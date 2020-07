Bauarbeiten erfordern eine Vollsperrung der Autobahnbrücken in Wil Das Bundesamt für Strassen ASTRA setzt an der A1 in Wil Fahrbahnübergänge bei zwei Autobahnüberführungen instand.

Betroffen sind die Übergänge auf der Hubstrasse und der Wilenstrasse (Bild). Bild: Tobias Söldi

(pd/red) Fahrbahnübergänge sind Bauelemente bei Über- und Unterführungen, die Verformungen und Bewegungen des Brückenkörpers gegenüber den festen Fahrbahnenden beidseits des Bauwerks ausgleichen.

Nachdem in der Zeit von Mai bis Ende Juni bereits verschiedene Fahrbahnübergänge der Autobahn A1 zwischen Uzwil und Gossau instandgesetzt wurden, stehen ab August weitere Massnahmen an. Davon betroffen sind die Übergänge der Überführung Hubstrasse und der Überführung Wilenstrasse in Wil.

Für den motorisierten Verkehr gesperrt

Bei der Überführung Hubstrasse werden die Arbeiten voraussichtlich von Montag, 10. August, bis Freitag, 21. August ausgeführt, wie das Bundesamt für Strassen (ASTRA) mitteilt.

Bei der Überführung Wilenstrasse dauern die Bauarbeiten voraussichtlich von Montag, 24. August, bis Freitag, 4. September. Infolge der Instandsetzung müssen die beiden Überführungen für den motorisierten Verkehr gesperrt werden. Umleitungen werden in Zusammenarbeit mit der Stadt Wil und der Stadtpolizei signalisiert. Für den Langsamverkehr sind die Überführungen auch während der Bauzeit passierbar.

Terminverschiebungen sind möglich

Witterungs- und/oder bauablaufbedingte Terminverschiebungen seien nicht auszuschliessen, teilt das ASTRA weiter mit. Die beteiligten Unternehmen seien bemüht, die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten.