Baseball Wil Pirates: Die Besenstiele haben ausgedient – die Baseballer wollen in die Playoffs Die Baseballer aus Wil spielen seit 2015 in der NLA. Sie befinden sich auf der Mission, das Verliererimage abzustreifen.

Baseballer Gian Gladig von den Wil Pirates beim Training auf der Sportanlage Lindenhof in Wil. Bild: Ralph Ribi

Der Überlieferung nach hantierten Mitte der 80er-Jahre ein paar Junge in Wil mit alten Besenstielen auf einer mit Kuhfläden gesprenkelten Wiese. Mit den Besenstielen schlugen die Spieler die vom Gegner zugeworfenen Bälle möglichst weit, um nach dem Schlag ums Feld rennen zu können, bevor die Bälle vom Gegner gefangen und zurückgeworfen wurden. Es waren die ersten Gehversuche im Baseball.

Inzwischen spielen die Wiler Baseballer längst in der obersten Schweizer Liga. Sie verfügen auf der Sportanlage Lindenhof über eine gute Infrastruktur samt Batting Cage, einer Konstruktion zum Üben des Ballschlagens. 1987 wurde der Verein Wil Devils gegründet; aus dem Freizeitplausch wurde die Teilnahme am Meisterschaftsbetrieb. Mehrfach ist die Mannschaft in die NLA aufgestiegen, zuletzt 2015.

Nie besser als der zweitletzte Rang

Besonders erfolgreich sind die Wiler bisher allerdings nicht. Zwischen 2015 und 2021 haben sie in der Regular Season 12 Spiele gewonnen und 125 verloren und sind in der Tabelle nie besser als im zweitletzten Rang klassiert gewesen. Einer, der die ganze Phase mitgemacht hat, ist der 31-jährige Wittenbacher Gian Gladig. Baseball ist seine Leidenschaft, er ist seit 14 Jahren in Wil.

Gian Gladig, Baseballer bei den Wil Pirates. Bild: Ralph Ribi

«Sicher ist es manchmal frustrierend, so oft zu verlieren», gibt er zu. Aber da seien die Kameradschaft und der Teamspirit, welche die Niederlagen etwas erträglicher machten. Und: die Aussicht auf Besserung. Der Bauingenieur sagt:

«Wenn wir nicht stetig kleine Fortschritte erzielt hätten und ich das Potenzial der Mannschaft nicht gesehen hätte, wäre ich nicht so lange in Wil geblieben.»

9 Bilder 9 Bilder Ein Einblick ins Training der Wil Pirates auf der Sportanlage Lindenhof in Wil. Bild: Ralph Ribi

Für die Playoffs qualifizieren

Im Baseball ist der Leistungsunterschied zwischen NLA und NLB sehr gross. Ein Aufsteiger brauche Jahre, um gegenüber den besten Teams kompetitiver zu werden, analysiert Gladig. Die Wiler wollten von Beginn an mit einer jungen Equipe langfristig in der NLA bleiben, die nun noch aus sechs, früher aus acht, Teams besteht. Im vergangenen Jahr haben sich die Wiler als sechstplatziertes von sieben Teams zum ersten Mal für die Playoffs qualifiziert. Dieses Jahr möchten sie dies wiederholen. Dafür ist der vierte Rang nötig. Nach fünf Runden stehen sie mit zwei Siegen und drei Niederlagen genau auf diesem Platz.

Für die Leistungssteigerung sind mehrere Faktoren verantwortlich. Ein Kern von sechs Spielern ist schon lange dabei. Gian Gladig und sein Bruder Diego Gladig sowie Louis Bischof, Gian Gardoni und Thanh Phong Tran spielen auch in der Nationalmannschaft, die sich den besten Teams aus Europa langsam nähert und dieses Jahr erstmals für die EM qualifizieren möchte. Während Gian Gladig und sein Bruder früher in Wil nicht nur Spieler waren, sondern auch gemeinsam Trainer, können sie sich nun auf ihre Funktion als Spieler konzentrieren. Vergangene Saison hatten die Wiler nämlich erstmals einen externen Coach.

Mit Wittenbach und Romanshorn zusammengeschlossen

Coach wie Spieler sind in Wil – ebenso im Rest der Schweiz – grundsätzlich Amateure. Ihre Engagements ergeben sich mitunter eher zufällig. So war es auch mit dem US-Amerikaner Austin Forney, der 2021 über eine Baseball-Plattform im Internet einige Monate als Tourist in die Schweiz kam und die Wiler verstärkte. Für eine Profikarriere in den USA hat es ihm nicht gereicht; in der NLA wurde er sogleich zum besten Batter, also Schläger, der Saison gewählt.

Seit 2020 heissen die Wil Devils nun Pirates, weil sie sich mit den Vereinen aus Wittenbach und Romanshorn zusammengeschlossen haben. Dadurch ist es möglich, in der NLA, der NLB und der 1. Liga je ein Team zu stellen und von einem grösseren Spielerpool zu profitieren. «Dieser Zusammenschluss hat uns in der NLA stärker gemacht», stellt Gian Gladig fest.

Die Wil Pirates wollen sich für die Playoffs qualifizieren. Bild: Ralph Ribi

Es bleibt eine Randsportart

Die Wil Pirates formulieren aufgrund der steigenden Formkurve ihr Ziel für die laufende Meisterschaft offensiver: «Wir möchten in die Playoffs kommen und dort eine Serie gewinnen», sagt Gian Gladig. Die Gegner kommen aus Zürich (zwei Teams), Bern, Hünenberg und Therwil. Die Therwil Flyers sind Titelhalter und mit 14 Titeln der Rekordmeister. An diesem Sonntag spielen die Wiler zweimal in Therwil, das die Tabelle bereits wieder ohne Niederlage anführt.

Noch sind die Wil Pirates nicht so gut wie ihr Namensvetter, die Pittsburgh Pirates in der amerikanischen Profiliga MLB. Diese haben fünfmal die Meisterschaft, die World Series, gewonnen. In den USA ist Baseball Nationalsport und hat eine grosse Tradition. In der Schweiz bleibt Baseball eine Randsportart. Die Wiler streben in dieser Saison an, dass zu den Heimspielen mehr Interessierte kommen. Diese werden schnell feststellen: Mit alten Besenstielen wird nicht mehr gespielt.