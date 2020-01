Bald beginnt der Kampf: 171 Kandidierende wollen einen von 18 Sitzen im Kantonsrat Im Wahlkreis Wil treten 17 der 18 Bisherigen wieder an. 171 Kandidierende bewerben sich um einen der 18 Sitze im Kantonsrat: 60 Frauen und 111 Männer. 16 der 18 Sitze sind aktuell von Männern besetzt

Das St. Galler Kantonsparlament umfasst 120 Sitze. Auf den Wahlkreis Wil entfallen 18 Sitze, von denen nur zwei von Frauen besetzt sind.

Bild: Regina Kühne

Noch ist es im Wahlkreis Wil ruhig im Vorfeld der Kantonsratswahlen vom 8.März. Wohl aber nicht mehr lange. Wer einen Sitz erobern will, muss sich mächtig ins Zeug legen. Denn ausser dem langjährigen Flawiler SP-Kantonsrat Peter Hartmann treten alle Bisherigen wieder an. Das erschwert die Ausgangslage für Neue erheblich. In der Vergangenheit zeigte sich, dass Bisherige hohe Chancen auf eine Wiederwahl haben.

Erschwerend kommt hinzu, dass sich 171 Kandidatinnen und Kandidaten um die 18 Sitze bewerben. Somit entfallen auf jeden Sitz 9,5 Kandidierende.

Sechs volle Listen und fünf Jungpolitiker-Listen

Gleich sechs Parteien treten mit einer vollen Liste mit 18 Kandidierenden an: SVP Schweizerische Volkspartei (bisher 6 Sitze), FDP.Die Liberalen (Hauptliste, 4 Sitze), FDP.Die Liberalen Jungfreisinnige (0 Sitze), SP Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften (2 Sitze), Grüne Hauptliste (1 Sitz) und Grünliberale glp (0 Sitze). Fünf Parteien treten nebst der Hauptliste auch mit einer Liste für Jungpolitiker an: CVP, FDP, Grüne (mit Junge Grüne und KulturfreundInnen) sowie EVP und BDP, die sowohl eine gemeinsame Haupt- als auch eine gemeinsame junge Liste haben. Von den Listenverbindungen erhoffen sich die Parteien mehr Listenstimmen, die zum Gewinn von sogenannten Restmandaten gereichen können.

35 Prozent Frauenanteil bei den Kandidierenden

Aktuell ist der Wahlkreis Wil nur gerade mit zwei Frauen im Kantonsparlament vertreten: mit Ursula Egli-Selinner (SVP, Rossrüti) und Caroline Bartholet-Schwarzmann (FDP, Oberuzwil). Damit sind die Frauen krass untervertreten; gemäss Bevölkerungsstatistik müsste das Verhältnis bei etwa eins zu eins liegen. Ob es künftig mehr Frauen im Kantonsrat gibt, entscheiden die Wählerinnen und Wähler am 8. März.

An Auswahl fehlt es nicht: 60 der 171 Kandidierenden sind Frauen, deren Anteil beträgt somit 35 Prozent. Am meisten Frauen finden sich auf den Listen der Grünen (10) und der Jungen Grünen und KulturfreundInnen (10), gefolgt von der Hauptliste der FDP (6), der Hauptliste der CVP (5) sowie der Hauptliste der EVP(5).

Die Kandidierenden der SVP Liste 01: SVP – Schweizerische Volkspartei Dudli Bruno, 1972, Transportversicherer, Sonnental (bisher)

Böhi Erwin, 1953, Inhaber Beratungsfirma, Wil (bisher)



Haag Peter, 1973, Musikschulleiter, Schwarzenbach (bisher)



Schweizer Karl, 1959, Meisterlandwirt, Degersheim (bisher)



Egli-Seliner Ursula, 1970, Bäuerin FA, Rossrüti (bisher)



Gahlinger Damian, 1974, Unternehmer, Niederhelfenschwil (bis)



