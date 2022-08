Baseball Die Wil Pirates starten am Samstag in die Playoffs der NLA – zum zweiten Mal in ihrer Vereinsgeschichte Dank dem vierten Platz in der Qualifikationsphase stehen die Wiler Baseballer zum zweiten Mal in Folge in den Playoffs der Nationalliga A. Laut Routinier und Nationalspieler Gian Gladig hat man das Verliererimage der letzten Jahre hinter sich gelassen.

Der 31-jährige Gian Gladig spielt seit 14 Jahren in Wil Baseball. Bild: Ralph Ribi

Die Wil Pirates, früher bekannt als Wil Devils, haben keine einfachen Jahre hinter sich. Nach mehreren Auf- und Abstiegen konnte sich das 1987 gegründete Baseballteam seit dem Jahr 2015 in der höchsten Schweizer Liga halten. Der Erfolg liess aber weiter auf sich warten. Nur gerade einmal zwölf Siege sammelten die Pirates zwischen 2015 und 2021 in der NLA. Die Wiler Baseballer wurden in der Vergangenheit dementsprechend als Kanonenfutter angesehen.

Wil ist das Verliererimage losgeworden

Trotzdem konnte man sich im vergangenen Jahr als Tabellensechster zum ersten Mal überhaupt für die Playoffs qualifizieren. Und die Tendenz der Wiler zeigt klar nach oben. Sechs Siege und der damit verbundene vierte Platz in dieser Saison war das beste Qualifikationsergebnis in der Vereinsgeschichte. «Ich bin zufrieden, dass wir die Playoffs erreicht haben, denke aber, dass wir einige Spiele mehr hätten gewinnen können», sagt Nationalspieler Gian Gladig. Solche Aussagen des Wittenbachers zeigen, dass die Wil Pirates das Verliererimage der letzten Jahre abgestreift haben:

«Ich bin überzeugt davon, dass das Verliererimage weg ist. Auch von den anderen NLA-Teams hört man, dass sich Wil enorm gesteigert hat.»

Gladig hat in seinen 14 Jahren bei den Wil Pirates vieles miterlebt: «Wir sind uns noch nicht so ans Gewinnen gewöhnt. Deshalb werden wir schnell nervös, wenn es Richtung Ende des Spiels geht und wir in Führung liegen.» Das soll sich aber in Zukunft ändern. Die perfekte Möglichkeit zu zeigen, dass man mit den ganz grossen Teams der Schweiz mithalten kann, hat man bereits am kommenden Samstag. Im Playoff-Halbfinal treffen die Wiler auf den Serienmeister Therwil Flyers.

In den Playoffs ohne Druck aufspielen

«Therwil ist natürlich Favorit, aber unser Ziel ist es, diese Best-of-five-Serie zu gewinnen. Es sind die Playoffs, da ist alles möglich», so Gladig. Während der regulären Saison hat Wil einige gute Spiele gegen die Basler bestritten und oft nur knapp verloren. Was für die Wiler spricht, ist der ausbleibende Druck. Dieser liegt klar bei den Flyers. «Wir können frei aufspielen und haben nichts zu verlieren», meint Gladig.

Die Wil Pirates nehmen am kommenden Wochenende zum zweiten Mal in ihrer Vereinsgeschichte an den Playoffs der Nationalliga A teil. Bild: Ralph Ribi

In den Playoffs werden zwei Schweizer Nationalspieler, welche während der regulären Saison in Deutschland gespielt haben, den 31-jährigen Wittenbacher und sein Team unterstützen. «Während der Saison hatten wir einen Amerikaner als Verstärkung. Weil sein Studium wieder losging, kehrte er in die USA zurück.» Daneben haben die Wiler auch einen polnischen Spielertrainer. Dieser soll langfristig im Verein gehalten werden und könnte das fehlende Puzzleteil für die Wil Pirates sein, um früher oder später auch mal um den Schweizer-Meister-Titel mitzuspielen.

Heimspiel kann nicht in Wil durchgeführt werden

Das Playoff-Halbfinal zwischen den Flyers und den Pirates startet am Samstag um 12 Uhr auswärts in Therwil. Am Sonntag um 12 Uhr kommt es dann zum zweiten Aufeinandertreffen. Weil die Tartanbahn auf der Sportanlage Lindenhof momentan saniert wird, müssen die Wiler für ihre Heimspiele nach Hünenberg ausweichen. Auch wenn das ein Weiterkommen des Underdogs nicht gerade einfacher macht, möchte Gladig, dass sich die Wiler teuer verkaufen und das Verliererimage endlich aus dem Kopf bekommen.