Baum auf Dach gestürzt Heftige Sturmböen haben in einem Flawiler Garten eine Birke entwurzelt. Diese ist auf das Dach eines Hauses gestürzt. Verletzt wurde dabei niemand. Andrea Häusler

Sturmschaden in Flawil. (Bild: kapo)

In der Nacht auf Sonntag hat Die Schäden, die der Wintersturm Marielou in der Region angerichtet hat, sind laut der Kantonspolizei St.Gallen gering. Zu einem Zwischenfall kam es in Flawil, wo dein Baum auf das Dach eines Hauses stürzte. Er musste von Angehörigen der Feuerwehr Flawil entfernt werden. Dabei entstand Sachschaden in der Höhe von ein paar tausend Franken an. (red/kapo)