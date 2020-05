Bankräuber von Oberuzwil und Schwarzenbach wird des Landes verwiesen Eine Freiheitsstrafe von 40 Monaten sowie ein Landesverweis für fünf Jahre. So lautet das Urteil des Kreisgerichts Wil für den 53-jährigen Italiener, der im Herbst 2018, beziehungsweise Sommer 2019 die Raiffeisenbanken in Oberuzwil und Schwarzenbach überfallen hatte.

Tatort zwei: Die Raiffeisenbank in Schwarzenbach. Hier hatte der Angeklagte im Sommer 2019 rund 13'700 Franken erbeutet. Bild: red

Das Gericht folgte damit weitgehend den Anträgen der Staatsanwaltschaft, welche eine Verurteilung wegen mehrfachen Raubes sowie Haftstrafe von 45 Monaten, beziehungsweise einen Landesverweis für sieben Jahren beantragt hatte. Die Verteidigung hatte eine teilbedingte Freiheitsstrafe von maximal 24 Monaten und als Folge dessen die Entlassung des Italieners aus dem vorzeitigen Strafvollzug gefordert. Ausserdem beantragte er den Verzicht auf einen Landesverweis.

Der Beschuldigte zeigte sich an Schranken geständig, reuig und entschlossen, seinem Leben eine neue Wende zu geben.

Grund und Motivation für die Überfälle, die er mit vorgehaltener Spielzeugpistole beging, waren Geldnöte. Immer wieder versuchte der Mann sein Glück im Casino. Auch die Beute aus den Banküberfällen, 11'500 Franken in Oberuzwil und 13'700 Franken in Schwarzenbach, «investierte» er in Glücksspiele. Dies mit dem konkreten Ziel, die Beträge zu verdoppeln und mit dem Gewinn die Bar, in der er wirtete zu kaufen und sich damit den weiteren Aufenthalt in der Schweiz zu sichern. Denn seine Kurzzeitbewilligung (L) war abgelaufen.

