wettbewerb für die neuen Tafeln an den drei Einfallstrassen in Bichwil ist entschieden. Larissa Brühwiler-Eberle gestaltet die neuen Tafeln mit der Struktur eines Sprossenfensters.

Larissa Brühwiler-Eberle hat als Begrüssungsraster die Form eines Bauernfensters mit Sprossen gewählt. Bild: Josef Bischof

Der Wettbewerb für Begrüssungstafeln in Bichwil ist entschieden. Am Sonntagabend ist das Ergebnis im Pfarreiheim bekannt gegeben worden. 24 Vorschläge hat die Stiftung Dorfleben Bichwil erhalten. Alle bemerkenswert und Ausdruck von Liebe zum Wohnort, wie Silvan Brun, Präsident der Stiftung Dorfleben Bichwil, ausführte.

Wettbewerbsgewinnerin ist Larissa Brühwiler-Eberle. Ihren Vorschlag, der sich an die Struktur eines Sprossenfensters anlehnt, wird sie mit dem Stiftungsrat konkretisieren. Im kommenden Jahr soll, wer nach Bichwil kommt, freundlich willkommen geheissen und attraktiv informiert werden.

Dorf mit ländlichem Charakter

Larissa Brühwiler-Eberle wohnt erst seit einem Jahr mit ihrem Mann und drei Kindern in Bichwil. Für die gelernte Schreinerin mit Zusatzausbildung in Innenarchitektur ist es ihr Wunschwohnort. Bichwil sei ihr Daheim. Sie schätzt den ländlichen Charakter mit Bauernbetrieben, Kuhglocken und vielen Tieren. Als Sujet für ihren Vorschlag hat sie ein Fenster mit Sprossen gewählt, wie es an Bauernhäusern üblich ist. «Das Fenster dient als Grundform für die Stelen», sagt sie, «durch die Sprossen entstehen Flächen, welche sich mit Informationen füllen lassen».

Der Samichlaus lobte die Preisträgerinnen: (von links) Carina Schwarz, Larissa Brühwiler-Eberle, Susanne Bock-Frommenwiler. Bild: Josef Bischof

Das müsse natürlich auf sehr reduzierte Form geschehen. Als unabdingbar erachtet sie beispielsweise eine stilisierte Darstellung des Wahrzeichens des Dorfes, der weitherum sichtbaren Kirche. «Meiner Meinung nach wäre auch ein vereinfachter Ortsplan wünschenswert», so die Wettbewerbsgewinnerin, «er müsste lediglich einen Überblick geben».

Auch unkonventionelle Hinweise wären denkbar

Neben Informationen über Anlässe wären auch unkonventionelle Hinweise denkbar. Ihr schwebt beispielsweise vor, dass in einem Feld auch einmal auf einen nicht bewirtschafteten Apfelbaum aufmerksam gemacht würde, dessen Früchte der Allgemeinheit zur Verfügung stünden.

Larissa Brühwiler-Eberle hat sich bezüglich Materialien und Ausführung der Begrüssungstafeln bereits Gedanken gemacht. Um Wetterbeständigkeit zu erreichen, erachtet sie Metallstelen als notwendig. Ganz wichtig ist ihr, dass die Herstellung in der Gemeinde erfolgt. Es gebe entsprechende Betriebe in Bichwil und Oberuzwil. Die Standorte an den Strassen im Westen, Osten und Norden sind von der Stiftung mit den Landbesitzern bereits abgesprochen worden. Die Baubewilligungen müssen noch eingeholt werden. Vorgängig aber muss die Initiantin ihr Projekt zusammen mit dem Stiftungsrat zur Ausführungsreife bringen.

Auf dem Stück Wiese rechts im Bild, beim Ortseingang Bichwil von Oberuzwil her, wird eine Tafel stehen. Bild: PD

Anregungen aus der Bevölkerung

Die Stiftung Dorfleben Bichwil ist vor zehn Jahren als Nachfolgeorganisation der Dorfkorporation entstanden. Sie hat zum Ziel, nachhaltige Energie und das Dorfleben zu fördern. Das Thema Begrüssungstafeln hat motiviert. Im Rahmen der Siegerehrung wurden alle Teilnehmenden mit einem Preis bedacht.

Die ersten drei Ränge belegten Frauen. Hinter Larissa Brühwiler-Eberle klassierten sich Susanne Bock-Frommenwiler und Carina Schwarz. Bewertet wurden die Vorschläge durch drei Mitglieder des Stiftungsrates und vier externe Fachexperten. Der Stiftungsrat greift auch künftig gerne Anregungen aus der Dorfbevölkerung auf.