Vogelschutz Wohnungsputz bei den Blaumeisen: Bazenheider Naturschützer bringen Vogelhäuschen im Wald auf Vordermann Einmal pro Jahr müssen die Nistkästen für kleine Vögel im Wald von Parasiten befreit werden. Der Naturschutzverein Kirchberg hat das Anfang Woche getan – und war eigentlich fast schon zu spät dran.

Das Vogelhäuschen Nummer 15 musste Fritz Blöchliger in diesem Jahr nicht nur putzen, sondern gleich ganz ersetzen, weil es beschädigt war. Bild: Lara Wüest

Was Fritz Blöchliger am Himmel erblickt, sieht er nicht gerne. Über der Burgwiese, einem kleinen Fleckchen Grün zwischen dem Bazenheider Industriegebiet und der Thur, dreht ein Rotmilan seine Runden. Eigentlich ein majestätischer Vogel, doch Blöchliger bereitet er Unbehagen. Er sagt:

«Mittlerweile gibt es hier zu viele von ihnen. Sie vertreiben noch die kleinen Vögel.»

Blöchliger ist Mitglied im Naturschutzverein Kirchberg. Seit zehn Jahren schenkt er einen Teil seiner Freizeit den Vögeln in der Umgebung. Oder genauer: den kleinen Vögeln. Zusammen mit seinem Kollegen Josef Forster kümmert er sich um die Nistkästen für Blaumeisen, Rotmeisen und Kleiber. 15 kleine Vogelhäuschen hängen im Wald rund um die Burgwiese. Sie bieten den Vögeln einen Ort, wo sie ihre Eier ausbrüten und Jungvögel umsorgen können.

An diesem Tag schreitet Blöchliger den Rand der Wiese ab. Er kontrolliert, ob alle Häuschen richtig hängen und ob sich schon Vögel eingenistet haben. Eigentlich ist es dafür noch etwas früh, in den letzten zehn Jahren haben die Vögel meistens Ende März mit Nisten begonnen. Doch Blöchliger möchte Gewissheit haben.

Parasiten und Vogeldreck müssen raus

Mitte Woche konnten Spaziergänger rund um die Burgwiese Blöchliger und seinen Kollegen vom Naturschutzverein dabei beobachten, wie sie mit einem langen Hacken einen Nistkasten nach dem anderen von den Bäumen herunternahmen. Sie machten Wohnungsputz für die Meisen und Kleiber. Nahmen die alten Nester vom Vorjahr heraus. Schabten mit einem Spachtel den Vogeldreck vom Holz der Nistkästen.

Wohnungsputz bei den Vögeln: In einem Nest fand Fritz Blöchliger in diesem Jahr einen toten Jungvogel. Bild: Lara Wüest

Einmal pro Jahr muss man die Nistkästen von Kot und alten Vogelnestern befreien. In Letzteren leben Parasiten wie Vogelflöhe, Milben und Zecken. Und sie sollen die Brut der Vögel nicht übermässig befallen.

Auch schon erlebte Blöchliger beim Putzen eine Überraschung: Im letzten Jahr zum Beispiel hatten sich in drei Nistkästen Siebenschläfer mit ihren Jungen einquartiert. Diese Nester liess Blöchliger hängen. Er sagt: «Die Vögel waren schon ausgeflogen. Die Siebenschläfer haben nicht gestört.»

Häuschen waren gut besetzt

Eigentlich waren Blöchliger und sein Kollege in diesem Jahr zu spät dran mit dem Putzen. Blöchliger sagt: «Normalerweise machen wir das im November.» Auch die Vogelwarte Sempach empfiehlt:

«Die Brutkästen sollten zwischen Oktober und Ende Januar gereinigt werden, damit man die Vögel nicht beim Nisten stört.»

Dies sagt Mediensprecherin Martina Schybli auf Anfrage.

Doch das schlechte Wetter und private Termine zwangen Blöchliger und den Kollegen dazu, den Wohnungsputz zu verschieben. Erst im März fanden sie die Zeit. Bevor sie mit Putzen loslegten, beobachteten sie die Nistkästen deshalb genau. Doch noch war keiner besetzt, sodass sie keine Vögel störten.

Nun hofft Blöchliger, dass sich möglichst viele Vögel in den nächsten zwei Wochen in den Häuschen einnisten. Seine Angst, dass die Rotmilane die kleinen Vögel vertreiben könnten, scheint unbegründet. In 14 der 15 Häuschen haben im letzten Jahr Vögel genistet. Und auch im Jahr davor waren die meisten besetzt.

Auch Mediensprecherin Schybli sagt: Die Angst komme unter Vogelfreunden zwar ab und zu auf. Doch die meisten Gartenvögel seien in ihren Beständen stabil. Die Zunahme der Rotmilane, vermutet die Fachfrau, dürfte sich nicht negativ auf die Kleinvögel auswirken.