Bauarbeiten Neue Rampe zu den Gleisen 2 und 3: Am Bahnhof Wil wird seit einem Jahr gebaut Die Arbeiten am Bahnhof Wil schreiten voran, auch wenn von aussen scheinbar nicht viel zu sehen ist. Am Freitag wird die neue Rampe in der Unterführung Ost geöffnet. Bei der neuen Treppe gibt es jedoch Verzögerungen.

Am Freitagmorgen wird die neue Rampe zum Gleis 2 und 3 geöffnet. Bild: Andrea Tina Stalder

Seit einem Jahr wird am Bahnhof Wil gebaut. Noch scheint es keine allzu grossen Veränderungen zu geben. Seit mehreren Monaten lotsen einem Hinweistafeln für den Perronzugang der Gleise 2 und 3 von der Unterführung im Osten nach Westen. In der Unterführung Ost sind Teile mit Schutzwänden oder Gitter abgesperrt. Doch was hat sich in der Zwischenzeit dahinter getan?

Gabriela Elmer, Gesamtprojektleiterin der SBB. Bild: Andrea Tina Stalder

Doch von vorne: Der Umbau am Bahnhof Wil soll ein stufenfreies Einsteigen ermöglichen, damit wird das Behindertengleichstellungsgesetz umgesetzt. Die Perrons werden erhöht, zudem werden stufenfreie Zugänge auf die Perrons erstellt. Ausserdem werden die Perrons der Gleise 1 und 2/3 verlängert, damit das Einsteigen in den FV-Dosto, den Fernverkehr-Doppelstöcker, in der ganzen Länge von 400 Meter möglich ist.

Des Weiteren werden im Osten neue Zugseinfahrten für die Perrons 4/5 und 6 gebaut. Dies ermögliche, dass Züge für die Perrons 5 und 6 gleichzeitig einfahren können, wie Gesamtprojektleiterin Gabriela Elmer von den SBB an einer Baustellenbegehung erklärt. Dies ist derzeit nicht möglich. Bis Mitte 2024 soll der 40-Millionen-Franken-Umbau fertig werden.

Die neue Rampe ist ab Freitag geöffnet

Stefan Obrist, Oberbauleiter, Geoinfo Ingenieure AG. Bild: Andrea Tina Stalder

«Wir haben die Vorbereitungsarbeiten beendet und starten am Sonntag in eine neue Bauphase», sagt Stefan Obrist, Oberbauleiter von der Geoinfo Ingenieure AG. Mit der abgeschlossenen, dritten Bauphase wird die Rampe zum Gleis 2/3 in der Unterführung Ost geöffnet. Der Oberbauleiter führt zur neuen Rampe.

Es ist staubig in der Unterführung Ost, Bohrarbeiten sind zu hören. Obrist nimmt das Gitter vor der Perronaufgang zu Seite. Wo einst eine Treppe war, führt nun eine lange Rampe zum Perron hoch. Der Duft von frischem Holz steigt in die Nase. Mit Brettern wurde eine Überdachung gebaut. «Diese ist provisorisch», erklärt Obrist. Das definitive Dach werde erst im Frühjahr 2023 gebaut, denn zuerst müsse man die Perronkanten anpassen, sagt Obrist. Bis dahin soll die Holzüberdachung vor Regen und Schnee schützen.

Das Holzdach über der neuen Rampe ist nur provisorisch. Bild: Andrea Tina Stalder

Die letzten Arbeiten werden noch erledigt, bis die Rampe am Freitagmorgen für die Pendlerinnen und Pendler geöffnet wird. Bei der neuen Treppe komme es jedoch zu Verzögerungen, sagt Obrist. Diese liegt gegenüber der neuen Rampe bei der Unterführung Ost.

Auch die neue Treppe ist mit Holz überdacht. Sie sieht fast fertig aus, das Gelände fehlt noch. Obrist zeigt die Treppe hinunter. «Das letzte Podest der Treppe befindet sich im Unterführungsgang», sagt der Oberbauleiter. Es sei nicht möglich gewesen, die Treppe bündig zur Unterführung zu bauen. Denn unter der Treppe liegt der Posttunnel. Aus dem alten Posttunnel soll eine Veloquerung entstehen, die von der neuen Veloparkierungsanlage bei der Landhaus-Überbauung in den Süden der Stadt führt. Dies ist aber ein Projekt der Stadt Wil.

Die Treppe zum Gleis 2/3 wird mit etwas Verzögerung geöffnet. Bild: Andrea Tina Stalder

Kurze Intervalle, dichtes Programm

Es sei etwas frustrierend, sagt Obrist lachend, denn die Rampe und die Treppe seien von aussen die einzigen sichtbaren Veränderungen seit dem Bau am Bahnhof.

«Dennoch hat sich einiges getan.»

So wurde zum Beispiel neue Mastfundamente gebaut und die Fahrleitung erneut. Aufgrund der neuen Gleislage hat es nun bei der Titlisstrasse eine Stützmauer, damit der Schotter nicht herunterpurzelt.

«Das Bauen unter laufendem Betrieb ist eine grosse Herausforderung», sagt Obrist. Man habe nur sehr kurze Intervalle und ein dicht gedrängtes Programm. Wie Gesamtprojektleiterin Gabriela Elmer ergänzt, würden zudem die meisten Arbeiten in der Nacht stattfinden. Dennoch liege man im Zeitplan, sagt Obrist.

Nächste Bauphase dauert bis Ende August

Obrist führt wieder in die Unterführung Ost. Ein weiterer Blick hinter eine Absperrung zeigt ein Loch in der Wand und im Boden. Ein Bauarbeiter schaufelt Material aus dem Loch. Der Oberbauleiter zeigt auf den Boden, Werkleitungen seien hier verlegt worden. Zudem seien die Betonspitzarbeiten für den Lift, der zum Perron 4/5 führen soll, schon voll im Gang. Dieser wird zusammen mit einer neuen Treppe zu diesem Perron in der nächsten Bauphase errichtet. Der Zugang zum Perron 4/5 ist deshalb vom 9. Mai bis Ende August nur von der Westseite her erreichbar.

Hier wird dereinst der Lift gebaut, der zum Gleis 4/5 führt. Bild: Andrea Tina Stalder

In der Nacht auf kommenden Montag werde das Perrondach auf der Ostseite abgebrochen, sagt Obrist. Am Wochenende vom 14. und 15. Mai wird die komplette Personenunterführung Ost gesperrt. Obrist erklärt, dass dann die Decke im Bereich der Gleise 4/5 und 6 für die Treppe und den Lift abgebrochen werde. Zudem werden in der neuen Bauphase Gleisarbeiten auf der Ostseite des Bahnhofs durchgeführt und die Perrons bei den Gleisen 4/5 und 6 angepasst. Bis August 2022 dürften diese Arbeiten dauern.