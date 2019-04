Bau der Dreifachturnhalle: Bald kann in Zuzwil mit dem Training begonnen werden

In Zuzwil wartet der Sommer: Wo das bekannte Erdbeer-Vanille-Softeis herkommt

In einer Lagerhalle in Zuzwil überwintern über 200 Softeismaschinen. In diesen Wochen – nach abgeschlossener Wartung – kehren sie an den Rheinfall, ans Seeufer oder in die Badi zurück, um ihren Kunden den Sommer mit einem klassischen Erdbeer-Vanille-Glace zu versüssen.