Bauarbeiten Strassen werden saniert, Gebäude abgerissen: Das Zentrum von Uzwil ist eine einzige Baustelle Zurzeit ist Uzwils Zentrum nur mit Einschränkungen befahrbar. Die Bahnhofstrasse wird umgebaut – hinzu kommt der Abbruch verschiedener Gebäude, die einer Überbauung weichen müssen.

Die Zufahrt zu Uzwils Zentrum ist zurzeit erschwert. Bilder: Philipp Stutz

Wer zurzeit in Uzwils Zentrum fährt, muss sich gedulden. Ein Wald von Schildern mit Abbiegeverboten, Einbahn- sowie Lichtsignalen erschweren die Zufahrt. Im Abschnitt Bahnhof Uzwil bis zum Parkplatz der Benninger AG wird die Bahnhofstrasse – eine Kantonsstrasse – von Grund auf saniert. Zudem gestaltet das kantonale Tiefbauamt den gesamten Abschnitt neu und pflanzt Bäume. An den angrenzenden Liegenschaften werden notwendige Anpassungsarbeiten ausgeführt. Ebenfalls werden verschiedene Werkleitungseigentümer ihre Anlagen ergänzen und erneuern.

Vier Mehrfamilienhäuser geplant

Gleichzeitig werden fünf Gebäude entlang der Bahnhofstrasse abgerissen. Geplant sind vier Mehrfamilienhäuser, die durch eine zweigeschossige Tiefgarage erschlossen werden. 78 Mietwohnungen und im Erdgeschoss zwei Gewerberäume sollen entstehen. Ein Wohnhaus, das Restaurant Harmonie, die ehemaligen Vereinslokale der Spanier und Italiener sind bereits dem Erdboden gleichgemacht worden.

Verschiedenes Baumaterial ist vor der ehemaligen Migros deponiert. Bilder: Philipp Stutz

Zurzeit wird auch die Liegenschaft von Daniel Defilla abgebrochen. «Mit der neuen Anlage wird die Gemeinde um einen städtebaulichen Akzent reicher», schreibt die Wiler LIV Immobilien AG, die dieses Projekt konzipiert hat, und lobt sich damit selbst. «Dieses Projekt ist wichtig für die Stadtentwicklung Uzwils», hat Gemeindepräsident Lucas Keel gegenüber dieser Zeitung gesagt. Auch im Hinblick darauf, was künftig mit den Gebäuden der ehemaligen Migros geschieht. Am angestammten Standort an der Neudorfstrasse befand sich einst das Kaufhaus Schmid. Das Gebäude hat den Eigentümer gewechselt. Die Zukunft dieses geschichtsträchtigen Gebäudes ist noch immer unklar. Die Lokalitäten sind zu einer Zwischennutzung ausgeschrieben.

Mehrere Gebäude werden abgerissen. Als letztes die Liegenschaft Defilla. Bilder: Philipp Stutz

Die Tiefbau- und Strassenbauarbeiten der Bahnhofstrasse erfolgen in zwei grossen Bauphasen sowie mehreren kleineren Längsetappen. So wird zuerst an der nördlichen Seite (Abschnitt Abzweiger Lindenstrasse bis Bahnhof Uzwil) sowie seitlich versetzt dazu an der südlichen Seite (Abschnitt Parkplatz Benninger AG bis Abzweiger Lindenstrasse) gearbeitet. In der zweiten Bauphase werden die jeweils gegenüberliegenden Seiten saniert.

Einbahn bei der «Zwetschge» und Verkehrsumleitungen

Der Verkehr wird im Einbahnregime durch die Baustelle und über den Abzweiger Lindenstrasse geführt. Die Einbahn wird während der gesamten Bauzeit vom Parkplatz Benninger AG in Richtung Bahnhof Uzwil befahren. Wer von Oberuzwil her die Bahnhofunterführung befahren will, muss sich deshalb umorientieren. Die «Zwetschge» ist nämlich nur einseitig befahrbar.

Die Sanierungsarbeiten an der Bahnhofstrasse sind in vollem Gang. Bild: Philipp Stutz

Auch die Busse des öffentlichen Verkehrs in Richtung Oberbüren werden über die Friedbergstrasse umgeleitet. Die Bushaltestelle «Mühlehof» in Richtung Oberbüren wird während der Bauphase nicht bedient. In Richtung Bahnhof bleibt sie in Betrieb.