Baumann Marco, 1964, Key Account Manager, Niederuzwil



Frommenwiler Pascal, 1974, Polizist, Niederbüren



Lerch Patrik T., 1972, Heizungsinstallateur/-zeichner, Wil



Lindenmann Roger, 1964, Zivilschutzinstruktor, Oberuzwil



Salch Stefan,1966, Unternehmer, Jonschwil



Baumann Richard, 1964, ehemaliger Unternehmer, Flawil



Büsser Benjamin, 1986, Bau-/Projektleiter, Wil



Duss Thomas, 1971, Informatiker, Flawil



Giger Werner, 1946, Eidg. dipl. Gärtnermeister, Oberuzwil



Jordi Heidina, 1999, Elektroinstallateurin, Niederuzwil



Kamber Christian, 1967, Elektromonteur, Niederuzwil

Die Kandidierenden der CVP Liste 02a: CVP – die Mitte, Hauptliste Cozzio Bruno, 1960, Revierförster, Henau (bisher)



Dobler Ernst, 1960, Unternehmer, Oberuzwil (bisher)



Egger Cornel, 1961, Gemeindepräsident, Bichwil (bisher)



Sennhauser Sepp, 1963, Bio-Landwirt, Rossrüti (bisher)



Graf Renate, 1966, Direktionsassistentin, Uzwil



Hartmann Susanne, 1970, Stadtpräsidentin, Wil



Keller-Hürlimann Brigit, 1981, Bäuerin, Niederbüren



Scherrer Monika, 1962, Gemeindepräsidentin, Degersheim



Wirth-Angehrn Christine, 1972, Berufsschullehrerin, Uzwil



Bossart Pascal, 1979, Geschäftsführer, Flawil



Frick Erich, 1969, Agronom, Niederwil



Hürsch Christoph, 1954, Betriebsökonom, Wil



Keel Lucas, 1969, Gemeindepräsident, Niederuzwil

Liste 02b: CVP – die Mitte, Newcomer Hasler Annik, 1997, Studentin, Wil



Munishi Valentina, 1985, Kauffrau, Wil



Bauer Christopher, 1986, Finanzverwalter, Wil



Burtscher Markus, 1960, Unternehmer, Wolfertswil



Cozzio Manuel, 1997, Student, Henau



Grämiger Marius, 1995, Immobewirtschafter, Bronschhofen



Imahorn Orell, 1996, Angehender Arzt, Wil



Mäder Urs, 1960, Leiter Musikschule, Wil



Schönenberger Philipp, 1989, Landwirt, Bronschhofen

Die Kandidierenden der FDP Liste 03a: FDP.Die Liberalen, Hauptliste Widmer Andreas, 1960, selbstständiger Betriebswirtschafter, Wil (bisher)



Shitsetsang Jigme, 1971, Amtsleiter, Wil (bisher)



Baumann Erich H., 1965, Eidg. dipl. Verkaufsleiter, Flawil (bisher)



Bartholet-Schwarzmann Caroline, 1969, Gemeindepräsidentin, Oberuzwil (bisher)



Eschmann Bruno, 1971, Obstproduzent, Niederbüren



Flückiger Marc, 1981, Geschäftsführer, Wil



Gerber Daniel, 1961, Unternehmensberater, Wil



Keller Yvonne, 1968, Fachfrau Finanz- und Rechnungswesen, Sonnental



Kunz Cornelia, 1982, Betriebsökonomin FH, Bronschhofen



Lichtensteiger Markus, 1970, Eidg. dipl. Verkaufsleiter, Flawil



Markart-Kaufmann Ingrid E., 1963, Anwältin, Oberuzwil



Bachmann Adrian, 1972, Bildungsökonom, Bronschhofen



Beutler Yves, 1989, Betriebsökonom FH, Uzwil



Heuberger-Stengel Nadja, 1980, Pharma-Assistentin, Flawil



Hinder Daniel, 1980, Leiter Verkauf, Jonschwil



Högger Rolf, 1958, Eidg. dipl. techn. Kaufmann, Lenggenwil



Sieber Jean-Daniel, 1959, Unternehmer, Zuzwil



Uhler-Huber Michaela, 1977, Detailhandelsspezialistin, Uzwil

Liste 03b: FDP.Die Liberalen, Jungfreisinnige Zeintl Salome, 1996, Studentin, Wil



