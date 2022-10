Bäckerei Bisegger Für die Kleinen stand jeweils ein Blech mit Cremeschnitten-Resten bereit: Thomas Bisegger erzählt aus über 30 Jahren Bäckertätigkeit Seit 1989 führen Thomas Bisegger und Edith Sahli die Bisegger Bäckerei in Wil, die nun von der Fischbacher Bäckerei in Mosnang übernommen wird. Bisegger hat schöne Erinnerungen an die Zeit – beispielsweise wurde er früher wegen Cremeschnitten-Resten regelrecht von den Schulkindern überrannt.

Seit 1875 steht die Bäckerei Bisegger an der Konstanzerstrasse in Wil. Bild: Alain Rutishauser

«Eine Ära geht zu Ende – seit 1875 backen wir für Sie» – So steht es auf der Website der Bäckerei Bisegger in Wil. 1875 gründete der Urgrossvater des heutigen Bäckers Thomas Bisegger das Geschäft. Damals betrug die Bevölkerung in Wil etwa 2500 Einwohner und wuchs infolge der Industrialisierung beständig weiter. Die Mehlsäcke wogen noch 50 Kilo. Im Gegensatz zu heute, wo das Gesetz 25 Kilogramm Höchstgewicht vorschreibt.

Während 147 Jahren hat die Familie Bisegger die Bevölkerung von Wil mit Backwaren versorgt. Vier Generationen blieben dem Backgeschäft sowie dem Standort in einem Altstadthaus an der Konstanzerstrasse treu. Fast 150 Jahre lang kauften die Wilerinnen und Wiler dort ihr Brot, die berühmten St.Galler-Büürli oder den Sonntagszopf. Nun geht das Ehepaar Bisegger im Alter von über siebzig Jahren in Rente.

Bäckerei vor über 30 Jahren vom Vater übernommen

1989 übernahm Thomas Bisegger mit Edith Sahli das Geschäft von seinem Vater, bei dem er schon als Kind in der Backstube mithalf. Damals war es Tradition, als ältester Sohn das Geschäft des Vaters zu übernehmen. Thomas Bisegger hatte Glück, dass ihn das Handwerk faszinierte und er Talent für das Metier mitbrachte. Sein ganzes Leben, seinen Ehrgeiz und seine Leidenschaft steckte er in das Backen und Kreieren von Konfiserie und Brotwaren. Er war es, der das Repertoire der Backstube auf Süsswaren ausweitete.

Thomas Bisegger erlernte die Kunst der Konfiserie in der Konditorei Disler in Baden bei Verwandten. Dort versüsste ihm das Schicksal auf besondere Weise sein Leben. Als er aus der Unteroffiziersschule zu seiner Gastfamilie in Baden kam, fand er dort ein junges hübsches Mädchen vor, welches gerade einen Auslandaufenthalt in England hinter sich hatte. Es war Edith Sahli, welche während einiger Zeit in der Konditorei Disler mithalf und die Familie unterstützte.

Eigentlich war ein Zwischenstopp in Baden gar nicht auf ihrem Plan gewesen, doch da sie mit der Familie befreundet war, folgte sie deren Bitte um Hilfe. Ein Auftrag lautete: «Es kommt ein besonderer Gast, mach ihm bitte das Zimmer bereit.» Das Glück wollte es, dass sich die beiden dort kennenlernten, und aus dieser Begegnung entstanden mit der Zeit eine lebenslange Liebe und ein geschäftstüchtiges Team.

Cremeschnitten-Rezept bleibt geheim

Während der Badener Weiterbildung liess sich Thomas Bisegger von den «Badener-Steinen» inspirieren und kreierte seine eigene Version für die Äbtestadt: die Schokoladen-Spezialität «Wiler Hofstei», die den Hof und die Altstadt als Motiv haben. Auch seine Erdbeertörtchen und Cremeschnitten wurden stadtbekannt. Das Geheimnis, wie der Teig seiner Cremeschnitten bis zum Abend knusprig bleibt, verrät er nur seinem Nachfolger. Gewisse Rezepte von Bisegger – «Berühmtheiten» wie die St.Galler-Püürli oder eben die Törtchen – werden «vererbt». Sozusagen als Abschiedsgeschenk an den treuen Kundenstamm.

Kunden, welche dem Ehepaar in den letzten Tagen in Form von Blumen, guten Wünschen und nochmals einem Einkauf ihre Dankbarkeit ausdrückten. Am Wochenende organisierte ein Bisegger-Kunde ein besonders Geschenk. Er stellte kleine Backschüsseln aus Holz vor der Bäckerei auf, welche weitere Kunden mit Abschiedsgrüssen beschriften konnten.

