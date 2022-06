Baudenkmal Keine Zwischennutzung gefunden: Restaurant im Hof zu Wil muss während der Bauarbeiten schliessen Die Mitglieder der Stiftung Hof zu Wil wurden an der Jahresversammlung über die Fortschritte bei der dritten Sanierungsetappe informiert. Ungeklärt ist nach wie vor, wie es mit dem Restaurant danach weitergeht.

Keine Zwischenlösung gefunden: Das Restaurant im Hof zu Wil mit der Terrasse im Herzen der Altstadt muss während der Bauarbeiten schliessen. Bild: Gianni Amstutz

Die Sanierung des Hof zu Wil befindet sich auf einem guten Weg. Die Baueingabe für die dritte Bauetappe soll noch in diesem Monat erfolgen. Dies erklärte Hans Mäder, Präsident der Stiftung Hof zu Wil, an der Jahresversammlung vom Dienstagabend. Zahlreich waren die Mitglieder im Ulrich-Rösch-Saal des Hofes erschienen.

Aktuell gibt es für die Stiftungsratsglieder viel zu tun. Nicht nur die Planung des zukünftigen Hof-Betriebs wird mit Volldampf vorangetrieben, das Gleiche gilt auch für die museale Inszenierung.

Etliche Möglichkeiten zur Zwischennutzung geprüft

Dennoch ist einiges für die Zukunft noch nicht in Stein gemeisselt. So ist beispielsweise noch die Frage offen, wie es mit dem Gastrobetrieb während und nach der dritten Bauetappe weitergeht, beziehungsweise wer diesen dann führen wird.

Hans Mäder, Präsident Stiftung Hof zu Wil. Bild: Ralph Ribi

Wie Mäder erklärte, sei die Zwischennutzung ein «schwieriges Thema». Man habe etliche Möglichkeiten – vom «Stivai» über den «Turm» bis hin zum «Rössli» – geprüft, aber keine Lösung gefunden. Was nun dazu führe, dass das Restaurant während der Renovation dichtmacht. Welche Gastgeber danach im Hof wirten werden, sei «noch absolut offen», so Mäder.

«Vielleicht bleibt der alte Pächter, aber noch ist nichts klar.»

Klar ist hingegen, wann das Restaurant vorübergehend schliesst, ist doch der Baubeginn auf den Sommer 2023 terminiert. Was die Suche nach einer funktionierenden gastronomischen Zwischenlösung weiter erschwere, sei der Umstand, dass der Personalmarkt in der Gastrobranche aktuell komplett ausgetrocknet sei. Er kenne in der Region mehrere Restaurants, die aktuell schliessen müssten, weil sie schlichtweg keine Köche und Serviceangestellten mehr fänden, sagte Mäder.

Jahresgewinn wird wegen Bauarbeiten schrumpfen

Finanziell scheint die Hofsanierung jedoch an Boden zu gewinnen. Von den 800 Pflastersteinen, die zu je 1000 Franken an die Frau beziehungsweise den Mann gebracht werden sollen, sind 255 Steine verkauft. «Damit haben wir schon fast den budgetierten Betrag für die Beschaffung erreicht. Alles andere kommt jetzt nun direkt dem Hof zugut», freute sich Mäder.

Auch um die sonstigen Finanzen steht es gut: Die Betriebsrechnung 2021 schloss mit einem Gewinn von über 36‘400 Franken ab. Das Budget 2022, das Finanzchef Thomas Feller vorlegte, rechnet mit einem Plus von rund 5000 Franken. Der budgetierte Gewinn dürfte klar tiefer ausfallen als im Jahr zuvor, weil die Stiftung in der Vorbereitung auf den Baustart verschiedenen Mietern im Hof die Verträge kündigen muss.

Auf jedes kleine Detail wird geachtet

Der leitende Architekt der dritten Bauetappe, Thomas Keller, informierte die Stiftungsmitglieder über den Terminplan. Man sei diesbezüglich «auf Kurs und mit Vollgas dran». Aktuell befinde man sich an der Ausschreibungsplanung und sei mit dem «Aufbau der Tonalität» auf der restauratorisch-gestalterischen Schiene beschäftigt. Diese sehe für jedes einzelne Zimmer einen gestalterischen, denkmalpflegerischen Plan vor.

Thomas Keller, leitender Architekt der dritten Bauetappe Hof zu Wil. Bild: Christof Lampart

Das mache viel Spass, sei zugleich aber eine «echte Knochenbüez», weil man jedes kleinste Detail auf seine Stimmigkeit im Auge behalten müsse. Dabei könne es schon mal zum Materialaustausch zwischen den Räumen kommen, wo er angebracht sei.

So wird die wichtige Äbtekapelle einen neuen Riemenboden erhalten, während das Täfer der Kapelle neu im «Roten Gatter» Verwendung findet. So erklärt denn auch Keller vielsagend:

«Ich könnte über jede Steckdose fünf Minuten und über jede Leiste zehn Minuten reden.»