Schweizer Jannik, 1991, Fachmann Gesundheit EFZ, Wil



Altwegg Claudio, 1991, Dipl. Betriebswirtschafter HF, Wil



Brühwiler Vanessa, 1996, Studentin, Züberwangen



Kohler Pascal, 1992, Student, Wil



Rossi Adrian, 1998, Student, Wil



Flückiger Marvin, 1998, Ratsschreiber, Zuzwil



Giancola Giuliano, 1998, Second Level IT-Supporter, Jonschwil



Meisterhans Darija, 2000, Studentin, Zuzwil

Die Kandidierenden von SP und Gewerkschaften Liste 04: SP Sozialdemokratische Partei und Gewerkschaften Sulzer Dario, 1979, Stadtrat, Soziokultureller Animator, Wil (bisher)



Baumgartner Daniel, 1954, Schulischer Heilpädagoge, Flawil (bisher)



Miotto Anna Ladina, 2001, Juso, Kantonsschülerin, Uzwil



Bullakaj Arber, 1986, Unternehmer, Wil



Gähwiler Susanne, 1977, Primarlehrerin, Wil



Baumann Ruedi, 1968, Chef Kundenbegleiter, Degersheim



Lüchinger Flurina, 2001, Studentin, Flawil



Casado-Schneider Cécile, 1978, Schulische Heilpädagogin, Flawil



Sarbach Raffael, 1985, Jugendarbeiter, Zuzwil

Die Kandidierenden der Grünen Liste 05a: Grüne, Hauptliste Wick Guido, 1961, Unternehmensberater, Wil (bisher)



Durot Judith, 1963, Kindergärtnerin, Niederuzwil



Sarbach Michael, 1981, Lehrer, Betriebsleiter, Rossrüti



Rutz Cerna Marlen, 1980, Projektleiterin Soziales, Flawil



Noger Eva, 1961, Schulleiterin, Wil



Siegenthaler Ueli, 1966, Schulleiter, Flawil



Kauf Luc, 1958, Betriebsökonom, Wil



Schulthess Eveline, 1961, Pflegefachfrau, Oberuzwil



Koller Sebastian, 1988, Tierarzt, Wil



Schwarzenbach-Bollhalder Lis, 1970, Umweltingenieurin, Uzwil



Rüegsegger Claudia, 1963, Kulturmanagerin, Wil Liste 05b: GRÜN, Junge Grüne und KulturfreundInnen Grob Meret, 1995, Studentin, Wil



Cappelli Seraina, 1990, Doktorandin, Rossrüti



Antunovic Doroteja, 2000, Kantonsschülerin, Wil



Cappelli Simon, 1994, Student, Rossrüti



Durot Sina, 1992, B.A. Kommunikation, Niederuzwil



Gysel Livia, 2001, Kantonsschülerin, Wil



Haene Amanda, 2001, Kantonsschülerin, Uzwil



Huber Klara, 2001, Studentin, Flawil



Rüegsegger Amelie, 1999, Studentin, Wil

Die Kandidierenden der EDU Liste 06: EDU Eidgenössisch-Demokratische Union Fässler Rosa, 1959, Pflegefachfrau, Flawil

Die Kandidierenden der GLP Liste 07: Grünliberale (glp) Häusermann Erika, 1950, Musiklehrerin, Wil



Aurich Martin, 1968, Rechtsagent, Wil



Binz Roland, 1973, Kommunikationsberater, Wil



Cavelti Häller Franziska, 1964, Unternehmerin, Jonschwil



Leutenegger Johannes, 1993, Mittelschullehrer, Wil



Neff Martin, 1972, Projektleiter R&D, Rossrüti



Hilty Katharina, 1978, Berufsschullehrperson ABU, Wil



Schwarz Alex, 1968, Wirtschaftsingenieur NDS, Wil



Junod Philippe, 1955, Lehrer, Niederuzwil