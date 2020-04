BC Uzwil verpflichtet Nachwuchsmeisterin Milena Schnider: «Mein grösstes Ziel ist es, eine Medaille zu gewinnen» Der Badmintonclub Uzwil hat den ersten Neuzugang für die kommende NLA-Saison vermeldet. Die U19-Schweizermeisterin Milena Schnider wechselt von Adliswil nach Uzwil. Sie wird das Team im Fraueneinzel verstärken.



Milena Schnider und Uzwils Präsident Jürg Schadegg freuen sich auf die Zusammenarbeit. PD/Bilderwerk.ch

«Ich freue mich sehr, dass ich in Uzwil die Chance für meine ersten NLA-Einsätze bekomme», sagt die 18-jährige Milena Schnider nach der Vertragsunterzeichnung. Dass die aufstrebende Spielerin die Klasse für die höchste Liga besitzt, hat sie zuletzt öfters bewiesen.

Ihre Paradedisziplin ist das Fraueneinzel. Hier gewann sie den Titel als U19-Schweizermeisterin, zudem die Bronzemedaille an den Schweizer Meisterschaften der Elite und auch an der Junioren-EM erreichte sie den Achtelfinal. Mit dem Wechsel nach Uzwil will die in Uster wohnhafte Milena Schnider ihre Karriere weiter vorantreiben, wie sie im Interview erklärt.

Weshalb haben Sie sich für einen Wechsel nach Uzwil entschieden?

Milena Schnider: Das hängt leider auch mit der aktuellen Krise zusammen. Mein bisheriger Verein, der BC Adliswil, konnte durch den frühzeitigen Saisonabbruch seine Aufstiegspartien nicht mehr bestreiten. Deshalb wird Adliswil weiterhin in der NLB spielen. Umso mehr freute ich mich über das Angebot von Uzwil. Es ist eine besondere Chance, dass ich künftig als junge Spielerin bei diesem ambitionierten und erfolgreichen Traditionsclub spielen darf.

Sie sind noch in der Ausbildung. Wie sieht Ihre Organisation mit Schule und Sport aus?

Ich gehe am Sportgymnasium Rämibühl in Zürich zur Schule. Das Training absolviere ich in Uster und Langnau am «Badminton Leistungszentrum Mittelland, Stützpunkt Zürich». Pro Woche stehen sechs Badmintontrainings zu je zwei Stunden auf dem Programm. Dazu kommen drei Kraft- und Ausdauereinheiten.

Sie investieren viel für den Sport. Wie sehen Ihre Träume aus?

Mein grösstes Ziel ist es, eine EM-Medaille zu gewinnen. Und dann träume ich von einer Teilnahme an Olympischen Spielen.

Was sind Ihre Ziele für die kommende NLA-Saison mit dem BC Uzwil?

Natürlich werde ich alles geben, um möglichst viele Siegpunkte für Uzwil zu gewinnen. Als Mannschaft muss unser oberstes Ziel der Gewinn des Meistertitels sein. Mir persönlich ist wichtig, dass ich in der NLA bestehen kann. Gleichzeitig will ich den Anschluss an die europäische Elite finden.