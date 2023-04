Bank im Zirkus Beat Bollinger, Vorsitzender der Bankleitung der Raiffeisenbank Wil und Umgebung: «So können wir gemeinsam wachsen» Die Raiffeisenbank Wil und Umgebung führt seit mehreren Jahren ihre Generalversammlung im Circus Knie durch. Bankleitung und Verwaltungsrat präsentierten dabei am Mittwochabend unter der Zeltkuppel gute Zahlen.

Nach dem geschäftlichen Teil gehörte die Aufmerksamkeit der Besucherinnen und Besucher ganz den Artisten. Bild: Christof Lampart

Sowohl die Zahlen als auch die Vorstellung, welche die Genossenschafterinnen und Genossenschafter der Raiffeisenbank Wil und Umgebung am Mittwoch im Circus Knie präsentiert bekamen, dürften gefallen haben.

Eigenkapitalquote auf 19,1 Prozent erhöht

Der Jahresgewinn betrug 2,17 Millionen Franken. Er fiel leicht höher als im Vorjahr aus. Auch bei den Kundeneinlagen (plus 1,02 Prozent auf 1437,8 Millionen Franken) und den Hypothekarzinsen (plus 6,8 Prozent auf 1716,4 Millionen Franken) habe man zulegen können. Zwar seien auch die Personalkosten gestiegen, doch sei dies dem eigenen Erfolg geschuldet.

Beat Bollinger, Vorsitzender der Bankleitung. Bild: Christof Lampart

«Wir haben einen Viertel aller Erträge aus dem Anlagengeschäft. Es hat sich gelohnt, dass wir in diesem Bereich investiert haben», so Beat Bollinger, der Vorsitzende der Bankleitung. Erfreut zeigte er sich darüber, dass im letzten Geschäftsjahr 2138 Personen neue Genossenschaftsscheine im Wert von 27 Millionen Franken gezeichnet hätten, was dazu geführt habe, dass die Bank gegenwärtig über eine Eigenkapitalquote von 19,1 Prozent verfügt.

Generalversammlung Raiffeisen Wil und Umgebung im Circus Knie. Bild: Christof Lampart (Wil, 19. April 2023)

Dies taxierte Verwaltungsratspräsident Erwin Scherrer als «im gesamten Umfeld als hervorragend». Auch konnte er sich einen Seitenhieb gegenüber den Mitbewerbern nicht verkneifen. Dies sei ohne Investmentbanking und ohne Boni erreicht worden, denn «wir bezahlen feste Entschädigungen und unsere Mitarbeitenden sind auch so genügend motiviert».

Gemeinsam wachsen

Bollinger erklärte, dass man die Mitglieder am Erfolg finanziell beteiligen wolle, weshalb die Bank ab dem 1. Mai alle Mitgliedersparkonti mit einer Einlage von bis zu 250’000 Franken mit einem Prozent verzinsen wird. Auch könne man für zwölf Monate Festgeld ab 20’000 Franken zu einem Zins von 1,35 Prozent anlegen.

Erwin Scherrer, Präsident des Verwaltungsrates. Bild: Christof Lampart

Wer Neugeld einbringe, könne bis Juni 2023 ab einem Betrag von 20’000 Franken für zwölf Monate Festgeld für 1,75 Prozent zeichnen. Dies sei ein Zeichen seitens der Bank, dass man wisse, wer diesen Erfolg möglich gemacht habe – die eigenen Mitglieder. Bollinger bemerkte dabei, was das Ziel der Aktion sei: «So können wir gemeinsam wachsen.»