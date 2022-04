Badminton Uzwil fiebert dem Halbfinal entgegen: Entscheidung fällt am Sonntag im Heimspiel Der Badmintonclub Uzwil trifft an diesem Wochenende im Playoff-Halbfinal auf Yverdon. Die Favoritenrolle liegt klar bei den Uzwilern. Die Hinrunde wird am Samstag auswärts gespielt und die entscheidende Rückrunde findet am Sonntag in der Oberuzwiler Breiti statt.

Ob Sereina Hofstetter und Robin Tabeling gemeinsam das Mixeddoppel bestreiten werden, wird der Trainer aus taktischen Gründen erst kurz vor Spielbeginn bekanntgeben. Bild: Matthias Zindel

Bereits zum neunten Mal in Folge ist der Badmintonclub Uzwil für die Playoff-Halbfinals qualifiziert. Besonders freut sich der Verein, dass nach dem Auswärtsspiel am Samstag die Entscheidung um den Finaleinzug am Sonntag vor Heimpublikum fällt.

Dabei sind die Erwartungen an die Mannschaft gross. Der amtierende NLA-Schweizermeister soll auch in diesem Jahr um den Meisterpokal mitspielen. Und die Chancen dafür stehen gut. Denn die Ostschweizer werden wohl in Bestbesetzung zum Halbfinal gegen Yverdon antreten können.

Uzwil mit starkem Kader

Mit Cheryl Seinen (NED), Robin Tabeling (NED) und Kim Bruun (DEN) verfügt die Mannschaft über starke ausländische Verstärkungsspieler. Alles Badmintonprofis, die unter den besten 80 der Welt platziert sind. Aber diese dürfen in der Nationalliga A nur beschränkt eingesetzt werden. Im Mittelpunkt stehen deshalb auch die Schweizer Nationalspieler Milena Schnider, Nicolas A. Müller und Julien Scheiwiller, sowie die beiden Einheimischen Sereina Hofstetter und Ramon Kropf.

Diese junge Truppe rund um Cheftrainer Iztok Utrosa zeigte in der Vergangenheit eindrücklich, dass sie in den Playoffs ganz gross auftrumpfen kann. Sollten die Schweizer auch diesmal wieder ein Feuerwerk zünden, dann wird der Badmintonclub Uzwil kaum zu stoppen sein.

Zusätzliche Tribünen für Zuschauer

Yverdon hingegen stünde eigentlich gar nicht im Halbfinal. Als fünftplatzierte Mannschaft nach der Qualifikation haben die Westschweizer sportlich die Playoffs verpasst. Doch durch einen nachträglichen Entscheid am grünen Tisch schaffte die Mannschaft doch noch überraschend den Sprung in die Playoffs. Nun hat Yverdon nichts mehr zu verlieren und wird wahrscheinlich schon am Samstag alles auf eine Karte setzen.

Letztlich könnten die heiss umkämpften Spiele wie die Männerdoppel und das Mixed-Doppel das Zünglein an der Waage sein. Wer diese Duelle für sich entscheidet, dürfte die Nase vorne haben.

Die Entscheidung fällt am Sonntagnachmittag in der Breiti Oberuzwil. Spielbeginn ist um 12 Uhr. Die Tageskasse und die Gastronomiebetriebe öffnen um 11 Uhr. Mit zusätzlichen Tribünen werden weitere Sitzplätze für die Zuschauer geschaffen. Es wird frühzeitige Anreise empfohlen.