Badminton Zweiter Tabellenrang gesichert: Uzwil trifft im Halbfinal auf Zürich Die Uzwiler traten angeschlagen zu den letzten Qualifikationsrunden an: Es gab einen 5:3-Sieg gegen Yverdon und eine 3:5-Niederlage gegen Lausanne. Trotzdem konnten sie den zweiten Tabellenrang halten und spielen im Playoff-Halbfinal gegen den BC Zürich

Julien Scheiwiller kommt vor allem im Männereinzel immer besser in Form. Bild: PD

Uzwil ist im Titelrennen noch immer dabei. Der amtierende NLA-Schweizermeister wird in den Playoffs alles daransetzen, um den Pokal in Uzwil zu behalten. Die Titelverteidigung ist das grosse Ziel des Vereins. Und dass in diesem Jahr auch wieder Zuschauer dabei sein dürfen, spricht sicherlich für Uzwil und sein lautstarkes Playoff-Publikum.

Aber von Freudentänzen und Jubelstimmung war man am Wochenende weit entfernt. Die Uzwiler Mannschaft hatte im Heimspiel gegen Yverdon (5:3-Sieg) und im Auswärtsspiel gegen Lausanne (3:5-Niederlage) schwer zu kämpfen.

Die Umstände waren alles andere als optimal. Erneut fehlten die beiden holländischen Verstärkungsspieler Cheryl Seinen und Robin Tabeling, zudem fiel auch noch Nicolas A. Müller wegen einer hartnäckigen Erkältung aus. In die Bresche sprangen Cheftrainer Iztok Utrosa und Assistenztrainer Rudi Dellenbach. Beide konnten die Lücke zwar füllen, doch einmal mehr war ersichtlich, dass der Badmintonclub Uzwil ohne Bestbesetzung einen schweren Stand hat.

Wichtiger Sieg gegen Yverdon

Trotzdem ist der Mannschaft ein Kränzchen zu winden. Sie zeigte eine ansprechende Leistung und viel Moral. Insbesondere der Sieg gegen Yverdon war wichtig. Dieser sicherte den Uzwilern den zweiten Schlussrang nach den Qualifikationsrunden.

Als souveräner Tabellenleader zieht Tafers in die Playoffs ein. Die Freiburger zeigten auch in den Schlussrunden keine Schwäche. Sie treffen im Halbfinal auf Argovia. Die formschwachen Aargauer konnten sich mit viel Glück noch auf dem vierten Tabellenrang halten.

Im anderen Halbfinal trifft Uzwil auf Zürich. Die Stadtzürcher spielten sich dank zwei Siegen im letzten Moment noch in die Playoffränge. Das Auswärtsspiel der Uzwiler in Zürich findet am Samstag, 9. April, statt. Das alles entscheidende Rückspiel wird am Sonntag, 10. April, ab 12 Uhr in der Breiti Oberuzwil ausgetragen. Uzwil wird dann voraussichtlich wieder in Vollbesetzung um den Finaleinzug kämpfen!