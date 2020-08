Badmintonclub Uzwil setzt weiterhin auf das Trainerduo Rudi Dellenbach/Iztok Urosa Der BC Uzwil treibt die Professionalisierung seines Elitebereichs voran. Mit dem vollamtlichen Cheftrainer Iztok Utrosa wird der Vertrag verlängert, mit Assistenztrainer Rudi Dellenbach die Zusammenarbeit intensiviert.

Rudi Dellenbach (links) und Iztok Utrosa sind das schlagkräftige Trainergespann beim BC Uzwil. Bild: PD/bilderwerk.ch

Die Vereinsleitung des BC Uzwil setzt für die neue Saison ein klares Zeichen, wie es in einer Mitteilung heisst. Besonders der Elite-Nachwuchs profitiert durch die beiden Trainer Iztok Utrosa und Rudi Dellenbach. Mit den zusätzlichen Arbeitspensen werden auch Trainingseinheiten in der Sportschule Lindenhof Wil abgedeckt. Mehrere junge Badmintontalente besuchen dort die Sportklassen und bekommen damit die Möglichkeit, zusätzlich am Vormittag zu trainieren.

Weiter sind die beiden Coaches auch für die NLA-Mannschaft verantwortlich. Dies allerdings nur am Rande, da die meisten Stammspieler ausserhalb von Uzwil trainieren, beispielsweise am Trainingsstützpunkt der Nationalmannschaft in Bern.

Utrosa will Uzwiler Nachwuchs noch erfolgreicher machen

Utrosa ist bereits seit vier Jahren als Cheftrainer beim BC Uzwil tätig. Schnell stellte sich der 32-jährige Slowene als akribischer und erfolgreicher Talentförderer heraus. Für ihn ist die Arbeit mehr als ein normaler Job, er lebt laut Mitteilung für den Verein.

Wer mit Utrosa spricht, hört immer wieder von der «Mentalität, die ein wichtiger Teil vom grossen und ganzen Konzept ist». Er spricht von der «bedeutenden Vision». Besonders mit dem Nachwuchs verfolgt er ehrgeizige Ziele. «Wir haben in Uzwil die Möglichkeit und das Potenzial noch erfolgreicher zu werden», sagt Utrosa und fügt an:

«Wir wollen künftig mehr Medaillen an Schweizer Meisterschaften gewinnen und weitere junge Spieler generationenübergreifend in unser NLA-Team integrieren. Und unsere besten Spieler können auch international den Sprung schaffen.»

Mit dieser Überzeugung professionalisiert Utrosa laufend die Förderung von Juniorinnen und Junioren im Verein, in Zusammenarbeit mit Nachwuchschefin Kathrin Germann. Dazu gehört auch, dass ab sofort das Pensum seines Assistenztrainers Rudi Dellenbach auf 50 Prozent aufgestockt wird.

Nach Abstecher zur Polizei kehrte Dellenbach zum Badminton zurück

Der 25-jährige Dellenbach kommt aus Ungarn, wuchs aber mehrheitlich im Südtirol auf. Als ambitionierter Badmintonspieler stiess er bis in die italienische Nationalmannschaft vor. Doch dann wurden er und der dortige Verband durch einen Knatsch um die italienische Staatsbürgerschaft gebremst. Dellenbach beendete daraufhin seine Aktivkarriere, kehrte zurück nach Ungarn und absolvierte dort erfolgreich die Polizeiausbildung.

Als Polizist arbeitete er aber nur kurz und konzentrierte sich rasch wieder aufs Badminton. Er liess sich zum Trainer ausbilden und bekam Angebote aus der Schweiz. Mittlerweile liegt sein Hauptaugenmerk auf dem BC Uzwil. Seit kurzem wohnt er sogar in Oberuzwil, gemeinsam mit seiner Mutter und seiner jüngeren Schwester Laura. Die 13-Jährige strebt ebenfalls eine erfolgreiche Badmintonkarriere an und trainiert schon seit einiger Zeit in Uzwil.

Utrosa und Dellenbach – ein schlagkräftiges Duo gibt in Uzwil den Takt an. Dabei werden sie nächste Saison auch selbst in die Sporthosen steigen. Beide treten in einer Doppelrolle als Spielertrainer an: Utrosa in der NLA, Dellenbach in der NLB. Die Meisterschaften starten im Oktober.