Die Bäckerei Bisegger geht nun an neue Besitzer über. Seit 1989 führte Thomas Bisegger die Bäckerei. Bild: Alain Rutishauser

Der Arbeitstag fing um 22.30 Uhr an

Früh aufstehen, den Tag beginnen, während der Rest der Gesellschaft noch schläft, arbeiten am Wochenende; dies gehört zum Bäckerberuf wie Mehl und Wasser. Um am Samstagmorgen um 6 Uhr mit frischduftendem Gebäck bereit zu stehen, fing Thomas Bisegger jeweils um 22.30 Uhr am Freitagabend an und arbeitete die Nacht durch. Während der Woche rief der Ofen um 3:30 Uhr morgens. Nachgeschlafen wurde jeweils ein wenig am Nachmittag. Seine Frau stand ebenfalls von frühmorgens bis Ladenschluss im Verkauf und managte danach das Geschäftliche. Die Biseggers bildeten auch Lehrlinge aus, doch aufgrund der harten Arbeitsbedingungen würden heute viele Junge andere Berufe wählen, sagt das Ehepaar.

Edith und Thomas Bisegger erzählen, dass es neben jungen Familien auch Kunden gibt, welche schon seit über 50 Jahren ihr Brot in ihrem Laden einkaufen. Sie kennen ihre Stammkunden und schätzen sie, sie wissen, was sie wünschen, kennen ihren Geschmack, ihre Vorlieben. Es seien im Laufe der Jahre nicht wenige Freundschaften daraus entstanden. Auch kleine Fans hatten die Biseggers. Eine Mutter habe ihnen mal ein Foto geschickt, auf dem ihr Sohn sich ein Weggli mit einer Schnur um den Hals gebunden hatte. Diese Weggli-Goldmedaille habe er dem Bäcker überreichen wollen.

Ab 7. Oktober übernehmen die Fischbachers Die Bisegger Bäckerei gehört in Wil schon fast zum Stadtbild. Seit 1875 ist sie in Betrieb. Vor 33 Jahren haben Edith Sahli und Thomas Bisegger das Geschäft in vierter Generation übernommen. Gemäss Edith Sahli ist es die älteste Bäckerei in der Stadt. Ab dem 7. Oktober hat die Bäckerei erstmals unter den neuen Besitzern geöffnet: Petra und Pascal Fischbacher, die Inhaber der Fischbacher Bäckerei Mosnang. Schon seit einiger Zeit spielten diese mit dem Gedanken, das Wiler Geschäft zu übernehmen. Pascal Fischbacher sagt: «Wir arbeiten schon länger mit der Bäckerei Bisegger zusammen.» Immer wieder steht Fischbacher nämlich dort in der Backstube und hilft aus, wenn jemand in den Ferien oder krank ist. «Hilfe unter Berufskollegen», nennt er das. Während dieser Zusammenarbeit sei die Idee einer «Übernahme langsam gewachsen». (law)

Bisi-Cremeschnitten waren früher der Renner

In den 90er-Jahren versüsste die Bäckerei zudem einigen Kindern den Schulweg vom Kirchplatzschulhaus nach Hause. Durch den Süsswinkelweg fanden die Kleinen Zugang zur Backstube, wo die Biseggers jeweils ein Blech mit Cremeschnitten-Resten für die Kleinen bereitstellten. Täglich fand zwischen den Schulkindern ein Wettrennen statt, wer es zuerst zum Schlaraffenland schaffte.

Auf die Frage, warum er das heute nicht mehr mache, antwortet Thomas Bisegger mit einem Lachen:

«Die Menge der Kinder erreichte unkontrollierbare Ausmasse. Das Wort Bisi-Cremeschnitten erreichte irgendwann auch das Tonhalle Schulhaus und aus einer kleinen Gruppe Kinder wurde eine regelrechte Meute.»

Es habe nicht mehr genug für alle gehabt und das Händewaschen sei auch zum Problem geworden. Noch lange kamen Kinder und fragten nach Süssem. «Auch später kamen ab und zu mittlerweile erwachsen gewordene Cremeschnitten-Kinder zu uns in die Bäckerei und bedankten sich für die Zeit. Das freut uns natürlich sehr», sagt Thomas Bisegger.

Nicht nur die Cremeschnitten hinterliessen unvergessliche Erinnerungen; die Bisegger- St.Galler Büürli schafften es von Hong Kong, über Schweden bis nach Alaska. Sogenannte Heimweh-Wiler packten sie jeweils in ihre Koffer und brachten sie zu ihren Familien ins Ausland. Wohlgemerkt, keine Schweizer Schokolade, sondern Bisi-Pürli! (pd)